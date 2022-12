WoW-Spieler feiern gerade, wie sie beim besten neuen Feature in Dragonflight scheitern – Sogar Blizzard steigt ein

Ich versuchte, zur höchsten Glyphe in Valdrakken zu kommen und bin an der Plattform heruntergerutscht – nur um zu bemerken, dass zwei andere Spieler dort ebenfalls festsaßen. Beide haben mir zugewunken.

Das ist jedoch gerade zu Beginn eher schwierig, weil einige der Glyphen schwer zu erreichen sind. Habt ihr dann noch wenig Elan, scheitert ihr. Falls ihr übrigens Hilfe braucht: So findet ihr schnell und einfach alle Drachenglyphen in Dragonflight .

Das Problem ist nur, dass viele an dem Elan-System scheitern. Sie versuchen, an besonders hohe Stellen zu kommen und verschätzen sich dann. Statt cool auf erhöhten Positionen zu landen, geht ihren Drachen die Puste aus und sie flattern im Sinkflug der Scham langsam wieder nach unten.

Um welches Feature geht’s? Das Drachenreiten ist eines der neuen Features in Dragonflight . Ihr erhaltet recht früh in der Kampagne euren ersten Drachen, mit dem ihr durch die Dracheninseln fliegen könnt. Diese Drachen könnt ihr sogar optisch anpassen.

Das Drachenreiten ist für viele Spieler jetzt schon das beste Feature in WoW Dragonflight . Dabei kommen noch nicht alle mit dem „Elan“-System zurecht, nehmen das aber mit Humor und verarbeiten ihr Scheitern in Memes. Selbst Blizzard macht mit und trifft dabei genau den richtigen Ton.

