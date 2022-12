Ein Ananas-Spiel soll euch dabei helfen, im 1. Raid von WoW Dragonflight nicht zu versagen

Ihr wollt euch auf das „Gewölbe der Inkarnationen” in WoW Dragonflight vorbereiten? Dann könnt ihr das nun tun – als kämpferische Ananas.

Am 14. Dezember 2023 startet der erste Raid in WoW: Dragonflight gemeinsam mit der Season 1. Das “Gewölbe der Inkarnationen” öffnet sich auf normal, heroisch und mythisch.

Insgesamt 8 gefährliche Bosse inklusive Raszageth der Sturmfresserin erwarten euch in dem Gewölbe.

Gegen 7 dieser Bosse könnt ihr nun aber schonmal antreten, wenn ihr wollt. Also, gewissermaßen: Denn “Tactical Air Horse” hat das Browsergame “Vault of the Pineppales” veröffentlicht, in dem ihr gegen kleine Ananas-Versionen der Bosse kämpfen sollt.

Ananas-Simulation gegen WoW-Bosse

Was ist das für ein Spiel? Ihr findet das Spiel “Vault of the Pineapples”, also etwa “Gewölbe der Ananas” unter diesem Link (via tacticalairhorse.itch.io).

Hier könnt ihr in Form einer pixeligen Ananas gegen andere Ananas-Bosse kämpfen. Der Clou: Diese fruchtigen Kämpfe sind den Bossen aus dem neuen WoW-Raid nachempfunden.

Wie das aussehen kann, seht ihr hier im Screenshot:

So sieht der Kampf gegen den “Council of Pineapples” aus, der wohl den Primalistenrat darstellt (via tacticalairhorse.itch.io)

“Tactical Air Horse” beschreibt das Spiel als “Training Mini-Game”, das 7 der 8 Bosskämpfe simulieren soll – nur eben mit einer Menge Pixeln, einer Ladung Humor und Ananas-Protagonisten. Raszageth fehlt derweil noch.

Wie läuft das Spiel? Das Spiel ist dabei sehr einfach gehalten: Ihr bewegt euch mit WASD, drückt die linke Maustaste für Angriffe und die Q-Taste für Heilung.

Dabei setzt es aber auf vergleichbare Mechaniken, die euch auch bei den Kämpfen erwarten werden – von Lava-Pfützen bis hin zu Wirbelstürmen.

Raszageth war auch im Video zu Dragonflight schon in Aktion, fehlt aber noch im Ananas-Spiel:

Mit dem Prinzip seid ihr vermutlich nicht im Detail auf den kommenden Raid vorbereitet. Aber zumindest einige der Mechaniken könnten euch auch im tatsächlichen Gewölbe der Inkarnationen weniger überraschen, wenn ihr sie in der Ananas-Version schonmal zu spüren bekommen habt.

Grundsätzlich ist das Ananas-Spiel aber eine spaßige Angelegenheit – selbst, wenn man keinen Bezug zu WoW hat.

Tactical Air Horse hat übrigens noch jede Menge weitere Spiele mit Ananas-Protagonisten in der Hinterhand. Auch zu Shadowlands gab es bereits ein Ananas-Trainings-Spiel.

Was haltet ihr von dem Spiel? Probiert ihr es mal aus? Oder ist das eher nichts für euch?

Erzählt es uns in den Kommentaren!