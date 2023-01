WoW bringt dicke Buffs für 9 Klassen und nerft einen der stärksten Specs überhaupt

Blizzard schraubt noch immer an der Balance der Klassen in WoW Dragonflight. In der nächsten Runde werden fast alle Schadens-Klassen, einige Heiler und sogar 2 Tanks stärker. Einen kleinen Dämpfer gibt es dagegen für Gesetzlosigkeits-Schurken, die gerade „überperformen“.

Das sind die Buffs: Mit dem nächsten Patch sollen mehrere Spezialisierungen gebufft werden. Die meisten davon stehen auf der DPS-Liste von World of Warcraft auf den hintersten Plätzen und bekommen entsprechend ziemlich dicke Buffs:

Wildheits-Druiden

Gebrechens-Hexer

Zerstörungs-Hexer

Überlebens-Jäger

Feuer-Magier

Frost-Magier

Vergelter-Paladine

Schatten-Priester

Bei den meisten Klassen werden vereinzelte Fähigkeiten gebufft. Der Wildheits-Druide aber bekommt eine Verstärkung von +3 % Schaden auf alle Fähigkeiten. Beim Paladin gibt es sogar einen Buff von stolzen +40 % auf Kreuzfahrerstoß.

Auch der Verheerungs-Rufer wird gestärkt. Hier bekommen mit Feueratem, Feuersturm und Tiefer Atem einige der stärksten AoE-Fähigkeiten des Rufers einen Buff. Dazu gibt es Verstärkungen anderer Skills und Talente. Ihr findet alle Buffs im offiziellen Forum.

Neue Klassen sind traditionell „zu stark“, was vor allem beim Todesritter zu WotLK ein großer Kritikpunkt war. Dass eine neue Klasse so starke Buffs braucht, ist selten.

In unserem Guide verraten wir euch die besten Builds für Rufer und im Video seht ihr Gameplay zur neuen Klasse:

Weitere Buffs für Tanks und Heiler, Nerf für Schurken

Was ändert sich noch? Einige Fähigkeiten der Rachsucht-Dämonenjäger und Braumeister-Mönche verringern nun den erhaltenen Schaden der beiden Klassen stärker. Bei den Heilern erhalten Nebelwirker-Mönche und Heilig-Priester einen Buff auf ihre gewirkte Heilung.

An den Kragen geht es derweil den Gesetzlosigkeits-Schurken. Die sind sowohl im Raid (heroischer Modus) als auch in mythischen Schlüsselstein-Dungeon gerade die absoluten Könige (via warcraftlogs und bestkeystone, Stand 8. Januar).

Hier wird das Talent „Präzise Stiche“ generft, damit die Schurken in kleineren Gegner-Gruppen nicht mehr übermäßig viel Schaden verursachen können. Außerdem werden einige Klassen im PvP separat angepasst.

Die Balance-Anpassungen sollen voraussichtlich am Mittwoch, den 11. Januar, auf europäischen Servern aufgespielt werden. Wir behalten die Änderungen im Auge und aktualisieren unsere DPS-Liste entsprechend.

Kurz vor den Anpassungen hat Blizzard übrigens per Hotfix schon einige andere Buffs und Nerfs gebracht, dort aber direkt für Dungeons – darunter einen ziemlich unnötigen Nerf:

WoW nerft noch einen neuen Dungeon ziemlich hart, obwohl der es gar nicht nötig hat