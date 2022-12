Ab heute gibt’s 2 Skillpunkte und 3 Wissen für Berufe in WoW Dragonflight quasi geschenkt

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Trotz anfänglicher Probleme sind viele Spieler von Dragonflight begeistert, sagen sogar, sie hätten seit Jahren nicht mehr so einen Spaß gehabt wie jetzt. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich genauer angesehen, wie gut sich die Erweiterung in der ersten Woche schlägt:

Die EP stapeln sich mit den meisten anderen Boni und bringen euch damit schneller auf Stufe 70. Ihr findet in unserem Guide weitere Tipps zum schnellen Leveln in Dragonflight .

Für jeden Beruf findet ihr dann auf der Dunkelmond-Insel eine Quest. Lauft einfach die Stände entlang und haltet Ausschau nach goldenen Ausrufezeichen. Diese zeigen Berufs-Quests an, die ihr bei jedem Dunkelmond-Jahrmarkt einmalig abschließen könnt, also einmal pro Monat.

In World of Warcraft ist der Dunkelmond-Jahrmarkt jetzt aktiv. Dort sollte jeder vorbeischauen, der gerade aktiv Dragonflight spielt und seine Charaktere vorantreiben will. Ihr bekommt Fortschritt für euren Beruf quasi geschenkt und könnt euch dazu einen starken Ruf- und EP-Buff abholen.

Insert

You are going to send email to