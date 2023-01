WoW: Patch Notes für Update 10.0.5 – Das ändert sich am Spiel und eurer Klasse

In wenigen Tagen erscheint Patch 10.0.5 für World of Warcraft. Wir haben schon jetzt die Patch Notes und verraten, was sich ändert.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann bekommt World of Warcraft Dragonflight bereits sein erstes, größeres Update. Patch 10.0.5 erscheint bei uns am 25. Januar 2023.

Zwar ist der Patch 10.0.5 strenggenommen nur ein „kleiner“ Patch, doch erscheint er nur wenige Wochen nach dem Launch der Erweiterungen und bringt dafür erstaunlich viele Neuerungen und Verbesserungen.

Inzwischen haben die Entwickler die Patch Notes zu Patch 10.0.5 veröffentlicht. Wir besprechen erst die Highlights des neusten Updates. Weiter unten findet ihr dann die vollständigen Patch Notes, einschließlich sämtlicher Änderungen an den Klassen.

Die Highlights von Patch 10.0.5

Insgesamt 3 Features dürfte man als die Highlights von Patch 10.0.5 bezeichnen. Allesamt sind sie zwar nur recht kleine Verbesserungen oder Neuerungen, die jedoch langfristig für schöne Erlebnisse oder mehr Optionen zur Charakteranpassung beitragen werden.

Der Handelsposten

In Orgrimmar und Sturmwind gibt es künftig den Handelsposten. Das ist ein neues System, über das alle Spielerinnen und Spieler sich neue kosmetische Belohnungen erspielen können. Das reicht von Reittieren über Transmogs und Spielzeuge. Gekauft werden diese Gegenstände mit einer neuen, accountweiten Währung namens „Händlerdevisen“. Diese erhaltet ihr vor allem über 2 Wege:

Aktive Accounts mit einem Abo erhalten jeden Monat 500 Händlerdevisen kostenlos.

500 weitere Händlerdevisen könnt ihr euch jeden Monat über verschiedene Aufträge erspielen. Das sind „gewöhnliche“ Aufträge wie PvE- oder PvP-Aufträge, aber auch ungewöhnliche Aufträge, wie etwa das Bereisen verschiedener Orte oder das Verkosten unterschiedlichster Gerichte.

Im Handelsposten gibt es jede Menge neue Belohnungen – aber auch alte Klassiker.

Das Angebot im Handelsposten ändert sich monatlich und enthält auch Gegenstände, die früher im Shop des Spiels oder im „WoW Trading Card Game“ verfügbar waren. Außerdem wird das System alle paar Patches mit neuen Inhalten und Belohnungen erweitert.

Neues Ereignis: Zorn des Sturms

In der Zukunft der Primalisten findet alle paar Stunden ein neues Event in Form einer großen Weltquest statt. Hier müsst ihr als Gruppe Portale einnehmen und kontrollieren, um die Primalisten zurückzudrängen und anschließend einen großen Boss zu bezwingen. Es winken neue Belohnungen wie Pets, Waffen-Skins oder auch Ausrüstung, die sich vor allem für Charaktere eignen dürfen, die mit „Mythisch+“ oder Raids weniger anfangen können.

Die Zukunft der Primalisten wird kühl – aber ihr könnt es verhindern. Vielleicht.

Weiße und graue Transmog-Items

Lange war es angekündigt, jetzt wird der Traum für Transmog-Fans endlich wahr. Auch Gegenstände von minderer Qualität (weiß und grau) können künftig für die Transmogrifikation genutzt werden. Das heißt, dass diese Items beim Anlegen seelengebunden werden, gleichzeitig aber auch einen guten Preis im Auktionshaus erzielen können. Diese Gegenstände haben meist einen etwas simpleren Look und eignen sich, um einen „gewöhnlichen Bewohner von Azeroth“ darzustellen.

Die vollständigen Patch Notes von Patch 10.0.5

Im Folgenden findet ihr die vollständigen Patch Notes zu Patch 10.0.5. Vor allem die Klassen-Änderungen sind spannend, da sie jede Menge Anpassungen und Neuerungen enthalten.

Anpassungen der Klassen (PvE)

