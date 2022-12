WoW Dragonflight: Welche Fraktion für welchen Beruf? Hier lohnt es sich, Ruf zu farmen

Der Winter hält in Dead by Daylight Einzug und bringt interessante Schneemänner mit. Dieses Jahr verstecken sich auch die Killer darin – und bekommen einen fiesen Bonus.

Achtet darauf, dass ihr euer Wissen richtig verteilt. Ihr könnt zwar irgendwann alle Talente erlernen, es wird aber immer schwerer, neues Wissen zu bekommen und ihr könnt die Talentpunkte nicht zurücksetzen. In unserem Guide erklären wir euch mehr dazu, wie ihr Berufe am schnellsten skillen könnt:

Weitere Rezepte bekommt ihr auch bei anderen Quellen, etwa PvP, was sich lohnt, wenn ihr noch ein wenig Wissen sammeln wollt. Außerdem gibt es etwa beim Angeln bestimmte Rezepte, aber auch in Aktivitäten in der offenen Welt und im ersten Raid, der am 14. Dezember startet.

In unserem Special findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung Dragonflight(LINK). Im Video erklären wir euch die wichtigsten Änderungen am Crafting-System.

Einige der Rezepte sind so stark, dass Crafting eine der besten Methoden ist für starke Ausrüstung auf Stufe 70. Im Guide verraten wir euch, wie ihr ab Stufe 70 in Dragonflight stärker werdet .

Insert

You are going to send email to