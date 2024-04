Gaming-Mainboard für ein High-End-Gerüst nun massiv bei Amazon reduziert

Häufig gestellte Fragen

Ihr solltet stets darauf achten, dass euer Gehäuse ebenfalls die Vorrausetzungen für ein ATX-Format beinhalten muss, wenn ihr bestimmte Komponenten darin verbauen wollt. Generell ist es wichtig, dass nicht jedes Mainboard mit jedem Prozessor oder anderen Komponenten harmoniert. Achtet also genau auf die Angaben des Herstellers.

Was ist PCIe 5.0?

PCIe 5.0 steht für „Peripheral Component Interconnect Express 5.0“ und ist die fünfte Generation des PCIe-Standard für die Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Motherboard eines Computers.

PCIe 5.0 verdoppelt die maximale Bandbreite pro Lane im Vergleich zu PCIe 4.0, was zu einer Gesamtdatenübertragungsrate von bis zu 32 Gigatransfers pro Sekunde (GT/s ) für euch führt. Wahrscheinlich wird PCIe 6.0 wieder eine verdoppelte Geschwindigkeit hinlegen. Ihr solltet euch aber bewusst sein, dass die PCIe 4.0 Technologie nach wie vor fürs Gaming mehr als ausreicht. Wenn ihr allerdings gerne Over the top sein wollt oder schwierige Projekte stemmt, kommt ihr über PCIe 5.0 nicht drumherum.