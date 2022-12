WoW verrät Roadmap für 2023, will 6 Content-Patches für Dragonflight bringen

Die Zukunft für Dragonflight sieht also ziemlich rosig aus. Blizzard stellt hohe Ansprüche an sich selbst und hängt die Messlatte hoch. Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler das halten können oder ihre eigenen Versprechen im Laufe des nächsten Jahres wieder einkassieren müssen.

Dieser Patch ist das erste „richtig große“ Update und kommt dementsprechend mit den „üblichen“ Features. Also ein neuer Raid, ein neuer Schlachtzug und was sonst alles zu einem großen Content-Update gehört.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

World of Warcraft Dragonflight ist noch keinen Monat alt, doch auf dem PTR ist bereits der Patch 10.0.5 – und das ist erst der Anfang. Die Entwickler von WoW haben eine Roadmap veröffentlicht und erklärt, was alles im Jahr 2023 passieren soll. Das vorgenommene Ziel kann sich sehen lassen: Ganze 6 Content-Patches soll es im kommenden Jahr geben. Vier davon fallen etwas kleiner aus, 2 sind wieder „dicke Brocken“ – wir verraten euch alle Details.

World of Warcraft will mit Dragonflight richtig durchstarten und viele Updates bringen. Ganze 6 Patches kommen in Jahr 2023 – und da steckt viel drin.

Insert

You are going to send email to