WoW: Der Handelsposten schenkt euch monatlich neue Mounts, kommt mit einem „Battle Pass“

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Die Aufgaben funktionieren ähnlich wie der Battle Pass aus Hearthstone. Ihr habt verschiedene Herausforderungen wie Spieler wiederbeleben, Zuneigung zeigen oder Zanzils langsam wirkendes Gift zu trinken. Verdiente Devisen landen ebenfalls in der Kiste am Handelsposten.

Die Devisen werden euch am 1. jeden Monats gutgeschrieben – oder zum ersten Tag, an dem ihr wieder Spielzeit habt, falls diese zu Monatsbeginn abgelaufen war. Jeder erhält gleich viele Devisen.

Was ist das für ein Feature? Der Handelsposten wird ein neues Gebäude in den Hauptstädten der Horde und der Allianz, Orgrimmar und Sturmwind. Die Händler schlagen ihre Lager recht zentral auf: außerhalb des Magierviertels bzw. direkt neben Feste Grommash.

Insert

You are going to send email to