DRUIDE Klasse Alle Druiden erlernen ‘Prankenhieb’ jetzt auf Stufe 10. Der Schaden von ‘Prankenhieb’ und ‘Brutales Schlitzen’ wurde um 50 % verringert. Wildheitsdruiden starten jetzt mit ‘Zerfetzen’ anstelle von ‘Hauen’. Neues Talent: ‘Verbesserter Prankenhieb’ – Erhöht den Schaden von ‘Prankenhieb’ und ‘Hauen’ um 100 %. Neues Talent: ‘Waldspaziergang’ – Das Wirken von ‘Nachwachsen’ erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und erhaltene Heilung um 5 % für 3/6 Sek. Neues Talent: ‘Orkanwinde’ – Erhöht den Radius von ‘Taifun’ um 20 % und die Reichweite um 5 Meter. Neues Talent: ‘Unaufhörlicher Sturm’ – Verringert die Abklingzeit von ‘Taifun’ um 5 Sek. ‘Raubtierinstinkt’ wurde auf 2 Punkte geändert und gewährt 3/6 % körperlichen Schaden und Rüstung. ‘Beschützerinstinkt’ wurde auf 2 Punkte geändert und gewährt 3/6 % magischen Schaden und Heilung. Neue Verbindung zwischen ‘Krallenhieb’ und ‘Zerfetzen’. Neue Verbindung zwischen ‘Zerfleddern’ und ‘Unermüdliche Verfolgung’. Neue Verbindungen, die ‘Schädelstoß’ mit ‘Urfuror’ und ‘Verfilztes Fell’ verbinden. Neue Verbindung zwischen ‘Tiefgrünes Herz’ und ‘Eisenfell’. ‘Wildwuchs’ wurde nach oben und ‘Fluch aufheben’ seitwärts verschoben. ‘Verbesserte Verjüngung’ wurde im Baum nach oben verschoben. ‘Sonnenfeuer’ wurde nach oben und ‘Sternensog’ seitwärts verschoben. Gleichgewicht Der Baum für Gleichgewichtsdruiden wurde überarbeitet. Eine Mondfinsternis erhöht nicht mehr die kritische Trefferchance von ‘Sternenfeuer’. Eine Mondfinsternis erhöht jetzt den Schaden, den ‘Sternenfeuer’ Gegnern in der Nähe zufügt, um 50 %. ‘Astrale Vereinigung’ erhöht neben ihrem aktiven Effekt auch passiv eure maximale Astrale Macht um 20. ‘Umbralintensität’ erhöht jetzt den Schaden, den ‘Sternenfeuer’ Gegnern in der Nähe zufügt, zusätzlich um 10/20 %. Neues Talent: Kosmische Schnelligkeit – ‘Mondfeuer’, ‘Sonnenfeuer’ und ‘Sterneneruption’ verursachen ihren Schaden 13/25 % schneller. ‘Kreislauf aus Leben und Tod’ wurde entfernt. Wildheit Die Zeitkompression des regelmäßigen Schadens von ‘Kreislauf aus Leben und Tod’ wurde auf 20 % verringert (vorher 25 %). ‘Verlangen nach Blut’ wurde zu einem Knoten mit einem Punkt geändert, der den Schaden durch ‘Wilder Biss’ um 5 % pro Blutungseffekt auf dem Ziel erhöht (vorher ein Knoten mit zwei Punkten). ‘Plötzlicher Überfall’ wurde zu einem Knoten mit einem Punkt geändert, der eine Chance von 6 % pro verbrauchtem Combopunkt gewährt, dass der nächste Einsatz von ‘Schreddern’ oder ‘Krallenhieb’ so Schaden verursacht, als wäre der Druide verstohlen (vorher ein Knoten mit zwei Punkten). ‘Wunden aufreißen’ verursacht jetzt 70 % des Schadens von ‘Zerfetzen’, den die Fähigkeit verbraucht (vorher 60 %). Der Schaden von ‘Unbändige Wildheit’ wurde auf 35 % des Schadens von ‘Wilder Biss’ erhöht (vorher 25 %). Der Bonus von ‘Schreckliche Blutung’ auf den Schaden von ‘Zerfetzen’ wurde auf 15 % verringert (vorher 20 %). ‘Erbarmungsloses Raubtier’ verringert jetzt die Energiekosten von ‘Wilder Biss’ um 40 % (vorher 20 %). Der Schaden von ‘Riss’ durch ‘Zerreißen und zerfetzen’ wurde auf 15 % des Schadens von ‘Zerfetzen’ erhöht (vorher 12 %). Der Schaden von ‘Mondinspiration’ wurde um 25 % erhöht. ‘Wunden aufreißen’ befindet sich jetzt direkt unter ‘Urzorn’ in Reihe 3 mit einer Verbindung zu ‘Sprunghiebe’. ‘Überlebensinstinkte’ wurde in Reihe 5 verschoben. ‘Infizierte Wunden’ wurde in Reihe 5 verschoben. ‘Mondinspiration’ wurde nach unten und links neben ‘Plötzlicher Überfall’ in Reihe 6 verschoben. ‘Berserker’ wurde in Reihe 6 verschoben. ‘Moment der Klarheit’ wurde in Reihe 7 verschoben. ‘Berserker: Herz des Löwen’ und ‘Berserker: Raserei’ wurden innerhalb von Reihe 7 verschoben und die Verbindungen geändert. Die Positionen von ‘Wildes Schlitzen’ und ‘Brutaler Hieb’ wurden in ihren Entscheidungsstellen ausgetauscht. Wächter Der Baum für Wächterdruiden wurde überarbeitet. ‘Bärenadept’ wird jetzt auf Stufe 10 erlernt. ‘Anregen’ kann jetzt in Bärengestalt gewirkt werden. Neues Talent: ‘Eiserne Dornen’ – Beim Einsatz von ‘Eisenfell’ verursacht ihr auch körperlichen Schaden in Höhe von 30 % eurer Rüstung, der sich auf Gegner innerhalb von 12 Metern aufteilt. Neues Talent: ‘Plätten’ – Greift mit Ursocs Macht an und fügt allen Gegnern vor euch körperlichen Schaden zu. Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Neues Talent: ‘Mondlose Nacht’ – Wenn ihr eine Einzelzielfähigkeit gegen einen Gegner einsetzt, der von ‘Mondfeuer’ betroffen ist, brennt er und erleidet zusätzlich 10 % Arkanschaden. Neues Talent: ‘Mondstrahl’ – Beschwört einen Mondlichtstrahl an eurer Position, der Arkanschaden verursacht und euch im Verlauf von 8,5 Sek. heilt. Die Wegfindung wurde umstrukturiert. ‘Spitze des Rudels’ wurde in Reihe 3 verschoben. ‘Blitzende Klauen’ hat die Position mit ‘Neue Kräftigung’ gewechselt. ‘Erdenwächter’, ‘Mit Klauen und Zähnen’, ‘Verstärktes Fell’ und ‘Nach dem Lauffeuer’/’Wächter von Elune’ haben jetzt Verbindungen zum Bereich des letzten Tors. ‘Pulverisieren’, ‘Blutraserei’ und ‘Zwillingsmondfeuer’ haben jeweils ein neues Zuhause gefunden. ‘Teufelskreis’, ‘Furor der Natur’ und ‘Funkelndes Mondlicht’ haben neue Symbole erhalten. Es wurde ein Stärkungseffekt zur Verfolgung von ‘Nach dem Lauffeuer’ hinzugefügt, der den verbleibenden Wutverbrauch bis zum Auslösen des Effekts anzeigt. Wiederherstellung Neues Talent: ‘Fluss des Waldes’ – ‘Pflege’ verlängert die Dauer eurer Effekte von ‘Blühendes Leben’, ‘Verjüngung’, ‘Nachwachsen’ und ‘Wildwuchs’ auf dem Ziel um 4 Sek. Neues Talent: ‘Wilde Synthese’ – ‘Nachwachsen’ verringert die Zauberzeit eures nächsten Einsatzes von ‘Pflege’ um 25 % und lässt es 33 % stärker von ‘Meisterschaft: Harmonie’ profitieren. Bis zu 3-mal stapelbar. Unter ‘Pflege’ wurde eine Verbindung der Entscheidungsstellen für ‘Fluss des Waldes’ und ‘Wilde Synthese’ hergestellt. Der Tooltip von ‘Pflege’ wurde aktualisiert, sodass die Bonusheilung von ‘Meisterschaft: Harmonie’ auch numerisch ausgedrückt wird.

RUFER Bewahrung Die Methode zum Entsenden der Absorptionsschilde von ‘Zeitanomalie’ wurde überarbeitet. Alle Verbündeten, die die Fähigkeit berührt, erhalten jetzt einen Schild, wobei die Wirksamkeit der Absorption über 5 Ziele hinaus verringert wird (vorher: pulsiert 3-mal und heilt 2 Verbündete pro Puls). Die Geschwindigkeit wurde außerdem um 40 % erhöht und die Kugel verlangsamt sich nicht mehr, wenn sie einen Verbündeten in ihrem Radius bemerkt. Die Abklingzeit von ‘Zeitanomalie’ wurde auf 15 Sek. erhöht (vorher 6 Sek.). ‘Nozdormus Lehren’ wurde überarbeitet – Verringert jetzt die Abklingzeit Ermächtigter Zauber um 5 Sek., wenn ‘Zeitanomalie’ gewirkt wird. ‘Resonanzsphäre’ belegt die ersten 6 von der Fähigkeit berührten Verbündeten mit ‘Echo’. Die Abklingzeit von ‘Zeit der Not’ wurde auf 60 Sek. verringert (vorher 90 Sek.). Wenn ‘Echo’ direkt nach ‘Lebende Flamme’ oder ‘Geisterblüte’ gewirkt wird, wird ‘Echo’ nicht mehr verbraucht. ‘Smaragdgrüne Zwiesprache’ wird nicht mehr abgebrochen, wenn der Rufer beim Kanalisieren desorientiert oder in Angst und Schrecken versetzt wird. Für ‘Smaragdgrüne Zwiesprache’ wird jetzt wie vorgesehen der Überheilungswert berechnet (vorher hat die Fähigkeit manchmal weniger als erwartet geheilt). Außerdem können Verbündete damit nicht mehr kritisch geheilt werden. ‘Smaragdgrüne Zwiesprache’ priorisiert jetzt außerdem Spieler vor Begleitern.

