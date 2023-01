Nach Blizzard-Trennung: NetEase rastet aus, zerstört Orc-Statue und beleidigt wüst

Mitarbeiter von NetEase konnten an dieser „Aktion“ teilnehmen und wurden anschließend mit einem „Blizzard Green Tea“ belohnt. Das mag erstmal sonderbar wirken, doch im chinesischen Raum ist „Green Tea“ eine moderne, ziemlich starke (und zumeist sexistische) Beleidigung. Als „Green Tea Bitch“ bezeichnet man Frauen, die nach außen hin gehoben, konservativ und edel wirken und sich als „rein und unschuldig“ präsentieren – in Wahrheit aber „selbstverliebte Huren“ sind, die nur auf ihre Außenwirkung (besonders auf Social Media) bedacht sind.

Aus unserer Sicht ist Blizzards Vorschlag – und die heutige überraschende Ankündigung – Schrott, ungehörig und kommerziell unlogisch. [Blizzards] Selbstüberschätzung zieht nicht in Betracht, wie Spieler und NetEase in dieser Sache dastehen, mit ihrem „Wir wollen alles, reiten einen Esel, während wir ein Pferd suchen und ‘Wir scheiden uns, aber leben weiter zusammen’-Benehmen.

Aus unbekannten Gründen hat Blizzard letzte Woche NetEase erneut mit einem Angebot aufgesucht, um eine sogenannte 6-Monats-Verlängerung der Spiel-Dienste und anderer Bedingungen zu erreichen und machte dabei klar, dass sie in der Zeit nicht aufhören würden, nach anderen potenziellen Partnern zu suchen. Soweit wir wissen, basieren alle anderen Verhandlungen von Blizzard mit anderen Partnern auf einem 3-Jahres-Vertrag. Wenn man die Nicht-Gegenseitigkeit, Unfairness und andere Bedingungen in Verbindung mit dem Unternehmen bedenkt, konnten die Parteien am Ende keine Übereinkunft finden.

Denn Blizzard stellte klar, dass man den aktuellen Vertrag nur um 6 Monate verlängern will, um in der Zeit nach neuen Partnern zu suchen, denen man dann einen längeren Vertrag (über 3 Jahre) gewährt. Von NetEase hieß es dazu (übersetzt):

Was hat NetEase gemacht? Nachdem Blizzard gestern einen Beitrag veröffentlichte und den chinesischen Spielern sagte, dass man leider nicht in der Lage gewesen wäre, eine Zwischenlösung mit NetEase zu erreichen, konnte NetEase das offenbar nicht auf sich sitzenlassen. Offenbar ist das chinesische Unternehmen der Ansicht, dass man hier die Schuld zugeschoben bekomme.

Für chinesische Blizzard-Fans dürften die letzten Tage äußerst frustrierend gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte Blizzard bekanntgegeben, dass man die langjährige Partnerschaft mit NetEase beenden würde. Spiele wie World of Warcraft und Hearthstone werden in China dann nicht mehr angeboten.

Insert

You are going to send email to