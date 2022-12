WoW: Sogar das „langweilige Angeln“ ist in Dragonflight richtig gut

MeinMMO-Dämon Cortyn ist sogar vom Angeln in WoW: Dragonflight begeistert. Denn Blizzard hat sich da echt viele Dinge einfallen lassen.

Angeln gehört in World of Warcraft nicht gerade zu den spannendsten Beschäftigungen – das soll es aber auch gar nicht sein. Es ist oft ein wenig meditativ und entschleunigt das „von Dungeon zu Dungeon hetzen“ ziemlich. Viele Spieler angeln oft stundenlang, aus den unterschiedlichsten Gründen. Um ein bisschen Ruhe zu finden, den Angel-Skill in die Höhe zu treiben, Koch-Materialien zu sammeln oder auf besonders seltene Drops zu hoffen.

Doch in World of Warcraft Dragonflight ist das Angeln nochmal ein vielfaches besser geworden. Denn es gibt zahlreiche Kleinigkeiten, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht und für die man sich intensiver mit dem System beschäftigen muss. Einige der „versteckten Highlights“ wollen wir euch hier vorstellen.

Wichtig zu wissen ist, dass die meisten der neuen Angel-Features auf die eine oder andere Weise mit den Tuskarr von Iskaara zusammenhängen. Wenn ihr dort Ruhm-Stufen erreicht, schaltet ihr häufig neue Angel-Features frei, die vor allem in Dragonflight zum Einsatz kommen. Dazu gehören:

Neue Angel-Möglichkeiten (Eisfischen, Hochlandfischen, Lavafischen)

Eine Harpune, um „Oschis“ zu fangen

Fischnetze, die automatisch für euch Fische fangen

Fische, die Materialien wie Erze oder Kräuter ersetzen

Bonus-Kisten, die Fische und viel Gold enthalten

Hinzu kommt, dass es eine Handvoll Rezepte nur über das Angel-System gibt, da ihr manchmal Flaschen mit Rezepten finden könnt. Braucht ihr die selbst nicht, könnt ihr sie verschenken oder im Auktionshaus zu Gold machen.

Die Tuskarr angeln auch in der Lava – und da gibt’s besondere Fische.

Fische, die andere Berufe ersetzen

Eines der wohl coolsten etwas unbekannteren Features vom Dragonflight-Angeln ist, dass ihr mit dem Angeln andere Sammelberufe zum Teil ersetzen könnt. Als Beispiel nehmen wir meine Priesterin, die ist Schneiderin und Juwelenschleiferin (und hat deswegen immer ein sehr volles Inventar). Das heißt, dass sie für das Juwelenschleifen eigentlich darauf angewiesen ist, dass sie Erze von anderen Spielern bekommt – die müsste ich also im Auktionshaus kaufen.

Doch mit Dragonflight ist das nicht notwendig, denn ich kann eine bestimmte Sorte Fische (Magmadrescher) angeln, die man – genau wie Erze – sondieren kann. Daraus erhält man dann Edelsteine und andere Materialien, sogar von recht hoher Qualität. Damit war es mir möglich, meinen Beruf bis auf Skill-Stufe 90 zu steigern, ohne auch nur einmal Erze einkaufen zu müssen.

Der Nachteil ist natürlich, dass man beim Fischen immer nur rund alle 15 Sekunden einen Fisch bekommt, während man aus Erzvorkommen deutlich mehr erhält. Ein geübter Bergbauer wird deutlich mehr Erze in der gleichen Zeit verdienen.

Die Vorteile sind aber auch nicht zu unterschätzen. Bei den Angel-Events an Lava-Seen kann ich permanent am gleichen Ort bleiben und die immer wieder auftauchenden Schwärme leerfischen, ich muss mich also quasi nicht bewegen. Wer nebenbei eine Serie schauen will, kann das beim Angeln (vor allem dank der neuen „Interagieren“-Taste) deutlich entspannter als beim Fliegen durch die Welt. Die entsprechenden Fische sind dazu auch noch von rarer („blauer“) Qualität, wodurch ich recht häufig gute Edelsteine erhalte.

So viele Fische – und alle haben einen Nutzen.