JÄGER Treffsicherheit ‘Gekonnter Beschuss’ wurde überarbeitet – Der nächste Einsatz von ‘Mehrfachschuss’ oder ‘Salve’ belegt jetzt auch bis zu 2 getroffene Ziele mit ‘Explosivschuss’. Die Abklingzeit beträgt 45 Sek., die globale Abklingzeit wird nicht gestartet. Neues Talent: ‘Taktisches Nachladen’ – Die Abklingzeit von ‘Gezielter Schuss’ und ‘Schnellfeuer’ wurde um 10 % verringert. ‘Doppelpack’ wurde entfernt und ‘Beständiger Fokus’ wurde an seine Stelle im Talentbaum verschoben. ‘Schießbefehl’ verringert jetzt die Abklingzeit von ‘Volltreffer’ um 2,5 Sek. pro 50 verbrauchtem Fokus (vorher 1,5 Sek.).

MÖNCH Klasse Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Talente ‘Erweckte Faelinie’ und ‘Faelinienharmonie’ weniger Chance auf Abschließen der Abklingzeit von ‘Faelinienstampfen’ gewährt haben als beabsichtigt. ‘Faelinienstampfen’ erscheint jetzt immer mit mindestens 1 Verzweigung. ‘Faelinienstampfen’ hat jetzt eine 100 % höhere Chance, Kreise in seinem Bogen entstehen zu lassen. Braumeister Neue Fähigkeit: ‘Geist des Ochsen’ – ‘Tritt der aufgehenden Sonne’ und ‘Blackout-Tritt’ haben eine Chance eine Heilende Sphäre zu beschwören. ‘Staffeln’ ist jetzt eine Grundfähigkeit. Der Schaden von ‘Nachhallende Fäuste’ wurde um 45 % verringert. Der Schaden von ‘Fasshieb’ wurde um 10 % erhöht. Der Schaden von ‘Tigerklaue’ wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von ‘Blackout-Tritt’ wurde um 20 % erhöht. Der von ‘Wirbelnder Kranichtritt’ wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von ‘Feuerodem’ wurde um 25 % erhöht. ‘Kleiner Schluck’ entfernt jetzt 5 % des gestaffelten Schadens (vorher 2 %). ‘Gabe des Ochsen’ ist jetzt ein Talent mit 1 Rang (vorher 2). ‘Anmutiger Abgang’ ist jetzt ein Talent mit 1 Rang (vorher 2). ‘Kleiner Schluck’ ist jetzt ein Talent mit 1 Rang (vorher 2). ‘Erschütternde Hiebe’ ist jetzt ein Talent mit 1 Rang (vorher 2). Nebelwirker Außerhalb eines Schlachtzugs ist die Heilung von ‘Belebung’ jetzt um 100 % erhöht. Die Kosten von ‘Beleben’ wurden auf 3,4 % des Grundmanas verringert (vorher 3,8 %). ‘Erweckte Faelinie’ und ‘Uralte Konkordanz’ bleiben jetzt 8 Sek. lang bestehen, nachdem ‘Faelinienstampfen’ beendet wurde. ‘Aufziehender Nebel’ verlängert jetzt ‘Erneuernder Nebel’, der durch ‘Schnelldiffusion’ entsteht. ‘Yu’lon die Jadeschlange beschwören’ verringert jetzt die Kosten von ‘Einhüllender Nebel’ um 50 % (vorher 33 %). Es ist nur noch ‘Einhüllender Nebel’ nötig, damit ‘Nachhallendes Echo’ einen zusätzlichen ‘Zenimpuls’ auslöst (vorher ‘Einhüllender Nebel’ und ‘Erneuernder Nebel’). Der Schaden und die Heilung von ‘Zenimpuls’ wurden um 25 % erhöht und ‘Meisterschaft: Nebelschwall’ wird jetzt ausgelöst. Neues Talent: ‘Sheiluns Gabe’ – Zieht alle Nebelwolken in der Nähe herbei und heilt bis zu 3 Verbündete in der Nähe pro absorbierter Wolke. Im Kampf wird alle 8 Sek. eine Nebelwolke erzeugt. Neues Talent: ‘Schleier des Stolzes’ – Erhöht die Häufigkeit der Entstehung von Nebelwolken durch ‘Sheiluns Gabe’ auf alle 4 Sek. Neues Talent: ‘Shaohaos Lektionen’ – Jedes Mal, wenn ihr ‘Sheiluns Gabe’ wirkt, erlernt ihr eine von Shaohaos Lektionen für bis zu 30 Sek., je nachdem, wie viele Nebelwolken verbraucht wurden. Lektion des Zweifels – Zauber und Fähigkeiten verursachen bis zu 35 % mehr Heilung und Schaden. Lektion der Verzweiflung – Euer kritischer Trefferwert ist um 30 % erhöht, solange ihr bei über 80 % Gesundheit seid. Lektion der Angst – Verringert den erlittenen Schaden um 15 % und erhöht euer Tempo um 25 %. Lektion des Zorns – 25 % des Schadens oder der Heilung, die ihr verursacht, wird alle 4 Sek. dupliziert. Neues Talent: ‘Schwall des Lebens’ – Verringert die Abklingzeit von ‘Lebenskokon’ um 20 Sek., aber auch den Absorptionswert um 40 %. Sobald ‘Lebenskokon’ abläuft, setzt der Effekt einen Nebel frei, der 3 Verbündete in der Nähe heilt. Entscheidungsstelle mit ‘Beruhigende Verschmelzung’. Eine Verbindung zwischen der Entscheidungsstelle für ‘Schleier des Stolzes’/’Shaohaos Lektionen’ und der Entscheidungsstelle für ‘Aufziehender Nebel’/’Träne des Morgens’ wurde hinzugefügt. ‘Knochenstaubgebräu’ wurde entfernt und mit ‘Sheiluns Gabe’ ersetzt. ‘Abschwächung’ wurde entfernt und mit ‘Shaohaos Lektionen’ ersetzt. ‘Großzügiges Gebräu’ wurde entfernt und mit ‘Schleier des Stolzes’ ersetzt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein einziger Punkt für ‘Nebelspitzen’ weniger Vorteile gewährt hat als beabsichtigt. Windläufer ‘Faelinienstampfen’ zählt jetzt wie vorgesehen für ‘Meisterschaft: Comboschläge’. Die Stapel von ‘Kondensator des letzten Kaisers’ werden jetzt beim Entfernen des Talents wie vorgesehen entfernt. ‘Glanz der Morgendämmerung’ wird jetzt wie vorgesehen durch ‘Sturm, Erde und Feuer’ verringert.

