WoW nerft noch einen neuen Dungeon ziemlich hart, obwohl der es gar nicht nötig hat

Nach Anpassungen für die kaum schaffbaren Dungeons in WoW Dragonflight kommt Blizzard mit noch einem dicken Nerf um die Ecke. Diesmal geht es dem Hof der Sterne aus Legion an den Kragen – obwohl das schon der Dungeon ist, der am zweithäufigsten beendet wird.

Was ist das für ein Dungeon? Der Hof der Sterne ist einer der 8 Dungeons aus Season 1 von Dragonflight und stammt eigentlich aus der Erweiterung Legion. Mit Dragonflight nimmt Blizzard aber alte Dungeons mit in die Rotation, um vergangenen Content wieder aufleben zu lassen.

Ihr kämpft im Hof der Sterne gegen Dämonen und ihre nachtgeborenen Anhänger. Das Besondere am Dungeon ist, dass einige Berufe und Klassen bestimmte Interaktionen mit Gegenständen haben, die den Durchlauf deutlich vereinfachen können.

Die größte Gefahr am Dungeon, abgesehen von einigen fiesen Mobs zu Beginn, ist der Endboss Berater Melandrus. Der kann unachtsame Gruppen schnell aus dem Leben treten. Genau hier setzt Blizzard mit einem Nerf an.

Das ist der Nerf: Nachdem Blizzard schon 5 der 8 Dungeons von Season 1 generft hat, ist nun auch der Hof der Sterne dran. Der gefährlichste Angriff von Melandrus, Schneidender Mahlstrom, erhält gleich mehrere Abschwächungen:

der unvermeidbare Schaden wird um 20 % verringert

der zusätzliche Schaden, den Spieler innerhalb von 7 Metern erleiden, wird um 30 % verringert

Spiegelbilder haben mit Schneidender Mahlstrom zu viel Schaden verursacht, das wird behoben

Mit einem Hotfix vom 4. Januar sollen die Anpassungen auf US-Servern live gegangen sein. In Deutschland müssten sie entsprechend seit dem 5. Januar aktiv sein.

Überraschenderweise ist ausgerechnet der Hof der Sterne als eine der leichtesten Instanzen die unbeliebteste in eurem Ranking:

Über 80 % der Gruppen schaffen den Hof der Sterne jetzt schon

Wo die anderen 5 Dungeons teilweise gar nicht oder nur schwer machbar waren, gilt der Hof der Sterne eigentlich als eine von den beiden leichtesten Instanzen in der aktuellen Rotation. Nur die Schattenmondgrabstätte ist noch leichter.

Laut der Statistik-Seite bestkeystone.com haben allein in dieser Woche über 80 % der Gruppen den Hof der Sterne erfolgreich abgeschlossen. In den vergangenen Wochen war der schlechteste Wert hier 74 %, aber das war die erste Woche überhaupt. Seitdem hat sich der Wert stetig gesteigert.

Seitdem ist der Hof der Sterne die Instanz, die am zweithäufigsten erfolgreich beendet wird. Mit dem Nerf ist es möglich, dass der Dungeon sogar die Grabstätte noch überholt. Ohnehin dürften sich die Statistiken in allen Instanzen von jetzt an stetig verbessern.

Denn durch bessere Ausrüstung und schlicht Übung fällt es vielen Spielern immer leichter, die Dungeons auch auf höheren Stufen abzuschließen.

Welche Instanzen in der kommenden Season in die Rotation kommen, wissen wir noch nicht. Dafür ist schon ein wenig was zur Story bekannt:

