Microsoft sagt: PlayStation hat mehr Exklusiv-Spiele als Xbox, und auch die besseren – Stellt 4 Reihen besonders heraus

Diese seltsame Timeline in der wir gerade leben, wird wohl so lange andauern, bis sich die Aufsichtsbehörden entschieden haben, den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft zu genehmigen oder eben nicht.

Das ist die Aussage von Microsoft : In einer offiziellen Eingabe an die Aufsichtsbehörde von Großbritannien schreibt Microsoft:

Microsoft muss wieder in den sauren Apfel beißen und Konkurrent Sony und deren PlayStation 5 in den Himmel loben, während man die eigene Spiele-Plattform Xbox runter putzt: Diesmal geht es um Exlusiv-Titel. Da sei Sony aber sowas von besser.

