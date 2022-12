WoW schränkt „Pay2Win“ ein, macht mythische Beute seelengebunden

Das erste „World First“-Rennen in World of Warcraft Dragonflight wird wohl nicht durch gekaufte Items entschieden – denn der Loot wird verändert.

In World of Warcraft Dragonflight sind viele Spielerinnen und Spieler noch in der Level-Phase, doch die Profis bereiten sich mental langsam auf das „World First“-Rennen vor, das bereits in der kommenden Woche starten wird.

Doch eine Methode, mit der sich die Profis immer einen kleinen Vorteil beschafften, wird wohl dieses Mal ausfallen. Blizzard macht aus vielen „Beim Anlegen gebunden“ kurzerhand Gegenstände, die schon „Beim Aufheben gebunden“ werden.

Was hat Blizzard angekündigt? In Schlachtzügen ist es üblich, dass neben dem normalen Loot der Bosse auch das eine oder andere epische Item von Trash-Gruppen droppen kann. Diese Items sind in der Regel beim Anlegen gebunden. Das heißt, wenn niemand aus der Gruppe sie benötigt, dann können sie auch gegen Gold im Auktionshaus verkauft werden.

Im ersten Raid, dem „Gewölbe der Inkarnationen“, wird das jedoch nicht der Fall sein. Der Loot aus der mythischen Variante des Raids wird – zumindest für eine Weile – vollständig beim Aufheben gebunden sein und kann somit nicht an Spieler außerhalb der Raid-Gruppe oder im Auktionshaus gehandelt werden. Blizzard schrieb dazu im offiziellen WoW-Forum:

Eines unserer Ziele mit den Belohnungen war es immer so, dass primär die beste Beute im Spiel durch Gameplay kommt und nicht durch das Ausgeben von Gold. Gegenstände aus Raids, die beim Anlegen gebunden [BoE] sind waren lange eine Ausnahme davon, aber sie gewähren Raid-Spielern auch etwas einzigartiges: Wenn eine Raidgruppe bestimmte BoEs nicht mehr für den Fortschritt braucht, dann können sie verkauft werden, um die Reparatur- und Konsumgüter-Kosten zu decken. In Saison 1 von Dragonflight öffnet die mythische Schwierigkeit zur gleichen Zeit wie alle anderen, eine ganze Woche, bevor die Spieler überhaupt einmal ihre wöchentliche Kammer geöffnet haben. Die mythischen BoE-Items gewähren einen stärken Machtanstieg für Gold als wir gerne sehen würden.

Beachtet, dass diese Einschränkung lediglich für die mythische Schhwierigkeit gilt. Auf allen anderen Schwierigkeitsstufen bleiben diese Gegenstände „Beim Anlegen gebunden“, sodass sie ver- und gekauft werden können.

Warum macht Blizzard das? Auch wenn Blizzard das nicht so explizit sagt, dürfte ein weiterer Grund das „World First“-Rennen sein. Hier ist es üblich, dass Profi-Gilden die besten Gegenstände für viele Millionen Gold aus dem Auktionshaus kaufen, um sich damit auch das letzte Pünktchen Kraft zu sichern und vielleicht den entscheidenden Vorteil zu haben.

Es gibt ganze Gilden, die sich darauf spezialisiert haben, den Trash aus mythischen Raids wieder und immer wieder zu besiegen, um die daraus gewonnenen Items dann an die Profi-Gilden zu verkaufen. Das wird dieses Mal wohl nicht der Fall sein.

Warum ist das Pay2Win? Dass man in World of Warcraft besonders mächtige Gegenstände für Gold kaufen kann, wird von einigen Leuten als „Pay2Win“ angesehen. Das liegt daran, dass man das dafür notwendige Gold kaufen kann – entweder aus illegalen Quellen oder ganz legal für den Verkauf der WoW-Marke. Daher argumentieren manche, dass jedes kaufbare Item mit großer Macht einen gewissen „Pay2Win“-Anteil habe.

Fakt ist allerdings auch, dass starke Gegenstände, die „Beim Anlegen gebunden“ sind, schon immer Teil von World of Warcraft und der Ökonomie des Spiels waren, schon lange vor der WoW-Marke. Ob es sich dabei also um Pay2Win handelt, ist in der Community umstritten.

Bleibt das jetzt so? Nein, nur für einige Wochen. Eine genaue Dauer hat Blizzard noch nicht bekannt gegeben, aber es ist anzunehmen, dass man sich dabei am Fortschritt der Profis im neuen Raid orientiert.

Später will Blizzard das wieder ändern und die „Beim Anlegen gebunden“-Items aus dem mythischen Raid auch wieder in den ursprünglichen, handelbaren Zustand zurückversetzen. Das betrifft dann allerdings nur Items, die dann „neu“ droppen. Bereits erhaltene Items bleiben beim Aufheben gebunden, sodass sich das vorzeitige Lagern dieser Gegenstände nicht lohnt.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Ein guter Schritt, um den Progress ein wenig fairer zu gestalten? Oder bewirkt diese Entscheidung gar nichts?