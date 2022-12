Microsoft sagt: 4 große Spiele kommen nicht für die Xbox – und Sony ist schuld

Das Verfahren um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht weiter. Im neuen Statement von Microsoft heißt es, dass wegen Sony mehrere große Spiele nicht für die Xbox erscheinen werden.

Die Lage in Kürze:

Sony blockt Final Fantasy XVI und Silent Hill 2 Remaster für Xbox

Das sagt Microsoft: Nun veröffentlichte Microsoft ein weiteres Statement, in dem es darauf verwies, dass Exklusivität eine lange Geschichte im Gaming hat.

Sowohl Nintendo als auch Sony nutzen ihre Marken, um sich auf dem Markt durchzusehen, so MS. Ihre exklusiven Spiele gehören zu den am meisten verkauften weltweit. Damit sind Titel wie The Last of Us, Spiderman, Super Smash Bros und Legend of Zelda: Breath of the Wild gemeint.

Gleichzeitig verwies Microsoft in dem Statement darauf, dass Sony ihre Verträge mit Third-Party-Entwicklern wie Square Enix, FromSoftware oder Konami wohl gezielt dafür nutzt, um dessen Spiele von der Xbox fernzuhalten. So heißt es in dem Statement:

[…] Zusätzlich zu dem eigentlichen exklusiven Content, Sony vereinbart außerdem Verträge mit Third-Party-Publishern, die den Ausschluss der Xbox aus der Auswahl der Plattformen fordert, auf denen die Publisher ihre Spiele veröffentlichen können. Einige bekannte Beispiele dieser Vereinbarungen sind Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Blooborne (From Software), das kommende Final Fantasy XVI (Square Enix) und das vor Kurzem angekündigte Silent Hill 2 Remastered (Bloober team). […]

Ein Ausschnitt aus dem langen Statement von Microsoft.

Diese Reaktionen gibt es: Es ist in der Gaming-Community allgemein bekannt, dass Sony mit Verträgen gerne viel Exklusiv-Content für sich sichert. Neu bei der Aussage ist, dass dabei speziell die Xbox ausgeschlossen wird, und auch der Verweis auf die kommenden Spiele FFXVI und Silent Hill 2 Remaster.

Die Aussage von Microsoft führte die alte Diskussion fort, ob es in Ordnung ist, dass Microsoft sich nun auch mit exklusiven Titeln eindeckt, wie Sony und Nintendo es auch schon getan haben, oder eben nicht.

Ein Teil der Community sagt, dass Sony nun “ihre eigene Strategie” zu spüren bekommt und sich nur deswegen wehrt, weil sie ihren Status als Marktführer nicht verlieren wollen

Ein anderer Teil sagt, dass Microsoft eine viel größere Firma ist als Sony und die beiden in völlig unterschiedlichen Ligen spielen. Der Kauf von Activision Blizzard würde das demonstrieren.

Eine dritte Partei ist zudem völlig gegen so große Übernahmen wie der Activision-Kauf, egal von dem sie getätigt werden. Diese seien schlecht für die Industrie und vor allem für die Kunden.

Der Top-Kommentar mit den meisten Upvotes auf reddit zu dem Thema sagt:

Es ist witzig zu beobachten, wie Sony- und Microsoft-Fans sich streiten und Multi-Milliarden-Dollar-Firmen verteidigen, während es die Kunden sind, die verarscht werden. HorrorPositive auf reddit (5059 Upvotes)

Was ist eure Meinung zu dem Thema exklusive Titel? Findet ihr sie gut und richtig oder sollten sie komplett abgeschafft werden, unabhängig vom Entwickler? Schreibt es uns in die Kommentare.