WoW: 7 Klassen bekommen krasse Buffs, aber 3 werden generft

Eine große Ladung Balance-Änderungen steht in World of Warcraft an. Wir verraten euch, was sich an den Klassen ändert und wer Nerfs hinnehmen muss.

Die erste Saison von World of Warcraft Dragonflight läuft seit knapp einer Woche und langsam haben sich zu starke und zu schwache Spezialisierungen herauskristallisiert. Um für eine bessere Balance zu sorgen, schiebt Blizzard schon bald ein neues Update nach, das jede Menge Änderungen mit sich bringt. Es gibt vor allem ziemlich krasse Buffs für einige Spezialisierungen, aber auch leichte Abschwächungen für andere.

Insgesamt werden 7 Klassen verstärkt, während es für 3 Klassen in die Röhre schauen und Abschwächungen hinnehmen müssen.

Alle Klassenänderungen in WoW für den 21.12.2022

Druide Wiederherstellung Sämtliche Heilung wird um 5 % erhöht. Diese Änderung besteht nicht in PvP-Kämpfen. Umarmung des Traums heilt 25 % mehr. Üppige Erde hat nun eine Chance von 1,5 % / 3 % (vorher 1% / 2%), Verjüngen zu verbreiten.



Todesritter Seelenernter verursacht 10 % mehr Schaden. Eisige Klauen dauert nun 10 Sekunden an (vorher 6 Sekunden). Unheilig Die Ghul-Dauer von Apokalypse wurde auf 20 Sekunden erhöht (vorher 15 Sekunden). Todesmantel verursacht 10 % mehr Schaden. Reißende Schatten verursacht 6 % mehr Schaden. Geißelstoß verursacht 6 % mehr Schaden. Die Dauer von Seuchenbringer wurde auf 10 Sekunden erhöht (vorher 5 Sekunden). Ernten erhöht jetzt den Schaden von Seelenernter, Geißelstoß, Schwärender Stoß und Todesmantel um 25 % gegenüber Feinden, die weniger als 35 % Leben besitzen.



Rufer Desintegration verursacht nun 15 % mehr Schaden.



Feuermagier bekommen richtig starke Buffs.

Magier Feuer Pyroschlag verursacht 12 % mehr Schaden. Entzünden verursacht 5 % mehr Schaden. Feuerschlag verursacht 12 % mehr Schaden. Feuerball verursacht 12 % mehr Schaden. Versengen verursacht 12 % mehr Schaden. Frost Eislanze verursacht 12 % mehr Schaden. Hagel verursacht 15 % mehr Schaden. Frostblitz verursacht 15 % mehr Schaden. Gletscherstachel verursacht 15 % mehr Schaden. Zersplitterndes Eis sorgt nun dafür, dass Eislanze und Eiszapfen ein weiteres Ziel für 80 % des Schadens treffen (vorher 65 %).



Mönch Windläufer Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % reduziert.



Priester Schatten Die Manakosten von Machtwort: Schild werden auf 5 % des Basismanas angehoben (waren 4 %). Vampirberührung verursacht 10 % mehr Schaden. Schattenwort: Schmerz verursacht 10 % mehr Schaden (nur Schattenpriester). Schattenhafte Erscheinungen verursachen 10 % mehr Schaden. Verschlingende Seuche verursacht 10 % mehr Schaden. Leerenblitz verursacht 20 % mehr Schaden. Gedankenschlag verursacht 20 % mehr Schaden (nur für Schattenpriester). Gedankenstachel verursacht 20 % mehr Schaden. Gedankenschinden verursacht 20 % mehr Schaden. Götze von Y’shaarj erhöht den verursachten Schaden um 5 %, wenn der Gedankenschinder auf ein in Furcht versetztes Ziel beschworen wird (vorher 15 %).



Schurke Schallende Klarheit sorgt nun dafür, dass Widerhallender Tadel zwei zusätzliche Kombopunkte auflädt (vorher 3). Meucheln Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % reduziert. Gesetzlosigkeit Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % reduziert. Täuschung Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % reduziert.



Schamane Verstärkung Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % reduziert.



Hexenmeister Gebrechen Unheilvolle Euphorie verursacht 15 % mehr Schaden. Seelendieb verursacht 20 % mehr Schaden. Schattenblitz verursacht 20 % mehr Schaden. Pandemische Beschwörung verursacht 500 % mehr Schaden. Zerstörung Chaosblitz verursacht 5 % mehr Schaden.



Krieger Waffen Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % erhöht. Tödlicher Stoß verursacht 5 % mehr Schaden. Hinrichten verursacht 10 % mehr Schaden. Furor 2er-Set-Bonus: Die kritische Trefferchance von Hinrichten ist um 25 % erhöht (vorher 10 %).



Darüber hinaus gibt es noch einige Anpassungen, die allerdings nur im PvP gelten. Alle Änderungen im Detail könnt ihr in den offiziellen Patch Notes von Blizzard im WoW-Forum nachlesen.

Wann gehen die Änderungen live? Von den Buffs profitiert ihr (oder leidet unter den Nerfs) ab dem 21. Dezember. Mit den Wartungsarbeiten am Mittwoch werden die Änderungen vorgenommen, sodass ihr in der zweiten Woche von Saison 2 schon deutliche Änderungen an eurer Leistung spüren solltet.

Was haltet ihr von den Buffs und Nerfs? Gerechtfertigt und richtig? Oder hat Blizzard „mal wieder keine Ahnung“ und bufft genau die falschen Klassen?