PALADIN Klasse Es wurde ein Stärkungseffekt zur Verfolgung von ‘Nachbild’ hinzugefügt, der den verbleibenden Verbrauch von Heiliger Kraft bis zum Auslösen des Effekts anzeigt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Rang 1 von ‘Siegel der Macht’ nicht die vorgesehene Menge Meisterschaft während ‘Schildwache’ verliehen hat. Heilig ‘Segen des Winters’ wurde überarbeitet – Der Effekt stellt jetzt alle 2 Sek. 1 % Mana wieder her. Kann nur auf verbündete Heiler gewirkt werden. ‘Kreuzzug der Vergeltung’ kostet jetzt 5 Heilige Kraft (vorher 50 % des Grundmanas), die Abklingzeit wurde auf 45 Sek. verringert (vorher 2 Min.) und die Dauer auf 12 Sek. verkürzt (vorher 20 Sek.). ‘Turm der Strahlen’ bewirkt jetzt, dass ‘Heiliges Licht’ und ‘Lichtblitz’ eine zusätzliche Chance haben, Heilige Kraft auf Basis der aktuellen Gesundheit eures Ziels zu gewähren, wenn es auf Ziele ohne ‘Flamme des Glaubens’ gewirkt wird. Die Chance steigt auf 100 % bei Zielen unter 50 % Gesundheit. ‘Infloreszenz des Sonnenbrunnens’ gewährt jetzt 1 Heilige Kraft bei jedem dritten Einsatz von ‘Heiliges Licht’ mit ‘Lichtinfusion’ (vorher 30 % Chance). Die Heilung von ‘Tyrs Errettung’ wurde um 25 % erhöht. ‘Nachbild’ löst nicht mehr ‘Erwachen’ oder ‘Göttliche Bestimmung’ aus. ‘Kreuzzug der Vergeltung’ kann jetzt ‘Göttliche Bestimmung’ auslösen und verbrauchen. ‘Himmlisches Erbe’ und ‘Kreuzzug der Vergeltung’ werden jetzt auf der persönlichen Ressourcenleiste angezeigt.

PRIESTER Klasse ‘Woge des Lichts’ wird jetzt wie vorgesehen von allen Heilzaubern ausgelöst. ‘Vampirumarmung’ löst nicht mehr die globale Abklingzeit aus. ‘San’layn’ sorgt jetzt auch dafür, dass ‘Blutige Lehren’ zusätzlich 2 % Lebensraub gewährt. ‘Manipulation’ kann jetzt durch ‘Machtwort: Trost’ und ‘Gedankenschlag’ von Disziplinpriestern ausgelöst werden und von ‘Gedankenschinden’ und ‘Gedankenschinden: Wahnsinn’ von Schattenpriestern. Neues Talent: ‘Ergreifender Schrei’ – ‘Psychischer Schrei’ lässt Gegner jetzt erstarren, anstatt verängstigt zu flüchten. Neues Talent: ‘Blutige Lehren’ – Erhöht euren Lebensraub um 3 %. An einer Entscheidungsstelle mit ‘Vampirumarmung’. Der Bewegungsunfähigkeitseffekt von ‘Leerententakel’ wird jetzt auf gegnerischen Namensplaketten angezeigt. Disziplin ‘Schmerztransformation’ lässt ‘Schmerzunterdrückung’ jetzt euer Ziel um 25 % der maximalen Gesundheit heilen (vorher 12 %). ‘Beschützer der Schwachen’ gewährt jetzt eine zusätzliche Aufladung für ‘Schmerzunterdrückung’. ‘Zorn des Lichts’ kostet jetzt 2 % des Grundmanas. Der Schaden von ‘Machtwort: Trost’ wurde um 15 % verringert. Die Kosten von ‘Gedankenschlag’ wurden auf 1,6 % des Grundmanas verringert (vorher 2,5 %). ‘Schmerzhafte Strafe’ erhöht jetzt die Dauer von ‘Schattenwort: Schmerz’ oder ‘Läuterung des Bösen’ um 1,5 Sek. (vorher 0,7 Sek.). ‘Schattenhingabe’ verlängert jetzt die Dauer von ‘Schattenbündnis’ um 8 Sek. (vorher 4 Sek.). ‘Zwielichtverderbnis’ wurde überarbeitet – ‘Schattenbündnis’ erhöht Schaden und Heilung von Schattenzaubern um zusätzlich 10 %. ‘Schattenbündnis’ wandelt jetzt ‘Sühne’ in einen Schattenzauber um. ‘Dunkler Tadel’ (Schattensühne) kann jetzt auf Verbündete gewirkt werden. ‘Geraubte Psyche’ wurde überarbeitet – ‘Abbitte’ heilt um 10/20 % mehr Gesundheit, wenn der Effekt durch Schattenzauber aktiviert wird. ‘Gedankengang’ sorgt dafür, dass ‘Machtwort: Trost’ eine verringerte Abklingzeit für ‘Sühne’ neben ‘Heilige Pein’ auslöst. ‘Lohendes Licht’ erhöht den Schaden von ‘Machtwort: Trost’ neben ‘Heilige Pein’ und ‘Sühne’. ‘Wohl und Wehe’ erhöht den Schaden von ‘Machtwort: Trost’ neben ‘Heilige Pein’. ‘Entfesselter Zorn’ erhöht den Schaden von ‘Machtwort: Trost’ neben ‘Heilige Pein’. ‘Strenge Disziplin’ kann neben ‘Heilige Pein’ auch von ‘Machtwort: Trost’ und ‘Gedankenschlag’ ausgelöst werden. Dieses Talent wird nicht mehr von ‘Heilige Pein’ verfolgt, sondern erscheint stattdessen auf der persönlichen Ressourcenanzeige. ‘Leerenbeschwörung’ kann neben ‘Heilige Pein’, ‘Gedankenschlag’ und ‘Sühne’ auch von ‘Machtwort: Trost’ ausgelöst werden. Einige Verbindungen wurden an den Seiten von Reihen 6 bis 8 für Disziplin hinzugefügt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den ‘Dunkler Tadel’ nicht ‘Die Macht der dunklen Seite’ verbrauchen konnte. Heilig ‘Brennende Vehemenz’ ist jetzt ein Talent mit 2 Punkten und wurde überarbeitet – Erhöht den Schaden von ‘Heiliges Feuer’ um 15/30 %. ‘Heiliges Feuer’ verursacht 15/30 % des Initialschadens für alle Gegner innerhalb von 12 Metern eures Ziels. Der Schaden wird bei Zielen über 5 Ziele hinaus verringert. ‘Gebete der Tugendhaften’ erhöht jetzt die maximale Stapelanzahl von ‘Gebet der Besserung’ um 2 pro Punkt. ‘Brennende Vehemenz’ und ‘Sengendes Licht’ haben im Talentbaum die Positionen gewechselt. ‘Sengendes Licht’ ist jetzt ein Talent mit 1 Punkt (vorher 2). Schatten ‘Göttlicher Stern’ erzeugt jetzt 6 Wahnsinn. ‘Strahlenkranz’ erzeugt jetzt 10 Wahnsinn. ‘Gedankenspiele’ erzeugt jetzt 10 Wahnsinn. ‘Psychische Verbindung’ funktioniert jetzt auch mit ‘Gedankenspiele’, ‘Leerenblitz’ und ‘Leerenstrom’. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schattenversionen von ‘Strahlenkranz’ und ‘Göttlicher Stern’ weniger Mana gekostet haben als die Heiligversionen.

