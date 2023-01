WoW: Das „neue Loot-System“ erzeugt Raid-Drama, als wäre es wieder 2005

World of Warcraft wollte in Raids zurück zum alten Loot-System von damals. Doch das sorgt für Raid-Drama – zumindest in einigen Raidgruppen.

Mit Dragonflight hat Blizzard der Community gleich mehrere Wünsche erfüllt. Einer davon war die Rückkehr zu einem etwas klassischeren Loot-System in Raids. Anstatt dass hier Charaktere per „Personal Loot“ einfach Beute zugeteilt bekommen, wird wieder ganz traditionell um Beute gewürfelt. Dabei gibt es die bekannten Möglichkeiten „Bedarf“, „Gier“ und „Passen“.

Ich hatte gedacht, dass so ein Loot-System gut ankommt. Ich persönlich mag es zu sehen, was andere gewürfelt haben und diesen kleinen kompetitiven Glücksgedanken dahinter.

Doch, beim Nether, offenbar ist das neue System für meinen Raid eine Zerreißprobe.

Das mag auch daran liegen, dass „mein Raid“ aus mehreren kleineren Communities besteht und meine Gilde eben nur einen Teil davon ausmacht, der das Ganze offenbar lockerer sieht als so manche andere Mitglieder. Der Raid hatte auch nie den Anspruch wirklich aggressiv Progress zu betreiben. Wir clearen in aller Regel den Raid recht früh auf “normal” und arbeiten uns dann den Rest der Saison zum heroischen Endboss vor. Das ist so unser Ziel und Anspruch, entsprechend waren wir auch immer recht locker in unterwegs.

Doch nehmen wir den Gegenstand „Siegel der Brutpflicht“. Das ist ein ziemlich starker Ring, der auf einem erhöhten Itemlevel droppt. Der Ring hat eine dicke Menge Meisterschaft und auch noch ein wenig Tempo, was ihn für manche Spezialisierungen zu einem richtig starken Upgrade macht. Druiden und Priester lecken sich nach den Werten die Finger – aber auch viele andere Klassen, gerade bei dem erhöhten Itemlevel.

Allerdings hat der Ring als zusätzlichen Bonus noch einen weiteren Effekt: Beim Verursachen von Feuerschaden besteht eine Chance, dass ihr gestärkt werdet und 6 Sekunden lang ~50.000 Schaden absorbiert.

Und genau das ist der Haken an der Sache. Denn alle, die den Ring haben wollten, haben darauf „Bedarf“ gewürfelt.

Gewonnen hat am Ende eine Druidin, die – in aller Regel – den Bonuseffekt nicht auslösen kann, aber dennoch enormen Nutzen aus dem Ring zieht. Das schmeckte aber der Ruferin nicht, die den Feuer-Effekt vermutlich deutlich häufiger hätte auslösen können, aber lediglich ein Twink ist und auch beim Würfeln verloren hat.

Plötzlich hatten wir eine Loot-Diskussion, wie ich sie seit Vanilla und der Set-Verteilung im Pechschwingenhort nicht mehr gesehen habe.

Aus dem ganzen Drama entstand dann bei unserem Raid eine Grundsatzdiskussion, wie Loot eigentlich verteilt werden sollte. Gibt es Leute, die „mehr Anrecht“ auf Beute haben? Sollten Leute bei Tier-Sets Vorrang bekommen, die dann ihren 2er- oder 4er-Bonus erhalten? Sollte ein Ring mit einem optionalen Zusatzeffekt vorrangig an Leute gehen, die diesen Zusatzeffekt auch auslösen können – selbst wenn es sich dabei um Twinks handelt, die sowieso nicht noch einmal mitkommen werden?

Ich will gar nicht herablassend klingen, aber mir kam es plötzlich vor, als wäre ein Teil des Raids plötzlich wieder ins Grundschulalter zurückversetzt worden.

Auf der anderen Seite fand ich es auch interessant, wie diese Konflikte bei „Personal Loot“ einfach niemals auftauchten. Dort wurden die Items den Spielern nämlich direkt zugeteilt. Hier wurde einfach „im Hintergrund“ vom Spiel gewürfelt, wer denn einen Gegenstand bekommt und das dann direkt ins Inventar verfrachtet. Das ist im Grunde nichts anderes als jetzt auch, nur mit dem Unterschied, dass alle Leute noch das Pop-Up-Würfelfenster vom Loot haben.

Inzwischen bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich mir „Personal Loot“ zurückwünsche. Nicht für mich, denn ich kann damit leben, dass andere Leute etwas bekommen, das ich selbst auch gebraucht hätte. Aber viele andere haben das offenbar irgendwie verlernt.

Habt ihr auch so “Loot-Drama” bei eurem Raid? Habt ihr klare Regeln zur Verteilung?