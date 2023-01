Gaming-Gigant Tencent stellt neues MMORPG vor – Sieht WoW zum Verwechseln ähnlich

Der chinesische Gaming-Riese Tencent hat ein neues MMORPG vorgestellt. Es hört auf den Namen Tarisland und kommt für PC, Android und iOS auf den Markt. Dabei sieht man ganz klar, welchem bekannten Vorbild das Spiel folgt.

Was ist das für ein Spiel? Viel wissen wir noch nicht über Tarisland, denn außer einem Trailer gibt es bisher kaum Informationen über das neue Spiel von Gaming-Gigant Tencent. Allerdings erinnern einige der ersten Szenen doch sehr stark an World of Warcraft.

Das könnte nicht ganz zufällig sein, denn ob WoW in China weiter bestehen darf, ist noch nicht sicher. Erst einmal gehen die Server dort jedoch offline, da Blizzard seinen Partner NetEase in China verloren hat. Da passt es perfekt, dass Tencent scheinbar diese Lücke schließen möchte.

Was sind die Kernfeatures? In dem Trailer zu Tarisland erkennt man einige Spielelemente klar und andere kann man sich zusammenreimen. Es gab allerdings bereits eine zweitägige spielbare Version des MMORPGs, aus der einige Informationen durchsickern konnten.

Das Spiel setzt auf eine offene Welt, in der es Mounts gibt. Sogar Drachen sollt ihr reiten können und mit Luftschiffen fliegen.

Die Grafik ist eher im Comic-Stil gehalten und entfernt sich vom Realismus.

Es gibt verschiedene Völker, Waffen und Magie.

Gewaltige Bosse und große Dungeons für mehrere Spieler warten in Tarisland.

Das Spiel erscheint auf PC, Android und iOS, wobei die PC-Version abgekoppelt ist und optimierter sein soll.

Das in Mobile-MMORPGs beliebte “Auto-Battle”-Feature, das automatisch für euch kämpft, soll es nicht geben.

Den ersten Trailer zu dem MMORPG könnt ihr hier sehen:

Release im Westen noch unklar

Warum ist das Spiel spannend? Die ersten Gameplay-Szenen sehen durchaus vielversprechend aus und finden Anklang in der Community. Auch die direkt und offensichtliche Nähe zu World of Warcraft dürfte vielen Fans gefallen.

Außerdem folgte nur wenige Tage nach der ersten Ankündigung bereits ein Playtest, was dafür sprechen könnte, dass das MMORPG in seiner Entwicklung weiter fortgeschritten ist, als andere MMORPGs, die gerade in Entwicklung sind.

Ferner steht der Gaming-Riese Tencent hinter dem Projekt, der unter anderem auch Spiele wie League of Legends, große Anteile an Path of Exile und Teile an Fortnite besitzt. Das könnte bedeuten, dass es dem neuen MMORPG schon mal nicht an Ressourcen mangeln dürfte.

Wann erscheint Tarisland? Das steht aktuell noch in den Sternen. Außerdem ist noch nicht bekannt, ob das MMORPG überhaupt bei uns im Westen erscheinen soll oder wird.

Da das Game aber gerade erst angekündigt wurde, ist es vergleichsweise unwahrscheinlich, dass das MMORPG noch 2023 erscheint. Bis dahin müsst ihr also weiter in WoW eure Drachen reiten, bevor ihr es in Tarisland könnt.

So sieht übrigens das Drachenfliegen zu zweit in WoW aus:

Spieler belächeln Tarisland für die Ähnlichkeit zu World of Warcraft

Wie reagiert die Community? Äußerst gemischt. Es scheint fast so, als wüsste niemand so wirklich, was er von Tarisland halten solle. Einige sehen das Spiel als “WoW-Klon aus China”, wieder andere sehen in dem Spiel eine große Hoffnung.

Das kann unter anderem daran liegen, dass sich Tencent als Publisher häufig nicht sehr großer Beliebtheit erfreut. So haben bereits jetzt einige Kommentarschreiber Sorge, dass das Game zu sehr auf Pay2Win setzen könnte.

Bei einem sind sich die Leute jedoch einig, nämlich in der unglaublichen Ähnlichkeit zu World of Warcraft. Während einige nur scherzhaft sagen “Da kommt WoW 2.0”, sehen andere das ganze ein wenig kritischer, in der Ähnlichkeit selbst sind sich jedoch alle einig.

Kommentare wie diese findet man also an jeder Ecke:

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir einige Leute aus der Community rund um das Spiel zitieren. Die Zitate stammen aus Kommentaren unter dem Trailer von Tarisland auf YouTube:

Activ Games sagt: “Von dem Moment an, als ich PC und Mobile gesehen habe, wusste ich, dass es nie an WoW herankommen wird.”

Siks Silver sieht das positiver: “Ich möchte das jetzt sofort spielen!”

Windam sagt: “Miese Animationen und seltsame Flugmounts. Außerdem heißt Tencent, dass es große Pay2Win-Wahrscheinlichkeit gibt. Perfekte Kombination also für einen WoW-Ersatz in China.”

Sayan schreibt einfach nur: “WoW 2.0.”

Die Leute haben also durchaus gemischte Gefühle, was Tarisland angeht.

Was haltet ihr von Tarisland? Seht ihr in dem kommenden MMORPG eine große Hoffnung für WoW-Fans, oder doch eher das Gegenteil? Haltet ihr die Ähnlichkeit der beiden Titel für frech gestohlen oder eher für eine gelungene Hommage? Schreibt uns eure Meinung gerne hier in die Kommentare bei MeinMMO.

