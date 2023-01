WoW: Genervter Politiker (58) ruft bei wichtiger Abstimmung einen Namen wie „Leeeroy Jenkins“

Ein Kongress-Abgeordneter in den USA war bei einer Abstimmung am Mittwoch hörbar genervt. Als er an der Reihe war, seine Stimme zum Wahl des „Speaker of the house“ abzugeben, rief er „Hakeeeeem Jeffries“, zu Ehren des Memes „Leeroy Jenkis“ aus World of Warcraft.

Das war die Szene:

Es ging um die Abstimmung zum „Speaker of the house“ in den USA: Das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, ein hohes politisches Amt. Nach der Vizepräsidentin Kamala Harris wäre die dann gewählte Person als Nächstes dran, das Land zu regieren, wenn Präsidenten Biden etwas zustößt.

Der Abgeordnete der Demokraten aus dem Staat Kalifornien, Jared Huffmann (58), stimmte für den Kandidaten der Demokraten, Hakeem Jeffries, und rief dazu enthusiastisch: „Hakeeeeeem Jeffries.“

Im Saal gab es danach vereinzeltes Gelächter, Getuschel und Rufe der Zustimmung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das sagt er dazu: Der 58-jährige Huffmann erklärte auf Twitter: „Yup, ich hab das gesagt, was ich gesagt habe. Wenn die Republikaner und durch wiederholte Selbst-Geißelung jagen, können wir es wenigstens erinnerungswürdig gestalten.“

Zerrissenheit einer Partei führt zu Endlos-Abstimmungen

Was meint er mit „Selbst-Geißelung?“ Die Abstimmung um den „House of Speaker“ zieht sich in den USA. Die Republikaner haben zwar eigentlich eine numerische Mehrheit, aber die Partei ist so gespalten, dass sie es nicht schaffen, ihren bevorzugten Kandidaten McCarthy mit den Stimmen der eigenen Partei durchzubringen, weil nicht alle Abgeordneten für ihn stimmen. Einige Anhänger von Trump sind gegen ihn.

Daher fehlen den Republikaner ungefähr ein Dutzend Stimmen für ihren Kandidaten, sie lassen ihn aber trotzdem immer wieder antreten, in der Hoffnung, dass er schon durchkommt, indem er Stimmen von den Demokraten erhält. Die denken aber gar nicht dran, ihn zu wählen.

Dieses Prozedere scheint Huffmann mit der Zeit doch zu nerven, wenn er von „Selb-Geißelung“ spricht.

Leeroy Jenkins begründet eines der bekanntesten WoW-Memes

Was ist das mit Leeroy Jenkins? Das ist ein legendäres Meme aus der Anfangszeit von WoW. Mittlerweile weiß man, dass die Situation damals schon ironisch gemeint war und einen Gegensatz verkörpern sollte zwischen „übervorsichtigen Kopf-Spielern“ und „reinen Gefühlsspieler, die zum puren Spaß zocken“:

Eine Gruppe von Raidern übertreibt es mit der Planung total, will schon vor einem Pull alle Eventualitäten durchsprechen und legt sich einen komplizierten Schlachtplan, in dem jeder eine feste Aufgabe hat.

Leeroy Jenkins hingegen hat die ganze Besprechung offenbar verschlafen, stürzt sich mit dem Kriegsschrei seines eigenen Namens in die Masse der Gegner und sorgt für einen Wipe der Gruppe

Wer mehr wissen will:

WoW: Was wurde eigentlich aus Leeroy Jenkins?