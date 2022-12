WoW-Fans feiern: „In Dragonflight will ich mich weniger einloggen“

In WoW: Dragonflight gibt es wenig zu tun – oder? Zumindest freuen sich WoW-Fans, dass sie seltener einloggen müssen. Wir erklären, was sie meinen.

World of Warcraft Dragonflight ist seit knapp einer Woche veröffentlicht und wird von allen Seiten mit positiven Rückmeldungen überschüttet. Eine der aufrichtigsten und zugleich kuriosesten Lob-Bekundungen ist allerdings die Aussage, dass Dragonflight richtig gut sei, weil man nun nicht mehr so oft einloggen will. Wir verraten, was es damit auf sich hat.

Was ist das für eine Aussage? Die Aussage mag ein wenig befremdlich oder gar zynisch wirken, ist aber positiv und durchaus lobend gemeint. Denn der Twitter-Nutzer PuwudleRS schrieb:

Die Erweiterung sorgt dafür, dass ich mich weniger einloggen will … … und das fühlt sich fantastisch an! Ich logge nicht ein, um Artefaktmacht zu grinden (Legion, BfA).

Ich logge nicht ein, um anstrengende Torghast-Runs zu machen (Shadowlands).

Ich logge nicht ein, um zu sehen, welche Weltquests Tag für Tag gespawnt sind. Ich logge ein, erledige ein paar Quests, reite auf meinem Drachen, erledige hier und da einen Dungeon, mache ein bisschen PvP, dann logge ich aus und spiele andere Spiele, weil es einfach keinen Druck gibt, unendliche Mengen an dummer Artefaktmacht zu grinden, um „nicht den Anschluss zu verlieren“ für Dungeons und Raids. Das erste Mal seit ich WoW spiele (ich spiele seit Legion), fühle ich keinen Druck, bestimmte Dinge tun zu müssen. Ich fühle mich frei, zu tun, was immer ich will.

DAS … ist wie ihr dafür sorgt, dass ich für Monate über Monate mein Abo behalten werde, falls das gerade einer von Blizzard liest. Indem man mich NICHT drängt, jeden Tag einzuloggen. (…)

Was genau ist damit gemeint? Im Gegensatz zu „Shadowlands“, „Battle for Azeroth“ und auch „Legion“ gibt es in Dragonflight quasi keinen Pflicht-Grind zu bewältigen. Es gibt kein Item, das man immer weiter verbessern muss und keine großen Macht-Systeme, bei denen es die Voraussetzung gibt, dass alle sofort auf dem Maximum sind.

Daher ist es in Dragonflight viel einfacher möglich, sich eigene Ziele zu setzen und einfach zu spielen, worauf man Lust hat. Das bietet sich auch an, denn überall in der Welt finden verschiedene Events statt. Das kann eine Jagd der Zentauren sein, eine Kochveranstaltung der Tuskarr oder auch die Belagerung der Zitadelle der schwarzen Drachen. Und dann gibt es natürlich noch Berufe, Haustierkämpfe, PvP und jede Menge Ruffraktionen mit zahlreichen kosmetischen Belohnungen.

Community teilt die Ansicht: Im entsprechenden Beitrag gibt es viele, die diese Ansichten teilen und von dem „Wechsel der Prioritäten“ in Dragonflight begeistert sind. Einige der anderen Kommentare sagen etwa:

„Amen, Bruder. Ich bin eingeloggt und war so: Ehhh, vielleicht farm ich etwas Ruf. Hab ich gemacht. Dann hab ich eine Weltquest gemacht. Dann wollte ich lieber Priester spielen und tat das. Ich fühlte keine Schuld. Keine Angst, dass ich mehr tun müsste. Was für ein grandioses Konzept.“

„Ich fliege nur rum und hebe alles auf, was funkelt. Beste Erweiterung.“

„Endlich loggen wir nicht mehr ein, weil wir müssen, sondern weil wir das Spiel spielen wollen!“

Teilt ihr diesen Eindruck von Dragonflight? Findet ihr es auch gut, mehr Freiheit und weniger Druck zu haben? Oder habt ihr gar nichts zu tun und langweilt euch?