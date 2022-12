WoW Dragonflight: Das Race to World First läuft – So seht ihr zu

In WoW: Dragonflight ist der neue Raid veröffentlicht worden und damit hat auch das Race to World First um das Gewölbe der Inkarnationen begonnen. Ihr könnt den besten Gilden der Welt dabei zuschauen, wie sie versuchen Raszageth, die Sturmfresserin zu bezwingen. MeinMMO stellt die Kontrahenten vor und zeigt euch, wo ihr zuschauen könnt.

Wann geht es los? Der Startschuss fiel bereits um Mitternacht und ganz offiziell soll das Event bis zum 29. Dezember laufen. Die teilnehmenden Gilden übertragen ihre Raids live auf Twitch. Ihr könnt einzelnen Spielern zusehen, einige Gilden bieten aber auch professionelle Übertragungen mit eigenen Moderatoren und Experten an.

Auf den Kanälen der Gilden und auch der einzelnen Spieler sind Twitch-Drops aktiviert. Wenn ihr eurer Lieblings-Gilde zuseht, könnt ihr mit dem Spielzeug “Dauerhaftes lila Feuerwerk” sogar noch ein In-Game Item abstauben.

Achtung Spoiler! Wenn ihr wissen wollt, wie der Kampf mit Raszageth, der Sturmfresserin ausgeht, dann schaut euch dieses Video an:

Race to World First – Das sind die Kontrahenten

Team Liquid

Wer ist Team Liquid? Ursprünglich ist Team Liquid im Jahr 2015 als Gilde mit dem Namen “Limit” gestartet. Anfang des Jahres hat Team Liquid die WoW-Gilde dann offiziell übernommen. Die Truppe entwickelte sich in kurzer Zeit zum absoluten Top-Team und konnte 2 der letzten 4 Race to World Firsts gewinnen.

Neben WoW mischt Team Liquid auch bei vielen anderen E-Sports mit. Zur Organisation gehören unter anderem Teams für StarCraft 2, Valorant, Fortnite oder CS:GO.

Wenn ihr Team Liquid beim Race to World First zuschauen wollt, könnt ihr diesen Link nutzen: Team Liquid beim Race to World First

Big Dumb Gaming

Wer ist Big Dumb Gaming? Die Gilde “Big Dumb Gaming” gibt es bereits seit 2013. Die Truppe kommt vom US-Server Illidan und besteht aus einem bunten Mix an Spielern. Sie wollen auf höchstem Niveau konkurrieren, nehmen sich dabei aber auch nicht zu ernst. Trotz Wettkampfgedanke wollen sie den Spaß am Spiel nicht zu kurz kommen lassen.

Wenn ihr Big Dumb Gaming beim Race to World First zuschauen wollt, könnt ihr diesen Link nutzen: BDGG beim Race to World First

Echo

Wer ist Echo? Die europäische Gilde “Echo” wurde erst 2020 gegründet und ist damit noch vergleichsweise jung. Doch wer deshalb glaubt, dass diese Gilde noch grün hinter den Ohren ist, der täuscht. Viele Spieler von Echo haben bereits für die E-Sport-Organisation “Method” gespielt und gehören damit zu den absolut besten WoW-Spielern. Es ist daher kein Wunder, dass auch Echo erfolgreich ist, so konnte die Gilde sich zum Beispiel den First-Kill für Sylvanas Windläufer im Sanktum der Herrschaft sichern.

Wenn ihr Echo beim Race to World First zuschauen wollt, könnt ihr diesen Link nutzen: Echo beim Race to World First

Method

Wer ist Method? Die E-Sport-Organisation “Method” und die dazugehörige WoW-Gilde waren lange Zeit die absolute Weltspitze und konnte sich dementsprechend viele World-First-Kills sichern. Doch im Jahr 2020 wurden sie dann von einem Skandal eingeholt, der schließlich dazu führte, dass einige Spieler Method den Rücken kehrten und die Gilde “Echo” gründeten.

Nachdem die Verantwortlichen das eigene Fehlverhalten untersucht hatten, wollte man mit Shadowlands wieder voll durchstarten. Mit dem Start von Shadowlands ist die Profi-Gilde Method wieder zurück.

Wenn ihr Method beim Race to World First zuschauen wollt, könnt ihr diesen Link nutzen: Method beim Race to World First

Aversion

Wer ist Aversion? Aversion ist die Nummer 1 unter den WoW-Gilden aus Deutschland. Die Truppe gehört auch im internationalen Wettbewerb zu den Besten, kein Wunder, da sie schon seit einiger Zeit immer wieder in den Top 10 landen. Wir haben bereits mit Aversion gesprochen und beantworten die Frage, wie die Profis sich auf einen Raid vorbereiten.

Wenn ihr Aversion beim Race to World First zuschauen wollt, könnt ihr diesen Link nutzen: Aversion beim Race to World First

Kann man das Race to World First noch anderswo verfolgen? Ja! Wenn ihr keine Lust oder Zeit habt, die Twitch-Streams anzuschauen, könnt ihr den Wettkampf auch bei Warcraftlogs und RaiderIO beobachten.

Verfolgt ihr das Race to World First? Welchem Team drückt ihr die Daumen? Oder seid ihr selbst damit beschäftigt, das Gewölbe der Inkarnationen zu erstürmen? Teilt es uns gerne mit und lasst einen Kommentar dar!

