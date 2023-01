WoW: Patch 10.0.5 erscheint noch im Januar – Das steckt drin

Das erste Update für World of Warcraft Dragonflight ist nicht mehr weit weg. Der Patch 10.0.5 hat ein Release-Datum – und auch die Inhalte sind bekannt.

Inzwischen sind die meisten Spieler in World of Warcraft Dragonflight auf der Maximalstufe angekommen, haben viele der neuen Ruf-Fraktionen bereits auf das Maximum gespielt und tummeln sich in den Dungeons und dem Raid der ersten Saison. Damit aber gar nicht erst Langeweile aufkommen kann, will Blizzard im Jahr 2023 eine aggressive Patch-Politik fahren und jede Menge neue Inhalte bringen. Das erste dieser Updates, der Patch 10.0.5, kommt bereits in wenigen Tagen.

Wann erscheint Patch 10.0.5? Das offizielle Release-Datum für Patch 10.0.5 ist der 25. Januar 2023. Mit den Wartungsarbeiten an diesem Tag geht der Patch online und steht in der Regel bereits früh morgens zur Verfügung.

Das steckt in Patch 10.0.5

Auch wenn es sich bei Patch 10.0.5 nur um einen „kleinen“ Patch handelt, kann der Inhalt sich doch deutlich sehen lassen. Immerhin bringt das Update einige sehnsüchtig gewünschte Features. Darunter sind:

Der Handelsposten: Ein neues Belohnungssystem, das von einigen etwas abfällig als „Battle Pass“ bezeichnet wird, auch wenn das dem Feature nicht gerecht wird. Jeden Monat bekommt ihr mit einem aktiven Account eine neue Währung. Weitere Währung könnt ihr euch über monatliche Missionen verdienen.

Die Währung kann dann genutzt werden, um bei wechselndem Sortiment besonders hübsche Belohnungen abzugreifen. Das reicht von besonderen Transmog-Sets über Reittiere oder auch Spielzeuge.

Manche dieser Belohnungen sind vollkommen neu erschaffen, andere sind „alte Klassiker“, die man sonst gar nicht mehr bekommen kann – wie etwa alte Belohnungen aus dem Trading Card Game von World of Warcraft.

Im Handelsposten gibt es bald coole Belohnungen.

Neues Sturm-Event der Primalisten: Das Ursturmereignis „Zorn des Sturms“ findet in der alternativen Zeitlinie des „Morgen der Primalisten“ statt. Hier gibt es eine besonders große Event-Weltquest, die wöchentlich mit Belohnungen lockt und die Koordination mehrerer Helden benötigen. Mehrere Portale müssen zeitgleich verschlossen werden, um letztlich einen Boss in die Schranken zu weisen und neue Belohnungen abzustauben.

Zu den Belohnungen gehören Reittiere, Haustiere, aber auch Gegenstände, mit denen ihr dem Sturm länger standhalten könnt – denn wenn das Event aktiv ist, verliert ihr rasch an Wärme und lauft Gefahr, zu erfrieren.

Mehr Transmog-Optionen: Eigentlich war das Feature für den Launch von Dragonflight angekündigt, aber besser spät als nie. Weiße und graue Gegenstände können künftig beim Anlegen seelengebunden werden und dann in eure Sammlungen wandern. Oder anders gesagt: Ihr könnt weiße und graue Items künftig für die Transmogrifikation benutzen. Diese Items haben einen eher simplen Look – wer keine Lust auf immer mehr „Blingbling“ hat, ist mit den neuen Optionen gut beraten.

Freut ihr euch schon auf Patch 10.0.5? Oder wartet ihr lieber auf das große Update 10.1, das irgendwann danach folgen soll?