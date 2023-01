WoW Dragonflight hat seit 5 Wochen ein neues Berufe-System, aber die Spieler stört eine Sache enorm

Mit WoW: Dragonflight hat Blizzard die in die Jahre gekommenen Berufe grundlegend überarbeitet. Obwohl die Spieler die meisten Änderungen mit offenen Armen willkommen heißen, stören sich einige an einem neuen Feature: das Berufswissen und die dazugehörigen Talentbäume.

Was hat sich mit Dragonflight geändert? Im Vergleich zu früheren Erweiterungen, haben die Entwickler den Berufen in WoW: Dragonflight besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das war auch bitter nötig, dann wirklich viel hatte sich an den Systemen in all den Jahren nicht getan.

In Dragonflight haben alle primären Berufe einen eigenen Talentbaum erhalten, in den die Spieler Punkte investieren können. So erhalten sie bestimmte Boni oder können zum Beispiel auch neue Rezepte freischalten. Wie üblich gilt auch hier, je mehr Punkte ihr investiert, desto stärker werden die Boni, die ihr erhaltet. So zumindest in der Theorie.

Wie die neuen Berufe im Detail funktionieren und ihr sie möglichst schnell leveln könnt, verraten wir euch in diesem Beitrag: Berufe skillen in WoW Dragonflight – So geht es schneller

Warum kritisieren Spieler das Feature? In der Praxis zeigt das System allerdings ein paar Schwächen und die können ganz schön nervig sein, je nachdem, wie ihr eure Wissenspunkte investiert. Dazu muss man wissen, dass ihr einmal ausgegebene Wissenspunkte nicht zurückerhalten könnt. Die Vergabe dieser Punkte ist permanent.

Stellt euch das so vor, wie bei den normalen Talentpunkten: Ihr wart kurz unaufmerksam und habt einen Punkt falsch investiert? Kein Problem, ab zum Klassen-Trainer und schon könnt ihr euren Fehler rückgängig machen.

Bei den Berufstalenten ist genau das nicht möglich. Habt ihr bei der Vergabe einen Fehler gemacht, könnt ihr ihn nicht mehr beheben.

Zwar könnt ihr weiteres Berufswissen sammeln und diese Punkte anders investieren, doch das ist umständlich und kostet eine Menge Zeit. Aktuell gibt es aber einen kleinen Trick, mit dem ihr schneller Berufswissen farmen könnt: Gerade gibt’s 2 Skillpunkte und 3 Wissen für Berufe in WoW Dragonflight quasi geschenkt.

Die wichtigsten Neuerungen und Features von WoW: Dragonflight seht ihr hier im Video:

Reddit-Beitrag trifft Nerv der Spieler – die hoffen, dass Blizzard nachbessert

Was wird auf Reddit diskutiert? Ein Reddit-Beitrag des Nutzers “u/SolaVitae” hat in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit und über 800 Upvotes bekommen. Dort schildert der Nutzer, dass er im Spiel sowohl Ingenieurskunst und Bergbau als Berufe gewählt zu haben.

Beim Bergbau wählte er ein Talent, welches ihm die Chance gab, seltene Edelsteine finden zu können, wenn er Erze abbaut. Er gibt an, mehr als 7.000 Erze abgebaut zu haben. Der Aufwand hat sich nicht gelohnt, denn er hat keinen einzigen Edelstein gefunden.

Was wünschen sich die Spieler? Bei der Kritik stechen zwei Dinge hervor. Zum einen wünschen sich die Spieler, dass Blizzard die Möglichkeit implementiert, Berufswissen und die dazugehörigen Talente neu vergeben zu können.

Zum anderen hofft die Community, dass die Entwickler die Tooltips der Talente überarbeiten. Sie wünschen, dass diese verständlicher beschreiben, was genau die Talente machen. So soll auf einen Blick klar sein, ob sich ein Talent wirklich lohnt, oder eben nicht.

Jetzt seid ihr gefragt! Wie gefallen euch die Berufe in WoW: Dragonflight? Ist das neue System zu kompliziert und ihr hättet das alte gerne zurück? Oder haben die Entwickler einen Schritt in die richtige Richtung gemacht? Was würdet ihr verbessern? Teilt uns eure Meinung mit und lasst einen Kommentar da!

WoW Dragonflight: 57 Schätze, die euch ganz leicht Berufswissen liefern