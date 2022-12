WoW: Mega-Nerf! Alle Tanks werden schwächer, damit Heiler sich besser fühlen

Allen Tanks in World of Warcraft geht es an den Kragen. Sie waren einfach zu stark – und Blizzard greift durch. Aber auch den schwachen Braumeister-Mönch erwischt es.

In World of Warcraft startet in wenigen Tagen sowohl die Saison 1 von Dragonflight als auch das „World First“-Rennen. Doch mit der Balance der Klassen hapert es noch ein wenig und besonders Tanks sind den Entwicklern wohl ein Dorn im Auge. Die halten aktuell einfach zu viel aus und wollen nicht umfallen. In vielen Fällen sind sie dabei nicht einmal auf Heiler angewiesen. Das soll sich nun ändern.

Was hat Blizzard vor? Blizzard will alle Tanks in ihrer Überlebensfähigkeit deutlich einschränken. Egal ob ihr Todesritter, Dämonenjäger, Mönch, Druide, Paladin oder Krieger spielt. Sämtliche Tanks erleiden ab dem wöchentlichen Reset (14. Dezember 2022) knapp 10 % mehr Schaden.

Blizzard schwächt dazu die einzelnen, passiven Fähigkeiten von Tanks ab, die bisher eine Schadensreduktion gewähren. Dieser Wert wird bei allen Tanks um 10 % reduziert, was in einigen Fällen sogar bedeutet, dass die Schadensreduktion durch solche Eigenschaften komplett wegfällt, wenn der Wert vorher bei 10 % lag.

Warum macht Blizzard das? Die Entwickler empfinden Tanks aktuell als viel zu stark. Zu den Patchnotes heißt es daher von Blizzard:

Im Allgemeinen haben wir festgestellt, dass die neuen Talentbäume sehr viel Kraft über alle Klassen und Spezialisierungen mit sich brachten. Talente, die früher exklusiv über eine Talentreihe, Legendarys oder Pakte waren, können nun gleichzeitig ausgewählt werden. Durch unsere neusten Tests haben wir festgestellt, dass der von Tanks erlittene Schaden erhöht werden muss. Während wir uns freuen, dass Spieler aktuell gerne Tanks in Dragonflight spielen und wir auch wollen, dass die Rolle „gesund“ bleibt, gibt es einige negative Effekte, wenn Tanks zu stark sind und die wollen wir vermeiden. Wir möchten, dass Heiler eine Schlüsselrolle darin spielen, die Tanks am Leben zu halten und Tanks sollten nicht in der Lage sein, große Teile eines Kampfes alleine zu bewältigen, nachdem der Rest der Gruppe bereits gestorben ist. […] Wir glauben, dass Tanks sich nach diesen Änderungen noch immer mächtig fühlen und dass das zu einer ausbalancierteren Spielerfahrung für alle führt.

Community nimmt’s negativ auf: Die Änderungen kommen bei den Tanks eher schlecht an. Während einige verstehen, das Tanks aktuell einfach zu lange leben, trifft das aber vor allem auf den Braumeister-Mönch nicht zu. Der gilt aktuell als Tank, der am schnellsten aus den Latschen kippt. Daher ist das Verständnis gering, dass auch der Braumeister von dem Nerf betroffen ist. Hier einige Meinungen aus der Community:

„Der Tank-Nerf ist gut begründet, bis auf den Mönch. Ich habe das Gefühl, der Braumeister wurde in dem Tuning einfach übersehen. Die armen Braumeister haben echt mein Mitgefühl. Das ist der Tank mit den meisten Tasten aller Tanks und den gut zu spielen, brauchte ohnehin schon einiges an Skill.“

„Ja, lasst uns dafür sorgen, dass noch weniger Leute Tanks spielen. Das hätte es echt nicht gebraucht.“

„Ich verstehe die Nerfs. Ich hab 16 Mythisch-0-Instanzen geheilt in den beiden Wochen. Ich kann mich nicht daran erinnern, den Tank je heilen zu müssen. Nur die Gruppe brauchte Heilung.“

Was haltet ihr von den Änderungen? Sind die gut und sinnvoll? Oder verscherzt es sich Blizzard gerade wieder?