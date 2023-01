WoW-Spieler entdecken eine geheime Insel und finden einen versteckten Boss

Die Dracheninseln in WoW: Dragonflight stecken voller Geheimnisse. Ein Spieler hat nahe der Küste des Azurblauen Gebirges eine geheime Insel entdeckt, die nur an manchen Tagen sichtbar ist. Dort findet ihr jede Menge Krabben und es gibt sogar einen geheimen Boss.

Was ist passiert? Es nun schon etwas Zeit vergangen, seitdem die Spieler zum ersten Mal in Richtung Dracheninseln aufgebrochen sind. Mittlerweile haben die Helden der Allianz und der Horde den Aspekten dabei geholfen, ihre alte Heimat zurückzuerobern und die mächtigsten von ihnen haben Raszageth bezwungen.

Der perfekte Zeitpunkt also, um zu schauen, welche Geheimnisse die Dracheninseln sonst noch so zu bieten haben. Einige Spieler haben weit ab der Landmasse der Dracheninseln nun eine kleine Insel entdeckt, die nur bei gutem Wetter sichtbar ist.

Während man in früheren Erweiterungen solche abgelegenen Orte nur mit viel Mühe, oder einem Griff in die Trickkiste erreichen konnte, geht es in Dragonflight ganz einfach: Dem Drachenreiten sei Dank!

Was findet man auf der Insel? Die kleine Insel mit dem englischen Namen “Lev’al Rock Isle” ist nicht viel mehr als eine Ansammlung von kargen Felsen im weiten Ozean. Dort gibt es auf den ersten Blick nicht viel zu entdecken, wenn man von den Krabben einmal absieht.

Die Insel wirkt nicht grade einladend, denn sie ist mit Drachenknochen übersät und wirkt auch sonst eher unwirtlich. Beim genauen Hinsehen findet ihr die Gebeine anderer Abenteurer, sowie die letzten Mahlzeiten der Inselbewohner.

Apropos Inselbewohner: Die Krabben haben von Blizzard übrigens ein einzigartiges Modell spendiert bekommen. Ähnlich wie Einsiedlerkrebse in der echten Welt haben es sich die Bewohner der “Lev’al Rock Isle” nämlich in den Gebeinen der verstorbenen Drachen gemütlich gemacht.

Kleine Geheimnisse und versteckte Orte machen die Welt lebendig

Ist die Insel Teil eines Achievements? Nein, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Verbindung zwischen der neu entdeckten Insel und einem Achievement aus Dragonflight. Die Community konnte auch keine Anhaltspunkte dafür finden, dass die Insel und ihre Bewohner Teil eines größeren Geheimnisses sind.

Zwar haben die Bewohner der Insel mit der Krabbe “Crustoteo” einen klaren Anführer, doch selbst dieser “Boss” lässt kaum nennenswerte Gegenstände fallen. Neben “grauen” Items, über die sich nur die Händler freuen, kann er immerhin auch Items von “grüner” Qualität fallen lassen.

Trotzdem freut sich die Community über die Entdeckung. Kleine Geheimnisse und Easter Eggs wie dieses machen die große MMORPG-Welt überhaupt erst lebendig.

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Blizzard die Insel und ihre Bewohner in Zukunft noch für etwas Größeres verwenden wird.

Wo findet man die Insel? Ihr wollt die Insel selbst einmal erkunden? Kein Problem! Begebt euch ins Azurblaue Gebirge. Bei den Koordinaten 24.4, 70.8 findet ihr eine Siedlung der Tuskarr.

Schwingt euch hier mit eurem Drachen in die Lüfte und fliegt weiter in Richtung Süd-Westen. Nach kurzer Zeit solltet ihr “Lev’al Rock Isle” am Horizont erkennen können.

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Was haltet ihr von diesen kleinen Geheimnissen? Sind sie überflüssig und nur einen Besuch wert, wenn es auch eine Belohnung gibt? Oder haben sie auch abseits von handfesten Belohnungen einen Mehrwert? Habt ihr vielleicht einen geheimen Lieblingsort? Verratet es uns in den Kommentaren!

