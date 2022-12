WoW Dragonflight: Ruf farmen bei Furorion oder Sabellian? Das sind die Vorteile

Furorion oder Sabellian? Diese Frage stellen sich gerade viele Spieler in WoW Dragonflight oder farmen fleißig Ruf mit Obsidianschlüsseln. MeinMMO erklärt, was ihr vom Ruf habt, wen ihr wählen solltet und wie das mit dem Ruf eigentlich funktioniert.

Sollte ich Ruf bei Furorion oder Sabellian farmen? Sobald ihr Stufe 70 in Dragonflight erreicht und Weltquests freigeschaltet habt, bekommt ihr die Quest „Alle für Einen“. Dort sollt ihr beim Obsidianthron an der Küste des Erwachens Furorion oder Sabellian die Treue schwören.

Um die wichtigste Frage direkt zu klären: Es macht keinen großen Unterschied, wen ihr hier wählt. Der jeweils andere Drache ist euch deswegen nicht oder nur wenig böse, ihr bekommt lediglich einen Schub an Ruf für eine der beiden Seiten.

Ihr könnt aber unabhängig davon bei beiden Drachen gleichzeitig Ruf farmen, sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Außerdem werdet ihr jede Woche aufs Neue eure Treue schwören können. Wählt also den Drachen, der euch sympathischer ist.

Wisst ihr nicht, was es mit den Drachen auf sich hat? In unserer Zusammenfassung erklären wir euch alles, was ihr zur Story vor Dragonflight wissn müsst Übrigens: Furorion hat sich einmal eine ordentliche Schelle vom König von Sturmwind eingefangen:

Ruf bei Furorion und Sabellian farmen – So geht’s

Wie farme ich Ruf? Sobald ihr einem der beiden Drachen die Treue geschworen habt, habt ihr Zugang zu speziellen und wiederholbaren Quests bei der Obsidianzitadelle. Dort sollt ihr etwa die dort herumlaufenden Djaradin töten, Items sammeln oder andere Aufgaben erledigen.

Eure wichtigste Möglichkeit für Ruf sind Restaurierte Obsidianschlüssel. Ihr stellt einen solchen Schlüssel aus 3 Schlüsselformen und 30 Schlüsselfragmenten her. Die Items findet ihr bei allen Mobs im Gebiet.

In der Regel findet ihr in der Gruppensuche stets ganze Schlachtzüge, die in der Zitadelle den ganzen Tag lang farmen. Die Dropchance wurde zwar gesenkt, dennoch finden sich genügend Gruppen (via wowhead).

Den ersten Schlüssel müsst ihr dem Drachen liefern, dem ihr für die Woche Treue geschworen habt. Alle anderen danach könnt ihr beliebig verteilen, um Ruf zu farmen. Das bringt euch zum einen Zugang zu den Belohnungen der entsprechenden Händler als auch zu besonderen Events.

Welche Belohnungen gibt es? Der Ruf bei den Drachen ist in 6 Stufen eingeteilt. Ihr benötigt jeweils 8.400 Ruf, um einen Rang aufzusteigen. Jeder Schlüssel gewährt 250 Ruf beim jeweiligen Drachen sowie 50 Ruf beim Valdrakkenabkommen. Die wichtigsten Belohnungen bekommt ihr bei beiden Drachen:

Ensemble: Obsidiandracthyrkettenrüstung (kosmetisches Ketten-Set)

Klaue der Obsidianwache (kosmetische Faustwaffe)

Onyxdrachenflammenklinge (kosmetisches Einhandschwert)

Obsidiankragen (389-er Halsteil mit Kritischer Trefferwertung/Meisterschaft)

Obsidiancape (389-er Umhang mit Tempo/Vielseitigkeit)

kosmetische Anpassungen für alle 4 Drachen aus dem Drachenreiten-Feature

Wenn ihr die starken Items wollt, solltet ihr euch für’s Erste auf Furorion oder Sabellian beschränken. Dazu bieten beide Drachen noch weitere, kosmetische Belohnungen und spezielle Events an.

Wenn ihr eure Ausrüstung weiter verbessern wollt, findet ihr hier alle Möglichkeiten dazu:

WoW Dragonflight: Level 70 – Was nun? Hier bekommt ihr jetzt epische Ausrüstung

Ruf bei Furorion (Wrathion) – Das sind die Belohnungen

Schrank der endlosen Umhänge (Spielzeug)

Obsidianprotowelpe (Haustier)

Säbel der Obsidianwache (kosmetisches Einhandschwert)

Obsidianflügelgleve (kosmetische Gleve)

Stangenwaffe des Obsidianflügelwächters (kosmetische Stangenwaffe)

Stab des Obsidianspruchschnitzers (kosmetischer Stab)

Szepter des Obsidianspruchwirkers (kosmetische Nebenhand)

Bei 20 abgelieferten Schlüsseln öffnet Furorion die Barriere in den Tiefen der Zitadelle und startet das Event „Aufräumen des Gewölbes.“ Dort findet ihr den besonderen Rare-Mob Shas’ith. Die Schlüssel müsst ihr nicht alle selbst abliefern, sie gelten phasenweit.

Ruf bei Sabellian – Das sind die Belohnungen

Obsidianeigelege (Spielzeug)

Ensemble: Sabellians Schlachtstoffrüstung (kosmetisches Stoff-Set)

Entersäbel der Obsidianwache (kosmetisches Einhandschwert)

Barriere der Obsidianwache (kosmetischer Schild)

Stab des Obsidianspruchwirkers (kosmetischer Stab)

Schädelspalter der Obsidianwache (kosmetische Zweihandaxt)

Stangenwaffe des Obsidianflügelwächters (kosmetische Stangenwaffe)

Bei 20 abgelieferten Schlüsseln hat Sabellian die Verteidigung vorbereitet und startet das Event „Schatten des Todes“, wo ihr den gleichnamigen Rare-Mob töten könnt. Die Schlüssel müsst ihr nicht alle selbst abliefern, sie gelten phasenweit.

Dragonflight erschien am 29. November 2022. In unserem Special findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung. Der Trailer zeigt euch die wichtigsten Features in der Übersicht:

Obsidianschlüssel farmen – Das bringen sie euch

Ihr könnt die Schlüssel auch noch bei zwei weiteren Charakteren abgeben, die weder mit Sabellian noch mit Furorion direkt zu tun haben: Schmiedemeister Bezentus und Igys der Gläubige. Hier erhaltet ihr jeweils 75 Ruf für beide Drachen und 50 beim Valdrakkenabkommen.

Außerdem öffnen die beiden Charaktere bereits bei 10 Schlüsseln ein besonderes Event:

Bezentus: startet die Quest „Antworten zurechtbiegen“, bei der ihr Gegner mit einer besonderen Waffe töten sollt. Liefert je 100 Ruf bei Furorion und Sabellian.

Igys: Beschwört den Rare-Mob Morchok, den ihr für je 100 Ruf bei Furorion und Sabellian sowie besondere Beute töten könnt.

Wollt ihr noch einen Twink nachziehen? Ihr findet auf MeinMMO unseren Level-Guide mit Tipps zum schnellen Leveln:

WoW Dragonflight: Level-Guide – Schnell auf Stufe 70 mit unseren 5 Tipps