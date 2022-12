WoW Dragonflight: Season 1 bringt morgen 1. Raid und Welt-Events für starken Loot

Am 14. Dezember 2022 startet Season 1 von WoW Dragonflight. MeinMMO verrät, welche neuen Inhalte kommen und was ihr dort bekommen könnt.

Wann startet Season 1? Die Wartungsarbeiten am Mittwoch, den 14. Dezember, finden laut Zeitplan zwischen 3:00 Uhr und 5:00 Uhr deutscher Zeit statt. In den USA dauern die Wartungsarbeiten allerdings 2 Stunden länger als hier angegeben.

Rechnet deswegen damit, dass die Server eventuell erst gegen 7:00 Uhr wieder live gehen werden. Ab dann könnt ihr alle neuen Inhalte von Season 1 spielen.

Was steckt in Season 1? Mit dem Update öffnen sich neue Aktivitäten für Stufe 70, mit denen ihr teilweise an starke Beute kommt:

der erste Raid, das Gewölbe der Inkarnationen auf normal, heroisch und mythisch

der Schlachtzugs-Browser öffnet den ersten Flügel am 21. Dezember

4 neue Weltbosse

Season 1 für Mythic+ mit 8 Dungeons

Welt-Event „Urstürme“

die 1. PvP-Saison von Dragonflight mit einer neuen Arena

Außerdem gibt es Änderungen an einigen Klassen. Es kommt etwa ein Nerf für alle Tanks, aber auch Anpassungen für DPS-Klassen. Ihr findet alle Klassen-Änderungen im Foren-Post von Blizzard.

In unserer Tier-List für Dragonflight könnt ihr schauen, welche Klassen sich aktuell am besten schlagen. Wir versorgen euch nach dem Start von Season 1 mit den echten Ergebnissen der Spieler im Raid. Unsere DPS-Liste für World of Warcraft wird dann ebenfalls überarbeitet

Im Special findet ihr alle Informationen zu Dragonflight, im Trailer werden die wichtigsten Features noch einmal vorgestellt:

Gewölbe der Inkarnationen – Bosse und Loot

Was ist das für ein Raid? Der Eingang zum Gewölbe der Inkarnationen befindet sich im Osten von Thaldraszus, von Valdrakken aus noch hinter Tyrhold. Für die normale, heroische und mythische Version braucht ihr keine weiteren Voraussetzungen, ihr könnt den Raid einfach besuchen. Im Schlachtzugs-Browser später braucht ihr eine durchschnittliche Gegenstandstufe von 359.

Ihr findet im Gewölbe 8 Bosse mit der Protodrachendame Raszageth als Endboss. Raszageth habt ihr schon im Intro von Dragonflight kennengelernt und sie war auch in der Kampagne immer wieder zu sehen. Für viele ist sie jetzt schon besser als der große Endboss von Shadowlands:

WoW: Raszageth ist schon jetzt ein besserer Bösewicht als der Kerkermeister in 2 Jahren war

Welche Beute droppt? Je nach Schwierigkeit und Boss erhaltet ihr verschieden starke Ausrüstung im Raid:

Raid Finder: 376-385

Normal: 389-398

Heroisch: 402-411

Mythisch: 415-424

Unter dem Loot findet ihr auch Tokens für Set-Teile eurer Klasse. Einige Bosse haben zudem die Chance auf „sehr seltenen“ Loot, der noch einmal 6 Stufen über dem Item-Level liegt, das normalerweise beim Boss zu finden ist.

Bestimmer „BoE“-Loot ist übrigens anfangs beim Aufheben gebunden. Ihr könnt also nicht einfach Beute kaufen. Dazu könnt ihr bei heroischen und mythischen Bossen Items finden, mit denen ihr Verbesserungen für Herstellungsberufe herstellt.