SCHURKE Klasse Alle Schurken erlernen jetzt ‘Finte’ auf Stufe 12. Neues Talent: ‘Forsche Schritte’ (Passiv) – Verringert die Dauer von bewegungseinschränkenden Effekten um 30 %. ‘Sepsis’ gewährt jetzt sofort 1 Einsatz einer Verstohlenheitsfähigkeit neben den bestehenden Effekten. Die Entscheidungsstelle für ‘Flüchtigkeit’/’Von der Schippe springen’ wurde in Reihe 2 verschoben und ist jetzt an der Stelle, an der ‘Finte’ war. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Abklingzeitentfernung durch ‘Verbessertes Erdrosseln’ nicht aktiviert wurde, wenn ‘Erdrosseln’ mit dem Verstohlenheitsfähigkeitseffekt von ‘Sepsis’ eingesetzt wurde. Meucheln Neues Talent: ‘Präziser Arterienschnitt’ (Passiv) – ‘Tückische Klinge’ trifft 4 zusätzliche Gegner in der Nähe und erhöht den verursachten Blutungsschaden bei betroffenen Zielen für 8 Sek. um 20 %. ‘Königsbann’ wurde verschoben und teilt sich jetzt die Position mit ‘Drachengehärtete Klingen’ als eine Entscheidungsstelle. ‘Bestechender Halunke’ kostet jetzt maximal 2 Punkte (vorher 3). Gesetzlosigkeit ‘Mordlust’ verringert jetzt den erlittenen Schaden um 65 %, solange der Effekt aktiv ist. Die zusätzlichen Einsätze von ‘Pistolenschuss’ durch ‘Aus der Hüfte’ erzeugen jetzt 1 Combopunkt weniger. Täuschung ‘Belebender Schattenstaub’ verringert jetzt die betroffenen Abklingzeiten um 15/30 Sek. (vorher 10/20 Sek.). Die Wirksamkeit wurde im PvP um 50 % verringert.

SCHAMANE Klasse Das Totem der Manaquelle wurde in ‘Manaquell’ umbenannt und ist jetzt ein passiver Effekt. Wiederherstellung Außerhalb eines Schlachtzugs ist die Heilung des Totems der Heilungsflut um 100 % erhöht.

HEXENMEISTER Klasse ‘Seelenbewahrer’ wurde überarbeitet – Beschwört einen Seelenbewahrer, der alle von euch gesammelten gepeinigten Seelen verbraucht und Gegner in der Nähe 8 Sek. lang mit Chaosschaden pro verbrauchter gepeinigter Seele überzieht. Ihr sammelt von jedem Ziel, das ihr tötet, gepeinigte Seelen sowie gelegentlich vorher gesammelte Seelen, die entkommen sind. ‘Blick des Inquisitors’ ist jetzt ein passiver Effekt und wurde überarbeitet – Mit euren Zaubern und Fähigkeiten könnt ihr ein Auge des Inquisitors beschwören, das Gegner regelmäßig mit Chaosschaden überzieht. Gebrechen Neues Talent: ‘Konzentrierte Bosheit’ – ‘Unheilvolle Euphorie’ fügt Zielen, die mit ‘Instabiles Gebrechen’ belegt sind, 15/30 % mehr Schaden zu. ‘Seelentausch’ wurde überarbeitet – Kopiert eure auf das Ziel wirkenden regelmäßigen Schadenseffekte und bewahrt ihre verbleibende Dauer. Euer nächster Einsatz von ‘Seelentausch’ innerhalb von 10 Sek. atmet die regelmäßigen Schadenseffekte auf ein neues Ziel aus. ‘Seelenzapfer’ wurde entfernt. ‘Pandemische Beschwörung’ wurde in Reihe 6 verschoben und ist jetzt ein Talent mit 1 Rang. Dämonologie ‘Teufelssturm’, ‘Guillotine’ und ‘Dämonische Stärke’ starten füreinander jetzt die Abklingzeit: ‘Teufelssturm’ aktiviert eine Abklingzeit für ‘Guillotine’ und ‘Dämonische Stärke’ von 5 Sek. ‘Dämonische Stärke’ aktiviert eine Abklingzeit für ‘Teufelssturm’ und ‘Guillotine’ von 5 Sek. ‘Guillotine’ aktiviert eine Abklingzeit für ‘Teufelssturm’ und ‘Dämonische Stärke’ von 8 Sek. Zerstörung ‘Aschene Überreste’ lässt ‘Chaosblitz’, ‘Verbrennen’ und ‘Schattenbrand’ mit ‘Feuerbrand’ belegten Zielen 5/10 % mehr Schaden zufügen. ‘Ausrottung’ lässt ‘Chaosblitz’ und ‘Schattenbrand’ euren dem Ziel zugefügten Schaden um 5/10 % erhöhen. ‘Zu Asche verbrennen’ lässt ‘Chaosblitz’ und ‘Feuerregen’ den Schaden eurer nächsten 2 Einsätze von ‘Verbrennen’ um 15/30 % erhöhen und ‘Schattenbrand’ den Schaden des nächsten Einsatzes von ‘Verbrennen’ um 15/30 % erhöht.

