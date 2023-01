Blizzard will eines der verwirrendsten neuen Systeme in WoW Dragonflight verbessern: „Es ist nicht perfekt“

Die Handwerksaufträge sind ein neues Feature von WoW: Dragonflight. In der Theorie sollen sie es Spielern ermöglichen, schneller und leichter einen Handwerker zu finden, der ihnen das Wunsch-Item herstellen kann. In der Praxis funktioniert das schon ganz gut, doch es gibt auch Schwächen.

Was sind Handwerksaufträge? Handwerksaufträge sind ein neues Feature, welches mit Dragonflight Einzug in WoW gehalten hat.

Wolltet ihr bisher ein bestimmtes Item haben, welches von einem der Berufe hergestellt werden konnte, musstet ihr umständlich im Handelschat nach einem Crafter suchen. Das konnte unter Umständen recht lange dauern und sorgte daher häufig für Frustration in der Community.

Es wurde sogar noch komplizierter, wenn ihr einen Gegenstand haben wolltet, der bei der Herstellung seelengebunden wird. Dann blieb euch bisher nichts anderes übrig, als den entsprechenden Beruf selbst zu erlernen. Das erforderte immer eine Menge Zeit und Gold.

Das neue System soll Berufe wieder langfristig interessant machen und soziale Aspekte stärken. Falls ihr noch keinen Beruf habt, aber mal einen ausprobieren wollt, dann schaut euch diesen Guide an: Berufe skillen in WoW Dragonflight – So geht es schneller

Wie funktionieren Handwerksaufträge? Wenn ihr einen bestimmten Gegenstand hergestellt bekommen wollt, könnt ihr einen entsprechenden Handwerksauftrag in Valdrakken aufgeben. Sogar Gegenstände, die beim Aufheben gebunden werden, können auf diesem Weg gehandelt werden.

Beim Handwerkermarkt in Valdrakken könnt ihr die Handwerksaufträge listen. Sprecht ihr mit den NPCs, öffnet sich ein Fenster, welches dem Auktionshaus gleicht. Hier könnt ihr einen Gegenstand auswählen und einen Auftrag dazu erteilen.

Anschließend müsst ihr, je nach Auftrag, die benötigten Materialien bereitsellen und entscheiden, wie hoch die Provision ausfallen soll. Das fertige Item bekommt ihr dann per Post. Findet sich niemand, der euren Auftrag erfüllen kann oder will, erhaltet ihr eure Materialien und die Provision wieder zurück.

Hier findet ihr die wichtigsten Features für Handwerker in Dragonflight:

System hat Schwächen – Entwickler wollen nachbessern

Was haben die Entwickler gesagt? In einem Bluepost hat sich Blizzard zunächst einmal zur Kritik der Spieler an dem neuen System geäußert. Sie geben an, dass das System noch weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Deshalb verfolgen sie die Gedanken der Community aufmerksam und diskutieren intern verschiedene Wege, wie man es verbessern könnte.

Da die Handwerksaufträge aber ein brandneues Feature sind, wollen die Entwickler noch abwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt, bevor sie eingreifen. Sie sind überzeugt, dass die Handwerksaufträge ihrer Kernaufgabe gerecht werden. Sie ermöglichen es Handwerkern, wertvolle Ausrüstung und sogar seelengebundene Items für alle Aspekte des Spiels herzustellen.

WoW Dragonflight hat seit 5 Wochen ein neues Berufe-System, aber die Spieler stört eine Sache enorm

Dies würde den Wert und Nutzen von Berufen deutlich erhöhen und gleichzeitig viele Mechaniken, die damit zusammenhängen, erleichtern. So können Wartezeiten reduziert und frustrierende Momente vermieden werden.

Wie wollen die Entwickler das System verbessern? Eines der größten Probleme, welches die Entwickler aktuell sehen, betrifft die Verfügbarkeit öffentlichen Handwerksaufträgen. Die sind nämlich schnell vergriffen, da sie für erfahrene Handwerker recht schnell zu erledigen sind. Deshalb überlegen die Entwickler, wie man mehr Aufträge kreieren könnte.

Darüber hinaus hat Blizzard zwei Probleme identifiziert, die sie künftig beheben wollen:

Auftragsgeber und Handwerker sollen leichter zueinander finden. Besonders wenn es um hochstufige Ausrüstung geht, findet die Kommunikation noch hauptsächlich über den Handelschat statt. Während die Entwickler die soziale Komponente dieser Interaktion begrüßen und fördern wollen, suchen sie gleichzeitig nach einer effektiveren Lösung, um die Handelspartner schneller zusammenzubringen. Handwerker, die noch nicht über die besten Rezepte und höchsten Fertigkeiten verfügen, sollen besser von Handwerksaufträgen profitieren können. Den Entwicklern gefällt die Idee, dass Handwerker jeder Skillstufe ihre Fertigkeiten auf diese Weise verbessern und gleichzeitig ein paar Goldmünzen verdienen können.

Was sagen die Spieler? Die Spieler hoffen, dass die Handwerksaufträge intuitiver werden. So sei nicht immer klar ersichtlich, welche Reagenzien für ein bestimmtes Item benötigt werden. Außerdem sorgen sie sich um kleinere Server, auf denen manche Rezepte nur schwer oder gar nicht verfügbar sind.

Die Community wünscht sich deshalb, dass Handwerksaufträge auch fraktionsübergreifend ausgeführt werden können. Das deckt sich mit dem allgemeinen Trend, die Grenzen zwischen den Fraktionen zu überwinden. Blizzard will gemeinsame Gilden für Horde und Allianz in WoW bringen, aber die neue Aussage klingt vage

Ein Großteil der Community begrüßt die offene Kommunikation von Blizzard. In der Vergangenheit sei das nicht immer der Fall gewesen.

Jetzt seid ihr gefragt! Habt ihr selbst schon Handwerksaufträge ausgegeben oder ausgeführt? Gefällt euch das System? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder ist das Ganze viel zu kompliziert? Lasst uns einen Kommentar da und teilt eure Meinung mit der Community!

