WoW: Euer Meckern hat geholfen – Blizzard erhöht das Questlog, gibt euch mehr Platz

Lange hat es gedauert, jetzt hat Blizzard „mal eben“ reagiert. Das Questlog in World of Warcraft wurde vergrößert, ihr könnt jetzt mehr Quests annehmen.

Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft können sich ganz schwer von Dingen trennen. Seien es schöne Tier-Sets, irgendwelche alten Sammel-Gegenstände, uralte Handwerksmaterialien – oder eben auch Quests. Doch gerade Quests werden häufig zu einem Problem, da man nur bis zu 25 Missionen gleichzeitig in WoW annehmen kann. Zumindest bisher. Denn Blizzard hat das Limit im Quest-Log deutlich angehoben.

Was war das Problem? Während 25 Quests alleine für die Dracheninseln vermutlich ausreichend sind, haben viele Spielerinnen und Spieler noch Quests, von denen sie sich nur schwer trennen können. Das kann eine Quest aus einem alten Raid sein, oder auch richtig langfristige Aufgaben, etwa aus der Garnison, wo man 500 Charaktere eines bestimmten Volkes töten muss – eine Mission, die sich über Monate ziehen kann.

Solche Quests abzubrechen würde bedeuten, den Fortschritt von Wochen oder Monaten aufzugeben, was deshalb vielen schwer fällt.

Was wurde geändert? Mit einem kleinen Hotfix hat Blizzard „mal eben“ die aktuelle Limitierung von 25 Quests im Questlog aufgehoben und das Limit auf 35 erhöht. Ab sofort könnt ihr also 10 zusätzliche Missionen annehmen und verfolgen. Für Twinks bedeutet das, dass ihr noch mehr Quests gleichzeitig einlösen könnt, wenn ihr etwa in einem Gebiet levelt, in dem es sehr viele Missionen gleichzeitig gibt (etwa in der Scherbenwelt).

Aber auch für alle anderen ist das toll, die wirklich jede Mission schon im Vorbeigehen annehmen wollen und später nicht daran verzweifeln möchten, doch noch das eine, fehlende Ausrufezeichen auf der Karte wiederzufinden.

Blizzard sammelt viele „leichte Siege“: In der Community bezeichnet man das, was Blizzard in World of Warcraft gerade veranstaltet, also das sammeln von „Easy Wins“, also „leichten Siegen“. Damit sind Verbesserungen am Spiel gemeint, die relativ leicht umzusetzen sind, aber das Spielgefühl zahlreicher Spieler drastisch erhöhen. Gerade eine Erhöhung des Questlogs wurde schon seit sehr vielen Erweiterungen gewünscht. Dass Blizzard bereit ist, das mal eben „nebenbei“ einzuführen, sehen viele als gutes Zeichen.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine durchweg positive Sache? Oder stöhnt ihr, weil ihr nun noch mehr Aufgaben im Questlog haben werdet, die ihr niemals einlöst?