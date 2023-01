WoW: Die neuen Affixe für M+ – Tipps und Tricks für Verstärkt, Boshaft und Schrecklich

Die Affixe in der neuen WoW-Woche können ziemlich mies sein. Wir verraten, wie ihr in „Mythisch+“ trotzdem eine gute Figur abgebt.

Wie jeden Mittwoch hat in World of Warcraft auch am 11.01.2023 eine neue Woche angefangen und das bedeutet vor allem für Dungeon-Besucher auf der Schwierigkeit „Mythisch+“ neue Herausforderungen. Denn in jeder Woche erwarten die Spielerinnen und Spieler neue Affixe, mit denen sie in dieser Woche umgehen müssen. Wir verraten, welche Affixe das sind und wie ihr sie ein wenig leichter gestalten könnt.

Verstärkt (Fortified) – Ab Stufe 2

Boshaft (Spiteful) – Ab Stufe 4

Schrecklich (Grievous) – Ab Stufe 7

Donnernd (Thundering) – Ab Stufe 10

Wir haben einige Tipps und Tricks, mit denen ihr die Durchläufe in den Dungeons einfacher gestalten könnt und wie ihr mit den entsprechenden Affixen umzugehen habt.

Verstärkt: Verstärkt sorgt dafür, dass alle Nicht-Bosse 20 % zusätzliche Gesundheit haben und 30 % mehr Schaden anrichten. Dieser Bonus ist zusätzlich zu der generellen Verstärkung, die Gegner aufgrund eurer Schlüsselstein-Stufe haben. Grundsätzlich heißt das, dass in dieser Woche die „Trash-Mobs“ die größere Bedrohung sind. Ihr solltet also mehr Talente einpacken, die eure AoE-Fähigkeiten verbessern und es euch erlauben, mehrere Feinde gleichzeitig niederzustrecken. Sogenannte „Single-Target-DPS-Talente“ sind in dieser Woche weniger gefragt.

Damit der Heiler nicht meckert: Öfter mal aus dem Feuer rausgehen.

Boshaft: Wenn Nicht-Bosse bezwungen werden, erhebt sich nach einer kurzen Verzögerung ein Geist aus ihrem Leichnam. Dieser Geist fixiert einen zufälligen Spieler (außer dem Tank). Die Geister erleiden jede Sekunde automatisch Schaden und sterben so nach wenigen Momenten bereits. Sie verursachen allerdings extrem hohen Schaden und können auf höheren Stufen viele Charaktere mit 2-3 Schlägen töten.

Je nach Gruppenkonstellation kann es sich lohnen, die Geister einfach im Crowd Control (CC) zu halten, bis sie von alleine sterben (Wurzeln, Furcht). Alternativ könnt ihr sie betäuben und einfach im AoE-Feuerwerk hinrichten, bevor sie ernsthaft Schaden anrichten.

Es lohnen sich demnach Talente zur Massenkontrolle, egal ob Betäubungen, Verlangsamungen oder Furcht-Effekte.

Beachtet allerdings, dass ihr mit den Geistern als „im Kampf“ zählt. Wenn ihr also etwa aufsitzen wollt oder euer Heiler vor dem nächsten Pull etwas trinken will, müsst ihr alle Geister erst loswerden. Dann kann es sich lohnen, die Geister doch schnell zu töten.

Schrecklich: Bei Schrecklich handelt es sich im weitesten Sinne um einen „Heiler-Affix“, doch ihr solltet ihn nicht vernachlässigen. Jedes Mal, wenn ein Spieler unter 90 % Lebenspunkte fällt, wird er mit dem „Schreckliche Wunde“-Debuff belegt. Dieser Effekt verursacht Schaden und weitere Stapel des Debuffs werden hinzugefügt, bis zu einem Maximum von 4 Stapeln. Die „Schreckliche Wunde“ wird aufgehoben, wenn ein Spieler vollständig geheilt wird. Zusätzlich dazu wird jedes Mal 1 Stapel entfernt, wenn der Spieler von einer direkten, nicht-periodischen Heilung betroffen wird.

Gerade in Kämpfen mit viel Flächenschaden kann der Affix sehr unangenehm werden. Unterstützt eure Heiler mit klugen Defensiv-Cooldowns, vermeidet es noch mehr als sonst, Schaden zu nehmen und benutzt im Zweifelsfall auch mal einen Heilungs-Cooldown auf euch selbst oder angeschlagene Kollegen.

In dieser Woche ist es demnach noch wichtiger, negativen Effekten auszuweichen, da der Heiler sonst gar nicht mehr hinterherkommt.

Donnernd: Das ist der „Signatur-Affix“ der Saison und jede Woche gleich. Rund jede Minute im Kampf werden alle Spieler mit einem von zwei Debuffs belegt – entweder einer positiven oder einer negativen Ladung. Für 15 Sekunden verursachen alle Spieler mit einem Debuff zusätzlichen Schaden. Läuft der Debuff jedoch aus, werden die entsprechenden Charaktere betäubt und erleiden Schaden. Sorgt dafür, dass ihr kurz vor Ablauf des Debuffs in einen Spieler mit der gegenteiligen Ladung hineinlauft, um den Debuff aufzuheben. Ein Spieler bleibt dabei übrig – wenn er der einzige ist, stellt das jedoch kein Problem dar, denn dann wird er nicht betäubt.

Beachtet, dass Immunitäten (Gottesschild, Eisblock), den Debuff ebenfalls entfernen können und womöglich dafür sorgen, dass es nicht genug Partner gibt, um genügend Debuffs zu entfernen.

Habt ihr noch Tipps und Tricks, um gut durch diese „Mythisch+“-Woche zu kommen? Wie geht ihr mit diesen Affixen um?

Übrigens gab es in dieser Woche auch richtig dicke Buffs und Nerfs für mehrere Klassen.