KRIEGER Waffen Neues Talent: ‘Verbessertes Zerschmettern’ – ‘Zerschmettern’ hat eine 10 % höhere kritische Trefferchance und verursacht 30 % mehr kritischen Schaden. Neues Talent: ‘Gehässiger Gleichmut’ – Die Dauer von ‘Kolossales Schmettern’ und ‘Avatar’ ist verdoppelt, aber der Schadensbonus der Fähigkeiten ist um 50 % verringert. Neues Talent: ‘Starker Waffenarm’ – ‘Überwältigen’ hat eine 10 % höhere kritische Trefferchance für Gegner mit weniger als 35 % Gesundheit und erzeugt 8 Wut. ‘Verteidigungshaltung’ ist jetzt standardmäßig als Talent ausgewählt. ‘Weitreichende Stöße’ ist jetzt eine Grundfähigkeit. ‘Verbesserte weitreichende Stöße’ hält jetzt 6 Sek. lang an (vorher 5 Sek.). ‘Verbessertes Überwältigen’ und ‘Schlachtenfürst’ erhöhen jetzt auch den Schaden von ‘Schreckenshiebe’. Die Chance, dass ‘Schlachtenfürst’ die Abklingzeit von ‘Tödlicher Stoß’ oder ‘Spalten’ sofort abschließt, wurde auf 35 % erhöht (vorher 25 %). ‘Schlachtenfürst’ erhöht jetzt den Schaden von ‘Überwältigen’ um 35 % (vorher 25 %). ‘Schädelspalter’ lässt ‘Tiefe Wunde’ jetzt sofort ablaufen. ‘Blutflut’ sorgt jetzt nur noch dafür, dass ‘Verwunden’ sofort abläuft, da ‘Tiefe Wunden’ mit ‘Schädelspalter’ zusammenhängt. Die Dauer von ‘Fatales Mal’ wurde auf 120 Sek. erhöht (vorher 60 Sek.). ‘Sturm der Schwerter’ sorgt dafür, dass ‘Wirbelwind’ 20 Wut mehr kostet (vorher 30). Die Positionen einiger Entscheidungsstellen gegen Ende des Baums hin wurden durchgemischt und einige neue Verbindungen wurden hinzugefügt, um die Erstellung allgemeiner aufgestellter Builds zu fördern. ‘Triumphale Tapferkeit’ hat nur 1 Rang, bietet jetzt 1 % Vielseitigkeit und verringert die Abklingzeit von ‘Durch das Schwert umkommen’ um 30 Sek. ‘Verbesserter tödlicher Stoß’ wurde aus dem Baum entfernt. ‘Zähne zusammenbeißen’ wurde dem Waffenbaum hinzugefügt. Furor Der Schaden von ‘Ansturm’ wurde um 40 % erhöht und die Fähigkeit gewährt jetzt 30 Wut (vorher 25). ‘Weichklopfen’ verlängert die Dauer von ‘Wutanfall’ um 2 Sek. (vorher 1 Sek.). Der durch ‘Stählerner Sturm’ verursachte Schaden von ‘Verheerer’ wurde um 30 % verringert (vorher 40 %) und die gewährte Wut wurde auf 20 erhöht (vorher 15). ‘Hastige Hiebe’ erhöht den Schaden automatischer Angriffe mit Einhandwaffen um 30 % (vorher 5 %). ‘Ungezügelte Wildheit’ sorgt dafür, dass ‘Ansturm’ neben ‘Toben’ auch ‘Tollkühnheit’ auslöst. ‘Sturm der Schwerter’ erhöht den Schaden von ‘Wirbelwind’ um 80 % (vorher 70 %). ‘Aggressionskontrolle’ verringert jetzt auch die Abklingzeit von ‘Verheerer’. Die Dauer von ‘Avatar’ und ‘Tollkühnheit‘, die von ‘Qual des Berserkers’ ausgelöst werden, beträgt jetzt 8 Sek. (vorher 4 Sek.).



PvP-Änderungen

Der Kriegsmodus kann jetzt neben Orgrimmar und Sturmwind auch in Valdrakken aktiviert werden.

GEMISCHTES EINZEL Es wurden einige Änderungen vorgenommen, um zu verbessern, wie unser System mit Spielern umgeht, die Matches verlassen: In Spielen, in denen Spieler gegangen sind, wird die Wertung pro Runde berechnet. Die Zuweisungswertung für jeden Spieler in einem Match wird auf der Punkteanzeige angezeigt. Ein Fenster gibt die Strafen für das Verlassen an, wenn ein Spieler ein Match verlassen will. Spieler, die öfter Matches verlassen, können mit einer Prüfung und Sperre des Accounts bestraft werden, da das wiederholte Verlassen von Matches gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt. Dadurch werden nämlich Funktionen ausgenutzt und der Spielumgebung und dem beabsichtigen Spielerlebnis geschadet.

KLASSEN Die Dauer von ‘Voraussicht’ wurde auf 5 Sek. erhöht (vorher 4 Sek.) und Zauberverzögerung wird verhindert. DRUIDE Wildheit Das PvP-Talent ‘Freiheit der Herde’ verringert jetzt die Abklingzeit von ‘Anstachelndes Gebrüll’ nicht mehr (vorher 15 Sek.). RUFER Bewahrung Die Heilung durch das PvP-Talent ‘Traumprojektion’ wurde um 35 % verringert. Die Abklingzeit wurde auf 60 Sek. verringert (vorher 90 Sek.). Das PvP-Talent ‘Chronoschleife’ wird jetzt als großes Symbol in Einheitenfenstern angezeigt und hat jetzt einen deutlicher erkennbaren Effekt auf den Spieler. MÖNCH Nebelwirker Das PvP-Talent ‘Verpuppung’ verringert jetzt die Abklingzeit von ‘Lebenskokon’ um 30 Sek. (45 Sek.). PALADIN Das PvP-Talent ‘Abrechnung’ hebt jetzt ‘Richturteil’ hervor, wenn es aktiv ist.



Kreaturen und NPCs

Neue seltene Gegner und NPCs können jetzt in den Elitebereichen der Festung Nokhudon, Imbu, Kobaltkonvent, Tyrhold und der Zukunft der Primalisten gefunden werden.

Für einige seltene Gegner, die auf den Zonenkarten außerhalb der Elitebereiche erschienen sind, wurde die Häufigkeit zu 1 alle 30 Min. geändert (vorher 2 alle 2 Stunden). Die Gesundheit dieser seltenen Gegner wurde auch erhöht, sodass Spieler mehr Zeit haben, um zu ihnen zu gelangen, bevor sie besiegt werden.

Die neuen seltenen Gegner in den Elitebereichen sowie die jetzt häufiger auftretenden Gegner bieten gleichwertige Belohnungen wie die seltenen Elitegegner in der Obsidianzitadelle und der Brackenfellhöhle.

Die neu ausgebildeten Draenei, lichtgeschmiedeten Draenei, Tauren und Hochbergtauren, die auf Schurken- und Magier spezialisierte Dienste anbieten, befinden sich jetzt in großen Hauptstädten (Sturmwind und Orgrimmar) und in den Städten ihres Volkes (Donnerfels und Exodar). Außerdem ist ein Taurenschurke in der Klassenordenshalle der Schurken zu finden.

Feiertage

DER GROSSE STYLECHECK Zusätzliche kosmetische Gegenstände sind jetzt für Marken des großen Stylechecks bei Transmogrifiziererhändlern erhältlich.

MONDNEUJAHR Das Mondneujahr hat begonnen! Der neue Erfolg „Die Ältesten der Dracheninseln“ kann jetzt verdient werden, indem ihr den Ältesten auf den Dracheninseln Ehre erweist.



