WoW: Ich hab in 6 Stunden 600.000 Gold gefarmt und das gar nicht bemerkt

WoW-Dämon Cortyn hat mal eben 600.000 Gold in Dragonflight gefarmt – und das erst viel später bemerkt. Ob man das noch nachmachen kann?

Ich mag grinden. Gerade das neue Ruf-System mit den Ruhm-Stufen gefällt mir in World of Warcraft Dragonflight ziemlich gut. Es sind viele kleine Zwischenschritte, bei denen man immer wieder kleine aber interessante Boni bekommt. Daher investiere ich gerade auch sicher 90 % meiner Zeit in Dragonflight, um die verschiedenen Ruf-Fraktionen näher an das Maximum zu bringen.

Doch in der Nacht vom vergangenen Sonntag wurde ich beim Grinden von einem plötzlichen Goldsegen überrascht. Ich hatte im Verlauf von 6 Stunden satte 600.000 Goldstücke verdient und hätte das fast gar nicht bemerkt – und das durch einen etwas versteckten „Trick“ beim Angeln.

Eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich meinen Ruf bei den Tuskarr von Iskaara farmen. Das geht ab einer gewissen Ruhmstufe sogar über das Angeln. Denn manchmal findet ihr beim Angeln verschiedene Gegenstände zur Aufwertung. Die kann man verwenden, um Goodies wie Fischernetze oder Harpunen bei den Tuskarr zu verbessern.

Nach der 1. Verbesserung ist es allerdings möglich, diese Upgrade-Items auch direkt bei den Tuskarr gegen Ruf einzutauschen. Oder anders gesagt: Wer will, kann sich den Ruf bei den Tuskarr einfach durch Angeln erspielen.

Eisfischen bringt Goldsegen – durch Gammelfisch

Da ich bei den Tuskarr auf Ruhmstufe 10 bereits das „Eisfischen“ freigeschaltet habe und man dort entsprechende Upgrade-Items bekommen kann, habe ich mich also auf die Eisflächen begeben, Löcher ins Eis geschlagen und geangelt.

Das hat nämlich den Vorteil, dass die Löcher für bis zu 10 Minuten geöffnet bleiben und dauerhaft Fisch liefern. Es sind also Schwärme, die richtig lange halten, egal wie viele Fische man rauszieht. Insgesamt habe ich für fast 5 Stunden dort die Angelrute geschwungen (in denen ich mehr „Wednesday“ auf Netflix geschaut habe, als tatsächlich auf WoW zu achten).

In den Löchern gibt es lediglich eine einzige Fischsorte, nämlich die „Gefrorener Raureifflossenthunfisch“ („Frosted Rimefin Tuna“).

Die „Gefrorener Raureifflossenthunfische“ sind von blauer Qualität und haben mehrere Besonderheiten. Zum einen braucht man sie niemals in ihren ursprünglichen Zustand, denn sie sind zugefroren und können daher nicht verwendet werden. Zum anderen kann man diese „Eisschicht“ abziehen und dadurch den Fisch darunter entblößen, dann sind sie für Rezepte verwendbar.

Der Nachteil daran: Der daraus gewonnene Fisch hat nur eine Haltbarkeit von 60 Minuten, bevor er verrottet. Schlimmer noch, der Fisch ist dann nicht mehr stapelbar. Das hatte ich leider erst bemerkt, nachdem ich bereits 10 Fische vom Eis befreit hatte und die nun in meinem Inventar ganze 10 Plätze belegt hatten.

Eisfischen ist angenehm einfach – und bringt solide Erträge.

Da ich kein Rezept für diese Thunfische beherrschte, rollte ich, entnervt über meine eigene Ungeduld, mit den Augen und angelte einfach weiter. Immerhin ging es mir vornehmlich um die Upgrade-Items für Iskaara.

Nach gut einer weiteren Stunde war es dann so weit, dass die vom Eis befreiten Fische verfaulten. Anstatt aus dem Inventar gelöscht zu werden – wovon ich fest ausging – verwandelten sie sich aber in „Verdorbener Raureifflossenthunfisch“ und erhielten einen neuen „Benutzen“-Effekt. Man birgt aus dem verdorbenen Fisch noch so viel Material wie nur eben möglich.

