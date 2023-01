Der Handelsposten – Alles, was ihr zum neuen Feature in WoW wissen müsst

In World of Warcraft öffnet der Handelsposten. Wir verraten euch, was es dort gibt, wo ihr ihn findet und wie ihr das Feature nutzt.

Patch 10.0.5 steht in den Startlöchern und eines der größten Features ist der Handelsposten. Doch was hat es damit eigentlich auf sich? Muss man daran teilnehmen? Was bringt er Handelsposten überhaupt und wie funktioniert das mit den Händlerdevisen? Wir informieren euch über das neue Feature und erklären alles, was ihr darüber wissen müsst.

Was ist der Handelsposten? Der Handelsposten ist ein neues Feature in Patch 10.0.5 und erscheint somit am 25. Januar 2023. Der Handelsposten ermöglicht Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlicher, kosmetischer Belohnungen – darunter befinden sich Reittiere, Transmog-Sets und Spielzeuge. Bezahlt wird mit einer neuen Währung, den sogenannten „Händlerdevisen“.

Wo findet man den Handelsposten? Je nachdem, ob ihr als Mitglied der Horde oder Allianz spielt, findet ihr euren Handelsposten an einem anderen Ort.

Helden der Allianz reisen in die Menschenhauptstadt Sturmwind. Beim Magierviertel in der Nähe des Zugangs zum Verlies findet ihr den Handelsposten T&W (Tawny und Wilder).

Recken der Horde reisen nach Orgrimmar und finden den Handelsposten Zen’shiri direkt neben der Feste Grommash.

Der Handelsposten – schaut jeden Monat mindestens einmal vorbei!

Wie bekommt man Händlerdevisen? Händlerdevisen gibt es auf zwei unterschiedliche Arten. Eine ist passiv, die andere aktiv.

Jeden Monat könnt ihr beim Handelsposten die „Truhe des Sammlers“ öffnen und erhaltet 500 Händlerdevisen. Das erfordert ein aktives Abonnement.

Jeden Monat gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, die ihr erledigen könnt um maximal 500 weitere Händlerdevisen sammeln zu können. Die Aufgaben kommen aus allen möglichen Bereichen des Spiels und ihr müsst nur einen Bruchteil davon abschließen, um das Maximum an Händlerdevisen zu erhalten.

Insgesamt könnt ihr so jeden Monat 1.000 Händlerdevisen mit eurem Account erhalten.

Zusätzlich dazu gibt es einmalig für den Besitz der Erweiterung „Dragonflight“ einen Bonus von 500 Händlerdevisen. Dafür ist es egal, ob ihr Dragonflight bereits besitzt oder erst nach dem Launch von Patch 10.0.5 erwerbt, den Bonus gibt es auch rückwirkend.

Unterschiedlichste Aufgaben warten Monat für Monat.

Welche Belohnungen gibt es? Die Handelsposten bieten ein sehr breites Spektrum an Belohnungen an. Dazu gehören:

Vollständige Transmog-Sets

Transmog-Einzelteile (Waffen, Brust, etc.)

Reittiere

Haustiere

Spielzeuge

Interessant ist, dass es auch Gegenstände gibt, die zuvor nur im Shop von World of Warcraft für den Einsatz von Echtgeld verfügbar waren. Auch einige Belohnungen, die gar nicht mehr erhältlich sind – wie etwa aus dem längst eingestellten Sammelkartenspiel – kann man im Handelsposten finden.

Blizzard nutzt das Feature also auch, um alte Belohnungen wieder zugänglich zu machen und so einer breiteren Palette von Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu geben, sich daran zu erfreuen.

Das Angebot im Handelsposten ändert sich monatlich. Gegenstände, die es im Februar zu ergattern gab, sind also im März nicht mehr verfügbar. Allerdings sollen alle Gegenstände künftig zurückkehren. Wenn ihr etwas im ersten Monat nicht kaufen konntet, wird es also in Zukunft weitere Gelegenheiten dafür geben.

Aus diesem Grund dürfte es auch ratsam sein, immer einen kleinen Vorrat an Händlerdevisen aufzusparen, um sich zumindest ein Wunsch-Item im kommenden Monat sichern zu können, anstatt künftig lange darauf warten zu müssen.

Wie gefällt euch der Handelsposten? Ist das ein interessantes, spannendes Feature? Oder findet ihr die Beschränktheit der Händlerdevisen eher nervig?

Auch Angel-Missionen wird es geben – das Angeln haben wir euch hier genauer vorgestellt.