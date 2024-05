Lords Mobile und Doomsday: Last Survivors haben ein großes Turnier abgehalten – Das waren die Highlights

Die populären Mobilegames Lords Mobile und Doomsday: Last Survivors waren im großem Weltcup-Turnier SLG International Offline Championship dabei.

Was war das für ein Event? Lords Mobile und Doomsday Last Survivors hielten ein gemeinsames Weltcup-Turnier ab: das “First SLG International Offline Championship”. IGG veranstaltete das Event am 18. und 19. Mai 2024 in Phuket, Thailand.

Beide Meisterschaften wurden live gestreamt und mit vielen spannenden Giveaways versehen. Auch die Veranstaltungen vor Ort boten jede Menge Spaß und weitere Events für die angereisten Fans.

Was ist eigentlich Lords Mobile? Lords Mobile ist ein Massive-Multiplayer-Strategiespiel, das auf Basisbau und Echtzeitstrategie setzt. Unzählige Lords konkurrieren um den vakanten Thron eines Fantasy-Reichs, und ihr seid einer von ihnen. Rekrutiert Armeen und Helden und erobert euch euer Reich. Dazu kommen regelmäßig Crossover-Events, wie zuletzt mit Kong X Godzilla

Was ist Doomsday: Last Survivors? Last Survivors stammt ebenfalls von IGG und ist ein Strategie-Survival-Spiel, das in einer zombieverseuchten dystopischen Zukunft spielt.

Das Ziel ist das Überleben und ihr müsst daher weitere Helden rekrutieren und Befestigungen errichten, bevor die Zombiehorden euch überrennen.

Das “First SLG International Offline Championship” für Lords Mobile & Doomsday: Last Survivors im Detail

Beim großen Weltmeister-Turnier in Thailand kamen zahlreiche Fans aus allen Teilen der Welt zusammen und zelebrierten das große Turnier in Lords Online und Doomsday: Last Survivors.

So lief das Pre-Championship ab: Die Online-Qualifikationsturniere begannen bereits im März und nach dem Online-Showdown wurden die besten Teams zu einem Duell in Phuket, Thailand, eingeladen.

Beide Turniere boten einen Preispool im Wert von jeweils über 140.000 US-Dollar, einschließlich Bargeldprämien, Ingame-Währung und anderen Preisen, wie Bose-Kopfhörern.

So lief das Turnier: Während der Hauptwettkämpfe fanden zahlreiche Online- und Offline-Gewinnspiele statt, bei denen die Spieler die Möglichkeit hatten, Sachpreise zu gewinnen, darunter ein vierteiliges Set digitaler Apple-Produkte im Wert von 3.000 US-Dollar als Hauptpreis.

Cosplayer waren vor Ort und die Spieler konnten Fotos mit ihnen machen. Als besonderer Gast erschien übrigens niemand geringerer als Hafþór Júlíus Björnsson. Der berühmte Kraftprotz ist für seine Rolle als „The Mountain“ in Game of Thrones bekannt.

Er trat beim Event als einer der Helden aus dem Spiel auf und nahm sogar an interaktiven Minispielen mit dem Publikum teil.

Dazu gab Veranstaltungsbuden, an denen die Teilnehmer an spaßigen Spielen teilnehmen und Preise, wie Geschenkcodes, gewinnen konnten.

Neben Teilnehmern und Fans konnte man auch einige prominente Content Creator aus der Community treffen und ihre Livestreams miterleben.

Als besonderes Goodie erhielten alle Zuschauer eine Geschenktüte mit Merchandise-Artikeln, Ingame-Währung im Wert von 1.000 US-Dollar und eine Geschenkkarte im Wert von 200 US-Dollar.

Mehr über die Turniere in Lords Mobile sowie dem Wettkampf in Doomsday: Last Survivors erfahrt ihr auf den jeweiligen Event-Pages.