Blizzard hat noch mehr Dungeons in World of Warcraft generft. Diesmal sind das aber passive Änderungen – denn an den Zahlen wurde nichts verändert.

Das Endgame besteht in World of Warcraft für viele aus „Mythisch+“, also den härtesten Dungeons. Diese werden auf hohen Stufen nur noch knackiger und können selbst koordinierte Gruppen so manches Mal an den Rand der Verzweiflung führen. Schon in der Vergangenheit hat Blizzard zahlreiche Nerfs und Anpassungen vorgenommen, doch in den letzten Tagen gab es weitere Abschwächungen, ohne dass man an den Zahlen justieren musste. Stattdessen hat Blizzard die visuellen Effekte angepasst.

Was ändert Blizzard? In den letzten Tagen hat Blizzard gleich mehrere „problematische“ optische Effekte in den älteren WoW-Dungeons angepasst, die nach und nach von der Community entdeckt werden.

Hyrja in den Hallen der Tapferkeit hat eine neue Zauber-Animation für „Heiligen“ (Sanctify) bekommen. Anstatt wabernde Geschosse zu verschießen sind das nun goldene Kugeln.

Berater Melandrus im Hof der Sterne hat neue Bodeneffekte für „Durchbohrender Windstoß“ (Piercing Gale) erhalten. Die Linien sind nun deutlich vom Boden zu unterscheiden.

Warum macht Blizzard das? Manch einer mag jetzt argumentieren, dass die Effekte ja auch damals zu Zeiten von „Legion“ genau so ausgesehen haben und die Spieler dort ebenfalls ausweichen mussten. Das stimmt natürlich in gewisser Weise, doch inzwischen hat sich das „Mythisch+“-System deutlich weiterentwickelt. Nicht nur gibt es knackigere Timer und größere Herausforderungen, sondern auch viele neue Affixe.

Gerade „Donnernd“ sorgt für zahlreiche optische Effekte. Der Himmel wird verdunkelt, Blitze schlagen überall ein und alle Spieler werden auch noch mit Effekten belegt, die über dem Charakter aufblitzen. Gerade in Verbindung mit weiteren Affixen, wie etwa „Stürmisch“ ist es kaum noch möglich, über sämtliche Effekte den Überblick zu bewahren.

Das macht einige Bossmechaniken nur noch tödlicher. Gerade bei Hyrja war es oft schwer zu erkennen, wie groß die „Hitbox“ der goldenen Geschosse eigentlich ist, da sich der Effekt des Geschosses während seiner Flugbahn verändern. Der neue Kugel-Effekt hat diesen Nachteil nicht – es ist immer klar erkenntlich, wie groß ein Geschoss ist und es hebt sich deutlich von anderen Effekten im Dungeon ab.

Die Änderungen entsprechen grundsätzlich auch einer Philosophie, die Blizzard bereits seit Shadowlands verfolgt. Effekte, besonders die von Bossen, sollen eindeutig sein und sich klar vom Rest des „Effektgewitters“ unterscheiden. Daher ist es nur logisch, dass die Entwickler in alten Dungeons ein wenig nachbessern, wenn diese Dungeons im aktuellen Content (Mythisch+) wieder zum Einsatz kommen.

Was haltet ihr von dieser Art der „Nerfs“? Macht das die Dungeons zu einfach? Oder ist mehr visuelle Klarheit kein wirklicher Nerf und schlicht eine Verbesserung?