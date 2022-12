WoW schenkt Nachtelfen ein Set, auf das sie seit 18 Jahren warten

Ein Traum für Nachtelfen in World of Warcraft wird wahr. Nach 18 Jahren könnt ihr endlich wie eine echte Wächterin aussehen – und das dauerhaft.

Eine Nachtelfe spielen, so wie sie in Warcraft III dargestellt wurde – davon träumen viele Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft schon lange, inzwischen seit knapp 18 Jahren. Doch mit Dragonflight und dem anstehenden Patch 10.0.5 dürfte dieser Traum auch optisch endlich in Erfüllung gehen. Denn das nächste Update bringt gleich zwei neue Sets, mit denen eure Charaktere als Wächterin herumlaufen können.

Was ist das für ein Set? Die Kollegen von wowhead haben auf dem PTR von Patch 10.0.5 bereits zwei neue Sets ausgelesen mit den Namen „Moon Warden Set“ und „Sun Warden Set“.

Das „Sun Warden“-Set hat dabei die typischen Farben der Nachtelfen-Wächterinnen, also ein dunkles grün mit goldenen Verzierungen und einigen Metall-Elementen.

Das „Moon Warden“-Set hingegen ist in silbrigen Farben des Mondes gehalten und erinnert optisch eher an die Kleidung von Nachtelf-Priesterinnen.

Interessant an diesen Sets ist, dass sie sowohl einen halben Rock als auch Hosen haben – das gibt es in World of Warcraft bisher quasi nicht für Spieler.

Das “Sun Warden”-Set aus Patch 10.0.5. Bildquelle: wowhead

Was sind Wächterinnen?

Die Wächterinnen haben eine besondere Rolle in der Gesellschaft der Nachtelfen und sind nicht nur Kerkermeister der Gefangenen, sondern stellen auch eine Art „Polizei“ bei den Kaldorei dar. Sie sind für die Verfolgung von Straftätern zuständig und kümmern sich zumeist auch gleich um die Vollstreckung des Urteils. Wächterinnen sind hoch angesehen in der Kultur der Nachtelfen und nur wenige schaffen es sich, diesem Bund anzuschließen.



Wie kommt man an die Sets? Das wird nach aktuellem Stand über den Handelsposten möglich sein. Das ist ein neues System, das mit Patch 10.0.5 eingeführt wird.

Beim Handelsposten bekommen Spieler mit aktiver Spielzeit regelmäßig „Händlerdevisen“ zum Beginn eines Monats und können sich weitere im Verlauf des Monats verdienen. Diese Devisen können anschließend gegen Belohnungen eingetauscht werden – wie etwa Reittiere, Spielzeuge, Haustiere oder eben besondere Transmog-Sets.

Das “Moon Warden”-Set aus Patch 10.0.5 hat eher priesterliche Farben. Bildquelle: wowhead

Nach aktuellem Stand werden diese beiden „Wächterinnen“-Sets dann für Händlerdevisen verkauft.

Spielzeug liefert Ersatz: Zumindest zeitweise sind Spielerinnen und Spieler bereits in der Lage, ihren Charakter in eine Wächterin zu verwandeln. Denn während der Erweiterung Legion (und auch jetzt noch) konnte man sich bei der Fraktion „Wächterinnen“ das Spielzeug „Siras Ersatzumhang“ verdienen. Dieses verwandelt den eigenen Charakter für einige Minuten optisch in eine Wächterin, hat jedoch 2 Stunden Abklingzeit und eignet sich daher nur für temporäre Verwandlungen.

Mit Patch 10.0.5 dürfte also ein langjähriger Nachtelfen-Traum in Erfüllung gehen und alle können künftig ihre innere „Maiev“ ausleben – Rollenspieler freuen sich über diese Neuerung natürlich ganz besonders.

Wie gefallen euch die beiden Sets? Würdet ihr eure Nachtelfe als Wächterin herumlaufen lassen?