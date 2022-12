WoW verschenkt neue Mounts und Pets über Twitch, für die ihr damals Geld ausgeben musstet

Survival-Hit Valheim überrascht am Nikolaustag mit dem neuen Mistlands-Update und zeigt die Nebellande in einem animierten Trailer.

World of Warcraft Dragonflight buhlt auch weiterhin aggressiv um Aufmerksamkeit und versucht das Interesse auf Twitch hochzuhalten. Dafür werden immer neue Belohnungen für das Schauen von Streams rausgehen und schon in wenigen Tagen geht es weiter. Nachdem es erst vor einigen Tagen ein Reittier gegeben hatte, das für bis zu 3.000 $ gehandelt wurde, folgen nun weitere Belohnungen, für die man echtes Geld auf den Tisch legen musste.

Insert

You are going to send email to