2 Heiler dominieren gerade die schwersten Dungeons in WoW – Warum?

In WoW: Dragonflight dominieren Wiederherstellungs-Druiden und Bewahrungs-Rufer die Saison 1 der Mythisch+-Dungeons. Auch in Raids und PvP hängen sie andere Heiler ab. Einige Spieler fordern deshalb Anpassungen.

Was ist passiert? Einige Dungeons in WoW gelten gerade als nahezu unspielbar und erhalten deswegen schon mehrfache Nerfs. Insbesondere Heiler klagen, wie hart es mit Dragonflight geworden ist, Mythic+ zu meistern. Nur bei zwei Klassen scheint das nicht angekommen zu sein.

Die Plattform Raider.IO hat kürzlich eine Statistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, welche Klassen besonders häufig hohe Schlüsselsteine in Mythisch+-Dungeons abschließen. Die Daten zeigen, dass zwei Klassen bei den Heilern deutlich aus dem Feld herausstechen.

So sind Wiederherstellungs-Druiden die mit Abstand beliebtesten Heiler für hohe Schlüsselsteine. Sie machen mit etwas mehr als 40 % den größten Anteil aller Heiler aus. Gefolgt werden sie von Bewahrungs-Rufern mit rund 25,9 %.

Den dritten Platz belegen die Heilig-Priester mit 14,8 %, gefolgt von Heilig-Paladinen mit 10,7 %. Danach gibt eine klaffende Lücke zu den hinteren Plätzen: Wiederherstellungs-Schamenen machen nur 4,2 % der Mythisch+-Population auf höchstem Niveau aus.

Die Statistik stammt von RaiderIO und zeigt die Verteilung von Heilern unter 7625 gewerteten M+ 20 Schlüsselsteinen.

Disziplin-Priester sind noch mit 2,2% vertreten. Das absolute Schlusslicht bilden die Nebelwirker-Mönche, von denen sich nur 1,9% in den hohen Mythisch + Gruppen wiederfinden.

Im PvP sind Druiden und Rufer aktuell auch ganz oben in der Beliebtheitsskala. Allerdings fällt die Verteilung der Heiler hier etwas gleichmäßiger aus. MeinMMO-Dämon Cortyn hat mit WoW übrigens richtig Spaß am PvP, obwohl sie das gar nicht kann.

Mobilität ist der Schlüssel zum Erfolg

Warum sind diese beiden Klassen so beliebt? Das Alleinstellungsmerkmal, welches den Druiden und Rufern einen entscheidenden Vorteil bringt, ist ihre Mobilität. Mei Druiden kommt ein Großteil der Heilung von Heilung-über-Zeit-Zaubern („HoTs“), sie müssen also nicht an Ort und Stelle verweilen, um effizient zu heilen.

Das ist besonders in mythischen Dungeons von Vorteil, wenn Gruppen versuchen viele Monster auf einmal zu erledigen, um Zeit zu sparen. Ihr Mobilität erlaubt es den Druiden auch, bestimmten schädlichen Mechaniken leichter auszuweichen. Mit der Fähigkeit “Wildwuchs” verfügen sie außerdem einen äußert effektiven Zauber für Gruppenheilung. Talente wie “Revitalisieren”, welche der Gruppe bei der Ressourcenregeneration helfen, runden das Toolkit ab.

Die Bewahrungs-Rufer verfügen ebenfalls über starke Fähigkeiten und Talente. Sie sind besonders gut darin, Schaden zu vermeiden. Ihr Toolkit erlaubt es ihnen, ihre Verbündeten aus Gefahrensituationen zu manövrieren. Dank Talenten wie Zephyr oder Zeitspirale können sie das Bewegungstempo ihrer Gruppe kurzfristig erhöhen oder aber dafür sorgen, dass ihre Verbündeten Bewegungsfähigkeiten unabhängig von deren Abklingzeit einsetzen können.

Obendrein können Rufer durch Schweben in der Bewegung zaubern und das deutlich häufiger als andere Klassen mit ähnlichen Fähigkeiten. Das setzt sie auch in Sachen Mobilität nach oben.

Falls ihr selbst gerne mal einen Dracthyr Rufer ausprobieren wollt, dann haben wir den passenden Guide für euch: WoW Dragonflight: Rufer-Guide – So spielt ihr die neue Klasse Evoker mit Builds für DPS & Heiler

Die beliebtesten M+-Dungeons aus Season 1 seht ihr hier im Video:

Das sagt die Community: Die Spieler sind etwas zerknirscht darüber, dass nur zwei Klassen “spielbar” zu sein scheinen – wobei dieses Thema häufig auch bei DPS-Klassen diskutiert wird. Die Lösung seien aber nicht Nerfs für die starken Klassen, sondern Buffs für alle anderen, finden einige Nutzer.

So heißt es etwa auf reddit: „Resto-Druiden und Bewahrungs-Rufer sind so stark, weil sie den Content zuverlässig schaffen. Macht ihr sie schwächer, ist der Content nicht mehr so leicht. Da gibt es Defizite, die behoben werden müssen. Nerfs ruinieren das Spiel, Buffs helfen allen.“

Blizzard hat bereits einige Anpassungen an den Klassen vorgenommen und bringt dicke Buffs für 9 Klassen, darunter einige Heiler. Mit Sicherheit werden auch in Zukunft weitere Updates kommen. Wie stark die ausfallen, muss sich aber noch zeigen.

Es ist auch durchaus möglich, dass sich die Verteilung der Heiler mit der Rotation der M+-Dungeons zum Anfang der nächsten Saison wieder ändern wird. Wenn die Inhalte andere Mechaniken haben, die zum Beispiel besonders starke Einzel- oder Gruppenheilung benötigen, könnten dann andere Heiler im Rampenlicht stehen.

Was meint ihr? Sollte Blizzard hier die Nerf-Keule schwingen? Oder ist die ganze Sache gar nicht so dramatisch? Sieht es auf niedrigeren Schlüsselsteinstufen vielleicht ganz anders aus? Teilt eure Erfahrungen mit der Community und lasst uns einen Kommentar da.

