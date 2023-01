Blizzard verliert 666 Millionen potenzielle Spieler für WoW, Overwatch und Diablo

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Heroes of the Storm, kurz HotS, ist ein Free-to-Play MOBA, das die bekannten Helden verschiedener Blizzard-Titel vereint und sie gegeneinander in die Schlacht s...

Allerdings steht auch dieser Deal seit einiger Zeit auf der Kippe. Viele Aufsichtsbehörden melden Bedenken an, auch in Europa. Vor allem der größte Konkurrent Sony versucht immer wieder, zu verhindern, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen kann:

Ob und wie es mit Blizzard in China weitergeht, steht offen. Einige Stimmen behaupten, dass spätestens durch den Deal mit Microsoft schnell neue Interessenten in China gefunden werden können.

China-Gigant Tencent hat derweil die Gunst der Stunde genutzt und bringt ein neues MMORPG, das stark an World of Warcraft erinnert :

Die neuste Erweiterung von WoW, Dragonflight , kommt äußerst gut an. In China war sie nur kurz spielbar. Hier der Trailer:

Zugleich habe Blizzard nach anderen, potenziellen Partnern in China gesucht. NetEase habe aber die Zusammenarbeit verweigert und kein anderer Partner habe bisher Blizzard zugesagt, mit ihnen eine Partnerschaft einzugehen. Damit verschwinden zum 23. Januar 7 Blizzard-Spiele in China:

Blizzard vertreibt Spiele wie World of Warcraft, Overwatch 2 und Diablo 3 in China über einen lokalen Partner: NetEase. Die Partnerschaft wurde aber Ende 2022 nicht verlängert. Jetzt geht die Frist zu Ende und die Spiele werden nicht mehr spielbar sein. Blizzard gehen damit eine Menge potenzieller Spieler verloren.

