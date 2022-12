YouTuber Bellular zu WoW: „Das könnte das Ende vom Ende sein“

Ist die „schlimme Zeit“ von World of Warcraft vorbei? Der YouTuber und Analyst Bellular meint: Ja. Aber es gibt Dinge, die Blizzard auf keinen Fall machen darf …

Seit einer Woche tummeln sich die Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft nun auf den Dracheninseln und von allen Seiten regnet es Lob und positive Reaktionen. Auch der Analyst Bellular, der World of Warcraft und die Spielerzahlen häufig auf Herz und Nieren prüft, ist voll des Lobes. Für ihn könnte Dragonflight der Beginn der Wende sein, mit der World of Warcraft wieder wachsen kann.

In seinem neusten Video mit dem Titel „Das ist der wichtigste Moment in der Geschichte des modernen World of Warcraft“ analysiert er den Launch von Dragonflight und die sogenannte „Flitterwochen-Phase“ – also die ersten Tage mit der neuen Erweiterung.

„Es gibt keinen Bullshit, ich kann ihn einfach nicht finden“

Bellular listet noch einmal all die Systeme von Dragonflight auf und scheint, wie viele andere auch, von den ersten Tagen der Erweiterung positiv überrascht zu sein. Vor allem die deutlich simplere Haupt-Handlung mit einem überzeugenderem Bösewicht gefällt ihm gut – aber auch die zahlreichen Nebenquests, die sich um das World Building kümmern und einfach dafür sorgen, dass sich die Spielwelt lebendig und zusammengehörig anfühlt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gerade, dass es nahezu keine notwendige Charakter-Macht durch „zwanghaften“ Grind gibt, gefällt ihm ebenfalls gut. Dazu vergleicht er den Launch von Dragonflight mit dem von Legion damals:

Ein großer Punkt, um das alles mal zusammenzufassen: Es gibt keinen Bullshit. Es gibt kein drohendes Drama, nicht wahr? Zu dieser Zeit von Legion, da hatten wir bereits andauernde Diskussionen über Artefaktmacht, Twink-Freundlichkeit und den Erhalt von Legendaries. – Gerade der Erhalt von Legendaries. Die Leute vergessen echt viele der negativen Dinge von Legion.



Zu dieser Zeit in Battle for Azeroth sprachen wir über Azerit und den ganzen Bullshit.

Zu dieser Zeit in Shadowlands sprachen wir über Pakte und den ganzen Bullshit. (…) Das gibt es diesmal nicht. Es gibt keine kataklysmisch dickköpfige Entscheidung [von Blizzard], die ‚den Brunnen vergiftet‘ und dich mit einem schlechten Gefühl starten lässt.

Die nahe Zukunft entscheidet es

Allerdings ist Bellular in einigen Belangen auch skeptisch. Blizzard halte zwar alle Karten in der Hand, aber es besteht die Gefahr, dass man in alte Muster zurückfalle oder die aktuelle Freiheit vergisst und Spieler wieder in feste Bahnen zwingt, die zu stark an Charakter-Macht gebunden seien. Ein zweiter Faktor ist die Frage, ob Blizzard wirklich genug Content in relativ kurzer Zeit nachliefern kann. Zwar hat man 100 neue Mitarbeiter eingestellt, damit Dragonflight ein Erfolg wird, aber schon in der Vergangenheit wollte Blizzard häufig „schneller mehr Content“ bringen – und ist daran bisher jedes einzelne Mal gescheitert.

Laut Bellular steht World of Warcraft also gerade ziemlich gut da und hat das Potenzial, viele schöne Jahre für Blizzards MMORPG zu bedeuten – auch wenn es noch Stolpersteine gibt, an denen die Entwickler scheitern können.

Wie gefällt Euch Dragonflight bisher? Seid ihr ähnlich optimistisch? Oder seht ihr gar keine Verbesserung?