Gegenstände und Belohnungen

GRUPPENBEUTE Es wurde ein Fehler behoben, durch den in einigen seltenen Fällen Spieler in bestimmten Schlachtzuggrößen weniger Beute erhalten haben, als sie sollten. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler auf Setmarken bedingungslos Bedarf würfeln konnten. Das System prüft jetzt, ob der Spieler die Marke oder den Setgegenstand selbst mit gleichwertiger oder höherer Kraft besitzt. Spieler können nicht mehr Bedarf auf Berufsrezepte würfeln, die sie bereits erlernt haben. Spieler können nicht mehr bedingungslos auf Einhandwaffen Bedarf würfeln (oder auf Zweihandwaffen als Furorkrieger mit Beutespezialisierung). Kommentar der Entwickler: Das System prüft jetzt eingehend, ob ihr die betreffende Waffe auf Basis eurer Beutespezialisierung beidhändig führen könnt. Wenn dies möglich ist und ihr bereits zwei Versionen davon habt, die mindestens so mächtig sind wie der Gegenstand, auf den gewürfelt wird, könnt ihr keinen Bedarf an diesem Gegenstand geltend machen.

Der Belebungskatalysator kann jetzt verwendet werden, um Ausrüstung aus der Großen Schatzkammer, Mythisch+, Schlachtzügen, PvP, epischen T2-Ursturmgegenständen, T2-Kriegsmodusgegenständen und Ausrüstung von Weltbossen in die entsprechenden Setgegenstände für diesen Platz umzuwandeln. Reist zur nördlichen Seite von Tyrhold in Thaldraszus, um den Belebungskatalysator zu finden, der sich neben dem NSC Antuka befindet. Jede Woche wird eine accountweite Quest verfügbar sein, die eine Aufladung des Belebungskatalysators gewährt. Um Fortschritte für diese Quest zu erzielen, müssen Spieler relevante Inhalte für Schlachtzüge, Mythisch+, PvP und/oder in der offenen Welt abschließen. Diese Fortschritte können mit einem einzigen Charakter oder kombiniert mit mehreren Charakteren desselben Accounts erzielt werden. Beim Abschluss erhalten Spieler eine separate Aufladung für jeden Charakter des Accounts, einschließlich zukünftiger Charaktere. Die Gesamtanzahl der Aufladungen, die für einen individuellen Charakter angesammelt werden können, ist derzeit auf 6 begrenzt. Falls ein Charakter einen Gegenstand aus Saison 1 von Dragonflight verkauft, entzaubert oder zerstört hat, den ihr für dieses System verwenden wollt, findet ihr Hilfe auf der Seite zur Gegenstandswiederherstellung in World of Warcraft.

Ausrüstung gewöhnlicher (weißer) und schlechter (grauer) Qualität kann jetzt als Transmogrifikationsvorlage verwendet werden. Diese Gegenstände sind jetzt beim Anlegen gebunden.

Verzauberungsillusionen können jetzt mit Artefaktwaffen verwendet werden.

Neues Spielzeug: Wiederverwendbarer übergroßer Schwimmer – Nach dem Fangen von 100 Fischen mit dem Übergroßen Schwimmer erhalten. Die Spielzeugversion unterstützt alle Schwimmer in eurer Spielzeugsammlung und funktioniert automatisch mit neuen Schwimmern.

Die ehemalige Startausrüstung für neue Charaktere ist wieder da und bei Händlern in Sturmwind und Orgrimmar erhältlich. Besucht einen Händler, der zu euer Rüstungsart passt, und seht, was er zu bieten hat!

Stangenwaffen aus Shadowlands und Dragonflight wurden angepasst, sodass sie im weggesteckten Zustand tiefer auf dem Rücken des Charakters sitzen. Wir werden uns für ein zukünftiges Update ansehen, ob wir auch zusätzliche Stangenwaffen aus früheren Erweiterungen anpassen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den visuelle Blitzeffekte auf einigen Gegenständen aus mythischen Klassensets und Elite-PvP-Gegenständen nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manche Spieler nicht das Spielzeug Banner der Forscherliga auf Rang 19 bei der Drachenschuppenexpedition kaufen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den für Dämonenjäger, Jäger und Schurken keine Optionen in der Quest „Geheimnisse in Papier und Glas“ von Giera auf Rang 25 beim Valdrakkenabkommen angezeigt wurden.

Magierturm

Der Magierturm ist zurück! Interessierte Abenteurer können mit Kriegsrätin Victoria an der Rettungsklippe an der Verheerten Küste sprechen, um ihre Fähigkeiten in einer von sieben einzigartigen Herausforderungen zu testen. Bewältigt die Herausforderungen, um epische Belohnungen zu verdienen, darunter klassenspezifische Rüstungssetgegenstände inspiriert von Legion, die Teufelswerbärgestalt für Wächterdruiden, Erfolge und das wunderbare Reittier Segelnder Zauberfoliant. Der Magierturm wird für Abenteurer auf Stufe 70 empfohlen.

Berufe

Für alle Berufe wurden die Anforderungen zum Freischalten von Spezialisierungen verringert. Für Berufe mit 3 Spezialisierungsbäumen wurde der letzte freischaltbare Knoten auf Berufsstufe 75 herabgesetzt (vorher 100). Für alle Berufe mit 4 Spezialisierungsbäumen wurden die letzten zwei freischaltbaren Knoten auf Berufsstufe 60/75 herabgesetzt (vorher 75/100).

Portale, durch überladene Titanenberührte Vorkommen geöffnet werden, sollten euch jetzt verlässlicher an eine neue Position bringen.

‘Elementarerzvorkommen überladen’ und ‘Elementarkraut überladen’ wurden leicht überarbeitet: Die Abklingzeit des Überladens wird nicht mehr durch den Abbau von Bergbau- oder Kräutervorkommen beeinflusst. Alle Minenarbeiter und Kräuterkundige erlernen ‘Überladung’ jetzt, nachdem sie ihr erstes Elementarvorkommen abgebaut haben. Der Freischaltpunkt für ‘Beherrschung der Elemente’ stellt jetzt die Abklingzeitverringerung durch ‘Überladung’ wieder her. Kommentar der Entwickler: Überladungen sorgen für gelegentliche Momente, in denen Sammler nicht nur ihr Gameplay verändern, sondern auch einen netten Bonus von zusätzlichen elementaren Reagenzien erhalten können. Die Bedingung, dass in eine Spezialisierung investiert werden muss, hat sich für uns zu einschränkend angefühlt und hat auch nicht allen Sammlern dieselben Gelegenheiten gebracht, etwas Neues auszuprobieren. Durch das Verschieben der Abklingzeitverringerung auf den Freischaltpunkt und das Freischalten des Zaubers für alle Sammler, haben alle die Möglichkeit, mitzumachen und ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, was dieses Feature kann, bevor sie Punkte in den Spezialisierungsbaum investieren.