Diese optionalen Reagenzien erhöhen die Gegenstandstufe von bestimmten hergestellten Items auf bis zu 405 (heroisch) bzw. 415 (mythisch). Dazu braucht ihr aber entsprechend starken Crafting-Skill. Wir verraten euch, wie ihr Berufe am besten levelt.

Außerdem gibt es im Gewölbe Reittiere durch Loot und Erfolge sowie die Vorlage „Verkörperung der Sturmfresserin“, mit der ihr eurem Erneuerten Protodrachen das Aussehen von Raszageth verleihen könnt.

Die Rune ist eine Vorlage für das beliebte Drachenreiten-Feature aus Dragonflight. Hier ein wenig Gameplay zum Feature:

Mythic+ Season 1 – Dungeons und Loot

Welche Dungeons kann ich in Season 1 spielen? In Season 1 stehen euch 4 Dungeons aus Dragonflight und 4 Dungeons aus alten Erweiterungen als mythische Schlüsselsteindungeons zur Verfügung:

Algeth’ar Akademie

Rubinlebensbecken

Azurblaues Gewölbe

Angriff der Nokhud

Hof der Sterne (Legion)

Hallen der Tapferkeit (Legion)

Tempel der Jadeschlange (Mists of Pandaria)

Schattenmondgrabstätte (Warlords of Draenor)

Welche Beute kann ich bekommen? Abhängig davon, auf welcher Stufe ihr einen Dungeon abschließt, bekommt ihr verschieden starke Beute in Mythic+:

Stufe 2 gewährt Items der Stufe 376 beim Abschluss

alle 2 Stufen gibt es 3 Level mehr – bis zu 405 auf Stufe 20

in der wöchentlichen Großen Schatzkammer ist bis zu Itemlevel 421 möglich, wenn ihr einen Dungeon auf Stufe 20 abgeschlossen habt

Ähnlich wie im Raid bekommt ihr ab einer gewissen Stufe Crafting-Materialien, mit denen ihr optionale Reagenzien herstellen könnt. Diese erhöhen die Item-Stufe von bestimmten hergestellten Gegenständen auf bis zu 405 bzw. 415. Wir verraten euch, wie ihr Berufe in Dragonflight am besten skillt.

Außerdem gibt es wieder Tapferkeitspunkte, mit denen ihr eure Beute aus Season 1 auf bis zu Level 415 aufwerten könnt, wenn ihr ein entsprechendes Rating erreicht habt.

In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr euch auf Stufe 70 ideal ausrüstet:

WoW Dragonflight: Level 70 – Was nun? Hier bekommt ihr jetzt epische Ausrüstung

Welt-Bosse und Urstürme

Welche Welt-Events gibt es? In Season 1 könnt ihr 4 wöchentlich wechselnde Weltbosse besiegen, die sich jeweils in einem der 4 Gebiete aufhalten. Außerdem starten regelmäßig Urstürme in den Gebieten, ähnlich wie beim Pre-Event zu Dragonflight.

Welche Beute droppt?

Weltbosse lassen Items mit Level 389 fallen

in Urstürmen erhaltet ihr verschiedene Abzeichen, die ihr gegen Ausrüstung auf Level 359 (selten) oder 385 (episch) sowie Pets und ein Reittier eintauschen könnt

Die epischen Ursturm-Items sind dabei Sets, die euch einen Bonus gewähren, wenn ihr mehrere Teile davon anlegt. In Urstürmen könnt ihr außerdem Erbstück-Schmuck erbeuten, mit dem ihr eure Zweitcharaktere schneller leveln könnt. Denkt jedoch daran, dass ihr die Gegenstände zum Kauf von epischer Ausrüstung nur einmal pro Woche und Art des Sturms bekommen könnt.

Es gibt sogar schon Pläne für WoW nach Season 1, ein ganz neues Feature versorgt euch dann regelmäßig mit schickem Loot:

WoW: Der Handelsposten schenkt euch monatlich neue Mounts, kommt mit einem „Battle Pass“