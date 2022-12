WoW Dragonflight ist gerade erst live, da kommt schon der nächste Patch

Patch 10.0.5 von World of Warcraft: Dragonflight ist bereits in der Mache. Blizzard hat die ersten Inhalte verraten und wir zeigen, was im Update steckt.

Die Veröffentlichung von World of Warcraft: Dragonflight ist zwar noch keine 3 Wochen her, aber Blizzard hat sich zum Ziel gesetzt, eine deutlich aggressivere Strategie in Bezug auf den Release von neuem Content zu fahren. Das erste Anzeichen davon ist schon jetzt auf dem PTR angekommen, denn der erste kleine Content-Patch, das Update 10.0.5, wird getestet.

Das steckt in Patch 10.0.5 von WoW: Dragonflight

Handelsposten – Neue Items für treue Spieler

Eines der größten neuen „Nebenfeatures“ wird der Handelsposten in World of Warcraft sein. Das ist ein neues Gebäude, das ihr in Orgrimmar (Horde) und Sturmwind (Allianz) findet. Die Grundidee ist hier, dass es jeden Monat Händler mit wechselndem Angebot gibt, bei dem ihr besondere Gegenstände kaufen könnt. Zu diesen Gegenständen gehören:

Exklusive Mounts

Haustiere

Spielzeuge

Transmog-Sets

Obwohl viele der Belohnungen vollkommen neu entwickelt wurden, kann man über den Handelsposten auch Gegenstände erhalten, die es schon lange im Spiel gibt, aber nicht mehr erhältlich sind. Das können etwa Belohnungen aus dem längst eingestellten „Warcraft Trading Card Game“ sein, aber auch Gegenstände, die es zuvor im Shop für Echtgeld zu kaufen gab.

Viele neue Sets und Items gibt es bald im Handelsposten.

Gekauft werden Gegenstände dort mit „Händlerdevisen“. 500 dieser Devisen bekommt jeder aktive Account (der nicht gebannt oder gesperrt ist) am ersten Tag eines Monats umsonst. 500 weitere Devisen kann man sich über verschiedenste Aufgaben monatlich erspielen.

Die Missionen erstrecken sich über allen möglichen Content – egal ob PvE, PvP, Pet-Battles, Berufe oder auch „Anderes“, wie etwa alle Drachenaspekte mit „/liebe“ anzuwählen.

Es wird zahlreiche Missionen geben, sodass man eine große Auswahl hat, wie man an die Händlerdevisen kommt.

Überarbeitungen mehrerer Klassen

Blizzard nutzt den Patch 10.0.5 auch gleich, um einige der Klassen und Spezialisierungen von WoW: Dragonflight nochmal deutlich zu überarbeiten. Manche Talentbäume werden ein weiteres Mal drastisch verändert.

Die größten Veränderungen gibt es für Druiden: Die bekommen starke Überarbeitungen ihrer Talentbäume in den Spezialisierungen „Wächter“ und „Gleichgewicht“, aber auch Wildheits-Druiden bekommen einige Anpassungen spendiert. Viele Talente verändern ihre Position im Talentbaum.

Weitere (weniger umfassende) Anpassungen gibt es für folgende Klassen und Spezialisierungen:

Mönch (Nebelwirker)

Paladin (Heilig)

Priester (Disziplin, Heilig, Schatten)

Schamane (Wiederherstellung)

Hexenmeister (Gebrechen)

Krieger (Waffen)

Die genauen Einzelheiten zu den Talent-Änderungen lest ihr in den offiziellen Patch-Notes von Blizzard nach.

Druiden werden nochmal deutlich überarbeitet.

Transmogrifikation: Endlich für weiße und graue Items

Schon vor dem Release von Dragonflight hatte Blizzard das Features angekündigt und einige Fans enttäuscht, dass es nicht schon zum Release im Spiel war. Jetzt machen die Entwickler das Versprechen wahr:

Weiße und graue Gegenstände können künftig für die Transmogrifikation genutzt werden. Das heißt allerdings auch, dass diese Gegenstände dann „beim Anlegen gebunden“ werden – sodass man sie nicht einfach über den ganzen Realm herumreichen kann.

Während viele den weißen und grauen Items gar keine Beachtung schenken, gibt es eine Reihe von Kleidungsstücken mit besonderem Aussehen, die lediglich in weißer oder grauer Qualität vorhanden sind. Vor allem „gewöhnlichere“ Kleidung der Bewohner von Azeroth ist häufig weiß oder grau.

Beachtet bei all diesen Angaben jedoch, dass es sich um eine frühe Version von Patch 10.0.5 handelt. Bis zum Release können sich einige der Inhalte noch ändern und es wäre durchaus möglich, dass noch mehr Content nachgereicht wird.

Mehr Freiheiten für Angler

Wer in World of Warcraft gerne dem Angeln frönt, der hat für diesen Beruf bereits zahlreiche kosmetische Eigenschaften freigeschaltet. Es gibt sehr viele Spielzeuge, die den Schwimmer eurer Angel optisch anpassen.

Doch die Realität sah bisher so aus, dass die meisten Spieler einfach den „Übergroßer Schwimmer“ benutzen, da er den Schwimmer deutlich vergrößert und so das Anklicken leichter macht.

Mit Patch 10.0.5 ist das auch ein Problem der Vergangenheit. Denn ihr bekommt ein neues Spielzeug den „Wiederverwendbarer Übergroßer Schwimmer“. Dieser ist mit allen anderen Schwimmern kombinierbar, sodass ihr bald euren Lieblingsschwimmer verwenden und diesen besonders groß machen könnt. Das dürfte für ein wenig mehr optische Abwechslung beim Angeln sorgen.

Das Spielzeug erhaltet ihr, wenn ihr insgesamt 100 Fische mit dem übergroßen Schwimmer angelt.

Wann erscheint Patch 10.0.5? Ein verlässliches Release-Datum für das Update gibt es noch nicht. Die kleineren „0.5er-Patches“ werden allerdings in der Regel deutlich kürzer getestet als die großen Updates. Daher kann man zumindest einen Release-Termin Ende Januar 2023 oder Anfang Februar 2023 grob ins Auge fassen.

Allerdings sollte man bedenken, dass Blizzard im Normalfall über Weihnachten rund zwei Wochen Pause macht, in denen die Entwickler bei ihren Familien sind und die Feiertage genießen. Daher sollte man diese Zeit bei einem möglichen Release-Termin mit einplanen.

Freut ihr euch schon auf den ersten Patch für Dragonflight? Oder habt ihr mit dem aktuellen Content noch alle Hände voll zu tun, sodass es erstmal keine Neuerungen braucht?

Aktuell läuft in WoW das “Race to World First” – hier könnt ihr das spannende Rennen schauen.