Tuskarr von Iskaara – Coole Belohnungen und großer Goldgewinn

Wer Angeln will, kommt an den Tuskarr von Iskaara in Dragonflight nicht vorbei. Daher lohnt es sich, regelmäßig beim Suppe-Kochen teilzunehmen, um Ruf bei den Tuskarr zu sammeln.

Allerdings könnt ihr den Ruf bei der Fraktion auch einfach angeln – und so einen deutlichen Vorsprung haben.

Denn während ihr die Ruhm-Stufen der Tuskarr aufsteigt, schaltet ihr nicht nur Netze und Harpunen frei, sondern könnt diese auch upgraden, sodass in den Netzen mehr Fische vorhanden sind oder dass diese Netze schneller gefüllt werden.

Der Clou ist, dass ihr die notwendigen Upgrade-Items aus den besonderen Angel-Punkten fischen könnt – das wird jeweils in der Beschreibung des Items verraten.

Die ersten Items müsst ihr tatsächlich für Upgrades verwenden, doch alle darauffolgenden könnt ihr sofort für Ruf eintauschen!

Ruhmstufe 27 – Reichtum ohne Ende

Richtig interessant wird es bei den Tuskarr ab Ruhmstufe 27. Ab dann könnt ihr nämlich „Tuskarr Tackleboxes“ in der Spielwelt finden. Diese sind meistens in großen Mengen an wenigen Stellen verteilt, sodass ihr 10-15 Boxen nah beieinander findet.

Die Boxen enthalten nicht nur zahlreiche Fische und Muscheln, sondern auch jede Menge graues „Händlerzeug“. Je nach Box hat das einen Wert von 3 Gold bis 500 Gold. Im Schnitt liegt das bei rund 220 Gold.

Von diesen Boxen könnt ihr Hunderte finden – wenn ihr Ruhm 27 bei den Tuskarr habt.

Wer sich einen netten Zugewinn sucht, kann diese Kisten in der Nacht einfach farmen und so ganz locker „nebenbei“ mehrere Zehntausend Gold in kurzer Zeit finden und trotzdem jede Menge Fische dabei einheimsen.

Oschis – Große Fische und Rare-Spawns

Zu guter Letzt gibt es auch wieder die „Oschis“ in Dragonflight. Das sind besonders dicke Fische, die als tatsächlicher Mob in der Spielwelt auftauchen. Anstatt die aber einfach zu bekämpfen, sollte man sie mit einer speziellen Harpune an Land ziehen (eine Art Minispiel), um die Chance auf etwas Bonus-Beute zu erhalten. Auch das ist wieder ein interessantes Gemeinschaftsprojekt, da andere Spieler mit ihren Harpunen unterstützen können.

Oschis erscheinen immer dann, wenn man eine „Ominöse Muschel“ geplündert hat – was meistens beim Angeln der Fall ist. Habt ihr eine solche Muschel erhalten, solltet ihr nicht sofort weiterangeln. Wenn ihr nämlich wartet, wirkt euer Charakter automatisch die Fähigkeit „Nach Oschis Ausschau halten“. Seid ihr dabei in der Nähe von tiefem Gewässer, erscheint dort ein Oschi, den ihr mit der Harpune an Land holen könnt.

Beim Koch-Event bekommt ihr viel Ruf bei den Tuskarr – das hilft beim Angeln.

Jeweils 5 von den Muscheln könnt ihr dann an bestimmten Angel-Stellen benutzen, um einen besonders großen Oschi zu beschwören, für den es gleich mehrere Spieler mit Harpune benötigt. Manchmal ist dieser besonders große Oschi aber auch ein Rare-Mob, der nicht nur echt starke Beute fallen lässt, sondern auch Upgrade-Items für eure Harpune droppen lässt.

Da Oschis selbst auch wieder „Ominöse Muschel“ droppen können, kann bei mehreren Spielern vor Ort so ein unendlicher Kreislauf an beschwörbaren Rare-Mobs und großen Oschis entstehen, dem sich immer mehr Spielerinnen und Spieler anschließen.

Ich angle grundsätzlich gerne in WoW, während ich auf irgendetwas anderes warte – doch in Dragonflight ziehe ich häufiger auch so mal eine Stunde los, weil es sich einfach lohnt und erstaunlich viel Spaß macht. Ihr solltet es mal probieren.