WoW: Dieses geniale Kochrezept schenkt euch ein NPC, wenn ihr bettelt – perfekt für erste Raid-Versuche

Ein Koch-Rezept in WoW: Dragonflight ist ziemlich versteckt und ihr müsst darum betteln. Wir verraten euch, wo und wie ihr es bekommt.

In World of Warcraft Dragonflight ist die erste Saison gestartet und viele Spielerinnen und Spieler zieht es in den Raid „Gewölbe der Inkarnationen“. Da wird auch von Raidleitern erwartet, dass jeder Buff-Food, Fläschchen und mehr dabei hat. Ein ganz besonderes Kochrezept könnt ihr dabei mit einem kleinen Trick bekommen. Wir verraten euch, wie ihr das wohl günstigste Festmahl im Spiel erhaltet und damit eure ganze Gruppe versorgen könnt.

So bekommt ihr das Rezept: Um euch das Rezept zu sichern, müsst ihr in die Ebenen von Ohn’ahra reisen und zwar zum Flugpunkt Teerakai. Dort findet ihr bei den Koordinaten 42 / 62 den NPC „Älteste Yusa“ („Elder Yusa“), die gerade an der Feuerstelle kocht. Stellt euch nah zu ihr hin, nehmt sie ins Ziel und lasst sie wissen, dass ihr gerade hungrig seid.

Ein /hungry auf diese Zentaurendame gibt euch das Rezept.

Das geht, indem ihr einfach das Emote „/hungrig“ („/hungry“) eintippt. Stellt dabei sicher, dass ihr nicht auf einem Reittier oder einem Drachen sitzt. Anschließend sollte Yusa erwähnen, dass sie euren Magen laut grummeln hören kann und euch direkt das Rezept „Yusas herzhafter Eintopf“ ins Inventar legen.

Es kann sein, dass ihr euren Hunger einige Male bekunden müsst, bevor sie euch das Rezept gibt.

Was ist das für ein Rezept? Yusas herzhafter Eintopf zählt als Festmahl. Das bedeutet also, dass ihr eine ganze Gruppe oder sogar einen Schlachtzug damit versorgen und ihr alle von diesem Buff-Food profitieren könnt.

Dabei ist dieses Festmahl recht besonders, denn es erhöht den Sekundärwert, der am niedrigsten ist, um 105. Das dürfte für die meisten Klassen nicht optimal sein, da man in vielen Fällen immer „mehr“ vom bereits höchsten Wert haben möchte. Für ein paar Spezialisierungen, die aber eine ausgewogene Verteilung der Werte wollen, dürfte das Festmahl durchaus gut sein.

Ungeschlagen ist Yusas herzhafter Eintopf allerdings in den Kosten. Denn die Materialien sind extrem günstig:

1x Inselfinnenschwertfisch

1x Tausendbisspiranhha

1x Mächtige Mammutrippen

1x Ohn’ahra-Kartoffel

1x Diverse exotische Gewürze

Das sind Kosten, die normalerweise bei einem Gericht anfallen, das nur für einen einzigen Spieler gilt. Besser noch: Solltet ihr bereits einen hohen Koch-Skill haben, dann stellt ihr mit dem Rezept sogar 2 Portionen her.

Darüber hinaus benötigt das Rezept lediglich eine Kochen-Fähigkeit von 30 – ist also bereits sehr früh verfügbar. Ein Skill von 30 kann mit den Standard-Rezepten locker erreicht werden, die ihr einfach so beim Kochlehrer freischaltet.

Wenn ihr also Sparfüchse seid und eurem Raid trotzdem Buff-Food spendieren wollt, dann ist Yuras herzhafter Eintopf eine sehr günstige Option. Und „ein paar Werte“ sind immerhin noch deutlich besser als überhaupt keine Werte.

In Dragonflight gibt es viele versteckte und geheime Dinge, Yuras herzhafter Eintopf ist nur eines davon. Einige versteckte Orte der Dracheninseln haben wir hier für euch:

