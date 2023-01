WoW bufft ein Drachenreiten-Talent um 4.000 %, weil es einfach nur Schrott war

Was haltet ihr von dieser Änderung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Community feiert, wie Blizzard reagiert: Dass Blizzard solche gewünschten Änderungen „mal eben“ in einen Hotfix bringt, scheint viele in der Community zu freuen. Einige Stimmen aus dem Subreddit von WoW :

Wenn ihr euch also angewöhnt, nach dem Abbauen von Erzen und Kräutern noch knapp 3 Sekunden zu warten, dann solltet ihr in der Lage sein, nahezu endlos farmen zu können, ohne jemals eine „Elan-Pause“ einlegen zu müssen.

Was hat das für Auswirkungen? Die Folge dieser Anpassung ist, dass ihr nach dem Abbauen von Erzen und Kräutern innerhalb von 3 Sekunden – solange ihr am Boden bleibt – einen vollständigen Elan-Punkt regeneriert. Das sollte euch immer genügend Kraft geben, um von einem Erz oder Kraut zum nächsten zu kommen.

Was wurde angepasst? In einem Hotfix hat Blizzard das Talent massiv überarbeitet. Der alte Bonus von 10 % ist verschwunden und wurde stattdessen auf einen Bonus von 400 % für 3 Sekunden erhöht – Das bedeutet einen Anstieg von 4.000 %. Hinzu kommt, dass der interne Cooldown offenbar abgeschafft wurde, sodass ihr das Talent jedes Mal auslöst, wenn ihr ein Kraut oder ein Erz abbaut.

Tatsächlich hatte es aber noch einen eingebauten, internen Cooldown von 30 Sekunden, sodass es nur zweimal pro Minute ausgelöst werden konnte. Schlimmer noch: Während man sich in der Luft befindet, ist die Elan-Regeneration ohnehin deaktiviert, sodass man ganze 10 Sekunden am Boden warten musste, um 10 % mehr Elan-Regeneration zu haben.

