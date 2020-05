WoW: „Leeeeroy Jenkins!“ – Eines der ersten Memes wurde 15 Jahre alt

Die Internet-Legende Leeroy Jenkins feiert Geburtstag. Mehr als 15 Jahre gibt es nun einen der Urväter aller Memes – und er wurde oft geehrt.

Die Sprache in MMORPGs ist für Leute, die nicht eingeweiht sind, ein Buch mit sieben Siegeln. Nur wenige Begriffe haben es außerhalb des MMO-Kosmos in den Sprachalltag gebracht. Doch wenn irgendjemand „Leeroy Jenkins!“ ruft, dann horchen auch ein paar Nicht-Zocker auf.

Was genau ist Leeroy Jenkins? An wen es bisher (auf unerklärliche Weise) doch vorbei gegangen ist: Leeroy Jenkins war ein Paladin in World of Warcraft und gehörte zur Gilde <PALS FOR LIFE> („Freunde fürs Leben“). Zusammen mit seinen Gilden-Kollegen war er in der Vanilla-Version von World of Warcraft unterwegs in der oberen Schwarzfelsspitze. Hier war Taktik und Planung gefragt, denn der Raum ist voller Dracheneier, die bei Kontakt schlüpfen. Im Regelfall geht man hier planvoll vor – doch nicht so Leeroy.

Noch während der Taktik-Besprechung schreit er laut seinen Namen „Leeroy Jenkins!“ und stürmt einfach drauf los. Er öffnet zahlreiche Eier, während die Gruppe panisch versucht, die Lage zu kontrollieren. Nachdem alle Spieler tot sind, wird Leeroy von seinen Freunden angegangen. Der aber wehrt sich mit „At least I have chicken“ – „Wenigstens habe ich Hühnchen.“

Der Re-Upload vom Original Leeroy-Video

Das Original-Video wurde zum ersten Mal vor 15 Jahren veröffentlicht, am 11. Mai 2005.

Ist das wirklich so passiert? Nein. Die ganze Szene ist gestellt und war von der Gruppe genau so geplant. Sogar der Text war grob eingeübt, wie man ihn im finalen Video sieht. Doch obwohl das Video nicht „echt“ ist, wurde es weltberühmt und erreichte Millionen Spieler. Kein Wunder, denn wohl jeder kennt selbst so einen Spieler, der ein wenig deppert einfach voranstürmt, weil es ihm nicht schnell genug geht.

Wo taucht Leeroy noch auf? Leeroy wurde seither in mehreren Blizzard-Spielen verewigt.

In World of Warcraft gibt es Leeroy aktuell in der oberen Schwarzfelsspitze als NPC. Wenn ihr ihn wiederbelebt und ihm dabei helft, seine Ausrüstung zu finden, dann ist er ein treuer Begleiter in eurer Garnison von Draenor.

Am 15. Geburtstag von WoW hatte Leeroy einen besonderen Auftritt in den Höhlen der Zeit.

Aber auch in Hearthstone ist Leeroy eine Karte geworden. Hier ist er einer der wenigen Diener mit Ansturm, kann also sofort angreifen. Allerdings ruft er auch zwei Drachenwelpen für den Gegner herbei.

Die Leeroy-Karte war lange gefürchtet.

Was sonst noch so mit Leeroy geschah, hatten wir hier für euch analysiert.

15 Jahre sind seit der Erschaffung der Legende Leeroy Jenkins vergangen – es ist eines der wenigen Memes, die zeitlos sind und auch heute noch immer Verwendung finden. Andere Memes hingegen verlieren in nur wenigen Tagen an Bedeutung. Oder sind die tanzenden Sargträger noch „in“?

Habt ihr auch schonmal in einem Dungeon „den Leeroy“ gemacht?