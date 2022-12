Wartet, bevor ihr eure wöchentlichen Belohnungen in WoW einlöst – Sie werden besser

Bestimmte Belohnungen in WoW Dragonflight skalieren mit eurer aktuellen Gegenstandstufe. Ihr solltet sie deswegen erst später einlösen. MeinMMO verrät, wie ihr das Meiste aus den Belohnungen holt.

Warum sollte ich warten? Wie wowhead berichtet, skalieren viele Belohnungen aus der offenen Welt in WoW Dragonflight mit den Gegenständen, die ihr tragt. Einfach gesagt: je besser eure Ausrüstung ist, desto besser werden auch Belohnungen.

Seit dem 30. November könnt ihr etliche Aktivitäten erledigen, aus denen ihr epische Items ziehen könnt. Einige davon sind jedoch begrenzt auf eine Belohnung pro Woche oder werden schwächer, wenn ihr sie häufiger erledigt. Die wichtigsten davon sind:

Unterstützt das Abkommen („Aiding the Accord“) in Valdrakken

Belagerung der Drachenfluchfeste an der Küste des Erwachens

Große Jagden der Maruuk in den Ebenen von Ohn’ahra

Das Festessen der Tuskarr im Azurblauen Gebirge

Prüfung der Flut in den Ebenen von Ohn’ahra

Prüfung der Elemente in der alternativen Zukunft der Primalisten

Wann sollte ich Belohnungen einlösen? Als Faustregel könnt ihr euch merken, dass ihr euch die Belohnungen am Dienstag sichern solltet. Ab da ist es unwahrscheinlich, dass euer Item-Level in dieser Woche noch deutlich weiter steigt.

Da jedoch nicht jeder den ganzen Dienstag Zeit hat, um die Events am Stück zu erledigen, solltet ihr zumindest alle mythischen Dungeons für die Woche schon abgeschlossen haben. Diese haben eine feste Beutestufe von 372.

Die Quest „Unterstützt das Abkommen“ könnt ihr aber abschließen und dann im Questlog aufbewahren, um sie Dienstag abzugeben – vor dem wöchentlichen Reset am Mittwoch. Versucht in jedem Fall, eure Ausrüstung so weit wie möglich zu verbessern, ehe ihr euch die Belohnungen abholt.

Dragonflight erschien am 29. November 2022. In unserem Special findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung. Der Trailer zeigt euch die wichtigsten Features in der Übersicht:

WoW Dragonflight: Epische Ausrüstung farmen und Item-Level steigern

Um eure Ausrüstung nach Erreichen von Stufe 70 zu verbessern, eignen sich vor allem Dungeons. Heroische und mythische Dungeons könnt ihr mit einer Gruppe im Prinzip sofort mit Erreichen von Stufe 70 erledigen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das auch schafft.

Ansonsten eignen sich PvP und Weltquests hervorragend, um noch Verbesserungen zu bekommen. Eine besonders beliebte Methode ist außerdem das Farmen von Rare-Mobs in der offenen Welt. Die Beute hier skaliert zwar auch mit eurer angelegten Stufe, aber ihr könnt von jedem Gegner täglich Beute erhalten. Das wurde angepasst, nachdem Spieler das System ausgenutzt haben.

Beute von seltenen Gegnern kann laut Berichten sogar Gegenstandstufen von 378 erreichen, was stärker ist als in mythischen Dungeons möglich. Ihr findet in unserem Guide noch mehr Tipps, wie ihr euren Charakter ab Stufe 70 weiter verbessert.

Solltet ihr ganz großes Pech haben und keinerlei Verbesserungen bekommen haben oder schlicht einzelne Slots noch ausbessern wollen, greift auf Handwerk und Handel zurück. In der Gilde oder im Auktionshaus findet ihr sicherlich Angebote für Gegenstände, die euch helfen.

Alternativ könnt ihr euch selbst starke Ausrüstung herstellen, als Schmied, Schneider oder Juwelier etwa. Berufe lohnen sich in Dragonflight richtig, auch wenn sie aufwendig sind. Wenn ihr selbst craften möchtet, findet ihr hier Tipps, wie ihr schneller besser werdet:

Berufe skillen in WoW Dragonflight – So geht es schneller