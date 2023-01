Das neue Oldschool-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen gilt als Hoffnung für Fans von „richtigem PvE“. Nun haben die Entwickler in einem Video vorgestellt, was im ersten Quartal 2023 für das Spiel ansteht. Und das kommt bei den Fans richtig gut an, löst aber auch einige Bedenken aus.

Woher kommen die Infos? Die Entwickler von Pantheon haben vor Kurzem einen einstündigen Livestream abgehalten und darüber gesprochen, was in nächster Zeit ansteht. Zuletzt hatten sie angekündigt, mindestens 12 Alpha-Tests im kommenden Jahr zu veranstalten.

In dem Stream sprechen die Content-Creator Roenick und Minus mit dem Creative Director des kommenden MMORPGs. Dieser spricht vor allem darüber, was im ersten Quartal 2023 in Pantheon passieren soll und verrät einige neue Details zur Story.

Was kommt Anfang 2023 in Pantheon? In erster Linie soll sich die Kommunikation für die Spieler verbessern. Da das ganze MMO in mehrere Zonen eingeteilt ist, gestaltete sich das als schwierig, wie der Creative Director verrät.

Ein Chat, der quer über alle Gebiete und Zonen funktioniert, ist die Grundlage für ein MMORPG, da sind sich die Entwickler einig. Passend dazu möchte Pantheon auch auf einen klassischen Party-Finder verzichten und sich nur auf einen Chat fokussieren und diesen weiter ausbauen.

Außerdem beginnen die Entwickler jetzt damit, die Welt langsam und Stück für Stück zusammenzusetzen. So sollen jetzt verschiedene Biome verschmelzen und einen nahtlosen Übergang bilden. Ferner möchte man spezifisch das Gebiet “Silent Plains” weiter ausbauen und auch das Crafting verbessern.

Auch neue Charaktermodelle für Menschen sollen zu Pantheon kommen. Wann genau die einzelnen Punkte dann tatsächlich auftauchen, ist aber fraglich, einen Termin für irgendeines der Features gibt es aktuell noch nicht.

Community freut sich, aber hat gleichzeitig sorgen

Wie kommt der Stream an? Die Kommentare unter dem Video des Streams sind überwiegend positiv und die Fans freuen sich, über die neuen Informationen. Besonders die neuen Infos zu den Gebieten und das rund 10-minütige Story-Video am Ende des Streams finden großen Anklang.

Besorgt sind einige jedoch über den Fortschritt des Spiels. Das geht in den Augen vieler Follower zu langsam voran. Häufig wird auch erwähnt, dass es ein schlechtes Zeichen sei, dass jetzt erst die Charaktermodelle der Menschen vervollständigt werden.

Allgemein ist der Ton in der Kommentarspalte jedoch positiv. Die Fans freuen sich über das Update und sind gespannt auf die kommenden Alpha-Tests in 2023.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir euch einige Kommentare unter dem Livestream-Video auf YouTube wiedergeben, damit ihr euch ein Bild der Stimmung machen könnt:

Joe C sagt: “Danke euch Leute. Ich freue mich echt, auf euer tolles Spiel. […] Danke, dass ihr die Kusnt am Leben haltet.”

Narishma schreibt: “Die neue Story am Ende war wundervoll.”

Mark Hillyard sagt: “Ich freue mich schon auf das kommende Jahr. Macht weiter mit der großartigen Arbeit!”

bobsjobisfob schreibt: “Als jemand, der das Spiel noch nicht gekauft hat, aber die Entwicklung seit 2017 verfolgt, freue ich mich immer noch darauf. Auch, wenn es nochmal 5 Jahre dauert.”

Always On It sagt: “Dass ihr sagen könnt, dass ihr 2023 jeden Monat Leute das Spiel spielen lassen könnt, ist ein großartiger Start ins Jahr.”

Was haltet ihr von Pantheon? Freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

