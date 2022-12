WoW wollte „weniger Badekleidung“, bringt jetzt sexy Ketten-Bikinis

In World of Warcraft Dragonflight gibt es bald sexy Kleidung. Es erwarten euch „Ketten-Bikinis“ – und die sehen echt gut aus.

In World of Warcraft gibt es viele verschiedene Inhalte, doch ein Wunsch vereint so ziemlich alle Spielerinnen und Spieler: Die Möglichkeit, den eigenen Charakter immer weiter zu individualisieren und ihm oder ihr den ganz eigenen Look zu verleihen. Daher bringt WoW in den letzten Jahren immer mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Das wurde entdeckt: Die Dataminer von wowhead sind fleißig dabei, den Patch 10.0.5 zu durchleuchten und finden dabei fast täglich neue, interessante Inhalte. Ein kleines Detail hat nun die Aufmerksamkeit erregt, denn es zeigt Rüstung, die es so bisher in World of Warcraft nicht gibt – oder zumindest seit „Vanilla“ keine Items dieser Art mehr dem Spiel hinzugefügt wurde.

Die Rede ist von einem der wohl größten „Game-Klischees“, die es in Fantasy-Spielen überhaupt gibt: Ketten-Bikinis.

So sieht das gute Teil an Frauen aus. Bildquelle: wowhead

Die Bikinis kommen in 4 verschiedenen Farben daher: Dunkelgrün, Braun, schwarz-rot und rot-schwarz (umgekehrte Farben).

So würde es an Männern aussehen. Bildquelle: wowhead

Wie kommt man an die Ketten-Bikinis? Bisher ist noch nicht ganz klar, wie man an diese neuen Ketten-Bikinis kommt. Das wahrscheinlichste scheint jedoch zu sein, dass die Ketten-Bikinis im Handelsposten landen. Das ist ein neues Feature, das Blizzard für Patch 10.0.5 angekündigt hat. Spielerinnen und Spieler bekommen hier monatlich eine besondere Währung, mit der sie sich neue, kosmetische Belohnungen kaufen können – darunter Reittiere, Spielzeuge aber eben auch Transmog-Items. Da wäre ein solcher Bikini durchaus denkbar.

Warum wollte WoW keine Bikinis mehr? Zur Zeit von „Cataclysm“ gab es eine recht große Diskussion über die Darstellung von Frauen in World of Warcraft. Auf der BlizzCon erklärte Chris Metzen damals, dass er sich das End-Video von Cataclysm mit seiner Tochter angesehen hatte und die ihn gefragt hat: „Warum tragen die Frauen da alle Badekleider?“ Er wusste darauf damals keine Antwort. Seither hat sich die Darstellung von Frauen in WoW jedoch deutlich geändert und „aufreizende“ Kleidung hat in vielen Fällen abgenommen.

Was haltet ihr von den Bikinis? Cool, dass es so etwas bald in World of Warcraft gibt? Oder hat das in Azeroth nichts verloren?