Die ersten 8 Fische gaben mir jeweils nur ein paar „Vielleichtfleisch“. Doch aus dem 9. Fisch zog ich einen „Durchnässter Klumpen Dunkelmondkarten“. Den kann man verwenden, um 2-3 zufällige Dunkelmondkarten zu erhalten.

Hatte ich einfach nur Glück gehabt und das ist ein super-seltener Drop? Ich war mir nicht sicher, wollte der Sache aber auf den Grund gehen. Also schickte ich meine rund 1.000 bis dahin geangelten Fische an einen Bank-Twink mit viel Platz in den Taschen. Der machte sich fleißig daran, alle Fische vom Eis zu befreien und dann darauf zu warten, dass die Fische verrotten. Das Inventar sah dann dementsprechend so aus:

Der Banktwink hatte einen neuen Beruf: Fische verrotten lassen.

Nach einer Stunde des Wartens wusste ich dann: Nein, das ist kein „superseltener“ Drop. Im Schnitt war bei mir in jedem 10. Fisch so ein Klumpen mit Dunkelmondkarten. Das bedeutete, dass ich knapp 100 solcher Klumpen besaß, die wiederum rund 250 Karten ausmachten!

Was sind Dunkelmondkarten?

Dunkelmondkarten sind Sammelgegenstände in fast jeder Erweiterung von WoW, die zu verschiedenen Sets gehören. Wer alle 8 Karten eines Sets kombiniert, kann daraus dann ein Schmuckstück basteln. Es gibt verschiedene Schmuckstücke und immer eines für jede Rolle – egal ob Tank, Heiler, physischer oder magischer DPS-Charakter. Die Schmuckstücke sind in der Regel „Beim Anlegen gebunden“, können also verkauft werden.

Dabei können offenbar sämtliche aktuellen Dunkelmondkarten enthalten sein, denn ich habe ausnahmslos alle bekommen, viele mehrfach. Ich hatte richtig Glück und hab sogar das seltene Ass aller vier Sets aus den Klumpen gezogen.

Die vollständigen Sets (Luft, Wasser, Erde und Feuer), kann man dann zu einem Schmuckstück mit Itemlevel 372 kombinieren. Und genau diese Schmuckstücke konnte ich dann ins Auktionshaus stellen mit Preisen zwischen 100.000 und 250.000 Goldstücken – gerade das Tank-Schmuckstück (Erde) war besonders ertragreich.

Alle 4 Schmuckstücke wurden innerhalb des darauffolgenden Tages verkauft, was mir 600.000 Gold einbrachte (abzüglich der Auktionshausgebühren).

Klar ist, dass der Wert dieser Schmuckstücke in den kommenden Wochen drastisch sinken wird, wenn bessere Beute einfacher verfügbar wird. Mir ist auch bewusst, dass die Preise für diese Schmuckstücke auf anderen Realms variieren können – nach oben und unten.

Aber wenn man bedenkt, dass ich eigentlich nur entspannt „Ruf grinden durch Angeln“ und dabei Serien schauen wollte, dann war das eine ziemlich fette Ausbeute, von der meine Schattenpriesterin noch lange zehren kann. Die nächste Runde Kartensets steht übrigens schon im AH …

Solche Erlebnisse machen für mich auch immer wieder den Reiz einer neuen Erweiterung von World of Warcraft aus. Es sind Kleinigkeiten, die man „nebenbei“ herausfindet und vielleicht eine Nische entdeckt, die bisher noch niemandem oder nur sehr wenigen anderen Spielern aufgefallen ist.

In der aktuellen WoW-Woche kann man die Eisfische übrigens deutlich schlechter farmen, denn das „wöchentliche Angel-Event“ ist dieses Mal nicht beim Eissee, sondern in einem Lava-Becken.

Habt ihr auch ähnlich angenehme Erlebnisse in Dragonflight gemacht und wurdet von einem Goldsegen überrascht? Wie kommt ihr aktuell zu Geld in der neuen WoW-Erweiterung?

Gerade könnt ihr in WoW auch einige kuriose Spielertypen treffen, die es nur zum Addon-Launch gibt …