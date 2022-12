In WoW gibt’s jetzt ein irres Höllen-Mount – Aber dafür müsst ihr Diablo IV kaufen

Das Amalgam der Wut in World of Warcraft sieht extrem düster aus. Wenn ihr es wollt, müsst ihr allerdings Diablo IV kaufen – und es gibt noch einen Haken.

Auf den „The Game Awards“ hat Blizzard den Release-Termin von Diablo IV angekündigt und die Vorbestellungen eröffnet. Damit einhergehen auch einige Belohnungen in anderen Spielen, wie etwa World of Warcraft. Das „Amalgam der Wut“ ist dabei ziemlich finster und sieht richtig gefährlich aus.

Was ist das für ein Reittier? Bei dem Amalgam der Wut handelt es sich um eine Art „Dreiköpfigen Höllenhund“ mit ziemlich vielen Details. So atmen die Hunde nicht nur Feuer, sondern Teile ihres Körpers sind auch von den Flammen versengt, sodass entweder das Fell verbrannt ist und an einigen Stellen sogar die Knochen zu sehen sind. Sobald das Amalgam abhebt, bilden sich brennende Flügen an den Seiten, sodass es auch als Flugreittier verwendet werden kann.

Wie bekommt man das „Amalgam der Wut“? Da es sich um eine von Blizzards bereits bekannten „Cross-Promotions“ handelt, gibt es das Amalgam quasi für Echtgeld zu kaufen. Ihr müsst euch nämlich für die Vorbestellung von Diablo IV entscheiden. Welche der Versionen ihr dabei wählt (zwischen 70 € und 100 €) ist dabei nicht relevant. Wenn ihr die Vorbestellung abschließt, bekommt ihr das Amalgam der Wut sofort für euren WoW-Account freigeschaltet und könnt es fortan als Flug-Reittier benutzen.

Das „Amalgam der Wut“ sieht ziemlich finster aus. Bildquelle: wowhead

Mount hat wenig Nutzen in Dragonflight: Wichtig ist hierbei allerdings zu erwähnen, dass das „Amalgam der Wut“ in der aktuellen Erweiterung Dragonflight und den Dracheninseln wenig Verwendung haben wird. Denn in Dragonflight benutzen alle Spielerinnen und Spieler vor allem die vier verschiedenen Drachen, da nur sie für das „Drachenreiten“ verwendet werden können. Zwar ist es möglich, Flugreittiere in Dragonflight zu „verwenden“, sie können hier aber nur als Boden-Reittier benutzt werden.

Zumindest nach dem aktuellen Patch-Stand würdet ihr das Amalgam der Wut also lediglich außerhalb der Dracheninseln im alten Content verwenden können.

Für wen lohnt sich das? Gegenwärtig lohnt sich das Reittier wohl vor allem für Sammler, die wirklich jedes Mount in World of Warcraft besitzen wollen oder alle, die sich ganz sicher sind, dass sie Diablo IV auf jeden Fall spielen werden. Da „Amalgam der Wut“ in Dragonflight quasi keine Verwendung haben wird, gibt es allerdings keine Eile, um sich dieses Reittier zu holen. Ihr habt also noch einige Monate Zeit, um zu entscheiden, ob ihr das Mount haben wollt.

Werdet ihr euch das Reittier holen – mit oder ohne der Absicht, Diablo IV zu spielen? Oder reizt Euch das Mount nicht, wenn man es in Dragonflight eh nicht sinnvoll verwenden kann?