Berufsvoraussetzungen für viele Gegenstände, die transmogrifiziert werden können, wurde angepasst oder ganz entfernt. Die meisten Gegenstände, die vorher einen anderen Beruf als Ingenieurskunst erfordert haben, haben keine Anforderungen mehr. Für Ingenieurskunstgegenstände wurden die Fertigkeitsanforderungen auf 1 ihrer entsprechenden Erweiterung gesetzt. Gnomische und Gobliningenieurskunst sind nicht mehr nötig, um Ingenieurskunstgegenstände zu transmogrifizieren. Die Erwerbsmethode für alle diese Gegenstände bleibt unverändert.

In Warlords of Draenor gefertigte Gegenstandsvorlagen sind zurück. Ihr könnt Rezepte für optionale Reagenzien für jeden relevanten Beruf von den Verkäufern in eurer Garnison oder in Ashran kaufen. Sie kosten Folianten mit Geheimnissen des jeweiligen Berufs, bei denen es sich um die alte Herstellung mit täglicher Abklingzeit handelt. Verwendet die optionalen Reagenzien bei der Herstellung von Ausrüstung aus Warlords of Draenor, um sie in neue Vorlagen umzuwandeln.

Klassische Lederverarbeitungsmuster für schwere Skorpidausrüstung, die im Kataklysmus verloren gingen, können jetzt wieder von Orcs des Schwarzfelsklans in der Brennenden Steppe geplündert werden.

Muster: Raptorbalgharnisch und Muster: Raptorbalggürtel können jetzt von Spielern beider Fraktionen erlernt werden.

Das klassische Rezept für leckeren Golddorntee kann von aufmerksamen Abenteurern in den Hügeln der Klingenhauer wieder entdeckt werden.

HERSTELLUNGSBENUTZEROBERFLÄCHE Mehrere Abklingzeiten mit Aufladungen geben jetzt die Zeit an, wann die nächste Aufladung verfügbar wird. Das Kästchen zum Verfolgen von Rezepten kann für erneutes Herstellen verwendet werden. Verzauberungsgegenstände haben jetzt das Präfix „Verzauberung“ im Fenster für hergestellte Gegenstände.

HANDWERKSAUFTRÄGE Für den Kunden wurde das Kästchen „Verwendet Reagenzien der höchsten Qualität“ hinzugefügt. Ihr könnt einen Auftrag jetzt ablehnen, indem ihr ihn mit einem Rechtsklick im Reiter für persönliche Aufträge auswählt. Die Option „Alle öffnen“ für Nachrichten von Handwerksaufträgen löscht jetzt die Nachricht automatisch, wenn der Gegenstand erhalten wurde. Die Minikarte zeigt jetzt Benachrichtigungen für persönliche Handwerksaufträge an. Ein Bestätigungsfenster wird jetzt geöffnet, wenn ein Handwerksauftrag für einen Gegenstand platziert wird, den der Spieler nicht ausrüsten kann.



Benutzeroberfläche und Zugänglichkeit

Erfahrungsleisten, Ausrüstungshaltbarkeit, Taschen und die Mikrobuttonleiste können jetzt im Bearbeitungsmodus angepasst werden.

Mit den Pfeiltasten könnt ihr jetzt die Position der Elemente im Bearbeitungsmodus verändern.

Die Kartensymbole der großen Fraktionen sind jetzt ein wenig kleiner, um die Sichtbarkeit auf der Karte zu verbessern.

Die Große Schatzkammer von Dragonflight verwendet jetzt Grafiken, die zu Dragonflight passen.

Für Drachenreitenweltquests gibt es ein neues Rennsymbol.

Es wurden Optionen hinzugefügt, die Bewegungskrankheit beim Drachenreiten entgegenwirken sollen. Ihr findet sie unter Optionen > Zugänglichkeit > Allgemein (unter Bewegungskrankheit beim Drachenreiten). Fokus: Zeigt ein Fadenkreuz mitten auf dem Spielerbildschirm an, das Spielern helfen soll, sich auf einen kleineren Bereich zu konzentrieren, um Bewegungskrankheit zu verhindern. Verdunkeln der Landschaft: Wendet einen Verdunkelungseffekt am Rand des Bildschirms an, wenn der Spieler beschleunigt. Wenn diese Optionen aktiviert sind, gelten sie auch für Passagiere.

Es wurden Optionen hinzugefügt für Personen, die empfindlich auf die visuellen Effekte beim Drachenreiten reagieren. Ihr findet sie unter Optionen > Zugänglichkeit > Allgemein. Effekte für Drachenreitengeschwindigkeit: Deaktiviert die visuellen Effekte, die um den Drachen des Spielers zu sehen sind, wenn er sich mit hohem Tempo bewegt. Alternative Vollbildeffekte: Diese Option, die die visuellen Effekte für Geschwindigkeit am Rand des Bildschirms deaktiviert, wurde in „Lichtempfindlichkeitsmodus“ umbenannt.

Die Hintergrundfarbe von Banktaschen wurde angepasst, damit sie sich von Inventartaschen unterscheiden.

Im Kampf wird der Zielrand auf der Minikarte unterdrückt.

Optionen für Audiokanäle und Audiospeichergröße wurden in Optionen > Audio verschoben.

Die Symbole für Fischsuche, Mineraliensuche und Kräutersuche wurden in der Minikarten-Filterliste aktualisiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Heilabsorptionsleiste nicht in Einheitenfenstern angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Flaggenträger-Einheitenfenster nicht auf Flaggeneroberungs-Schlachtfeldern erschienen sind.

TALENTFENSTER Mit dem Button zum Zurücksetzen von Talenten könnt ihr jetzt die Bäume individuell zurücksetzen. Ihr könnt jetzt Builds anderer Spieler kopieren, wenn ihr euch ihre Talente anseht. Alte Knoten haben jetzt einen auffälligeren Rand. Versteckte Aktionsleisten werden jetzt angezeigt, wenn das Talentmenü oder das Zauberbuch geöffnet sind. Die Suche nach fehlenden Objekten in der Aktionsleiste gibt jetzt auch Talente an, die sich auf einer versteckten oder deaktivierten Aktionsleiste befinden oder in einer anderen Haltung sind. Wenn der Farbenblind-Modus in den Zugänglichkeitsoptionen aktiviert wurde, erscheint ein Plus auf allen erlernbaren Knoten. Die Konfigurationsbefehle (/loadoutname, /loadoutindex, /specname, /specindex) wurden jetzt übersetzt. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Talenttooltips über dem PvP-Talentemenü angezeigt wurden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Verlernen eines Talents aktive Suchen gelöscht hat.



Was haltet ihr von den Neuerungen und Änderungen in Patch 10.0.5? Freut ihr euch auf das Update?

In Patch 10.0.5 gibt es auch einen netten Bonus, wenn ihr Dragonflight kauft – oder schon gekauft habt.