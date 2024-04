Lords Mobile lässt Godzilla & Kong in einem Crossover-Event los

Das Mobile-Game Lords Online bietet ein besonderes Event und lässt im Rahmen einer Kooperation Godzilla und Kong aus dem neuen Kinofilm “The New Empire” auf das Spiel los. Dazu gibt’s ordentlich Goodies.

IGGs populäres Strategie-MMO fällt regelmäßig mit coolen Kooperationen auf. So gab es bereits den drolligen Kung-Fu-Panda Po oder schicke Sportwagen von Pangani. Anlässlich zum neuen Kinofilm “Godzilla x Kong: The New Empire” gibt es dieses Mal ein besonders großes Event, in dem die beiden Kolosse eine Rolle spielen und fette Beute für euch herausspringt.

Was steckt alles im Event? Lords Mobile lässt im kommenden Event das Urviech Godzilla und den Riesenaffen Kong los. Das Event geht bis zum 12. Mai 2024 und während dieser Zeit gibt es neue Aufgaben und besonderen Loot im Stil der beiden legendären Monsterwesen.

Was ist eigentlich Lords Mobile? Lords Mobile wurde im Februar 2016 von IGG veröffentlicht und ist ein Massive-Multiplayer-Strategiespiel Basisbau und Echtzeitstrategie.

Die Handlung ist schnell erklärt: In einem Fantasy-Königreich tobt nach dem Tod seines Herrschers ein Krieg um die Krone. Unzählige Lords konkurrieren um den Thron, und ihr seid einer von ihnen.

Das bedeutet, dass ihr Helden rekrutiert, eure Basis verstärkt, Schlachten ausfechtet, Allianzen schmiedet und vieles mehr erledigen müsst, um euch gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Das große Godzilla-x-Kong-Event von Lords Mobile im Detail

Wann geht’s los? Lords Mobile & Godzilla x Kong ist bereits gestartet und läuft noch bis zum 12. Mai 2024. In dieser Zeit finden all die folgenden Ereignisse im Spiel statt.

Das sind die einzelnen Events: Im Rahmen des Godzilla-x-Kong-Events könnt ihr Erfolge sammeln und Preise im Spiel gewinnen. Dazu gehören Emotes, Avatare und ein exklusiver Schloss-Skin für das Event.

Das alles bekommt ihr, wenn ihr am Puzzle-Event “Hollow Earth Exploration” teilnehmt. Dort müsst ihr besondere Fotos schießen und damit dann die genannten Goodies freispielen.

Dazu gibt’s noch den “Hollow Earth Supply Shop”. Sammelt mysteriöse Erzproben und holt euch noch mehr Goodies, darunter weitere Skins, Artefakte und Portraits im Stil von Godzilla und Kong.

Die kunterbunten Figuren aus Lords Mobile treffen hier auf Godzilla und den Riesenaffen Kong.

Eine Portion Erz bekommt ihr übrigens täglich beim ersten Login gratis, seht also zu, dass ihr nichts verpasst.

Mehr über das Event “Lords Mobile & Godzilla x Kong” erfahrt ihr auf der offiziellen Lords Mobile -Seite.