CoD: Microsoft erklärt, wie toll Sony und PlayStation im Gaming sind und dass die Xbox echt mies dasteht

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Es wird da also offenbar mit harten Bandagen gekämpft, obwohl sich alles so freundlich anhört:

Microsoft habe ohnehin nicht vor, irgendwas mit Call of Duty anzustellen – das würde in jedem Fall auf PlayStation bleiben, versichert man. Wenn sich die britische Aufsichtsbehörde die Beschwerde von Sony kritisch anschauen, würde man sicher sehen, dass da nichts dran sei.

Was folgt daraus? Laut Microsoft gäbe es also gar keinen Grund, dass die Behörden einem Kauf von Activision Blizzard widersprechen: Sony würde das vielleicht nicht gefallen, aber der Konzern habe auf jeden Fall die Fähigkeit, sich anzupassen und mitzuhalten.

Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Die neuesten Aussagen kommen aus einer Eingabe von Microsoft an die Regulatoren in den UK. Der Journalist Tom Warren (The Verge) hat sie auf Twitter zusammengefasst.

Die Aufsichtsbehörden müssen dem Kauf zustimmen – Sony aber argumentiert in Eingaben an die Behörden gegen den Kauf. Man gibt zu bedenken, durch eine Fusion von Microsoft und Activision Blizzard könnte eine solche Marktmacht entstehen, dass es den freien Wettbewerb gefährdet:

Im Gaming ist gerade eine Art verkehrte Welt zu beobachten. Damit sie die Erlaubnis bekommen, Activision Blizzard zu kaufen und damit Call of Duty , redet Microsoft die eigene Gaming-Sparte Xbox konsequent schlecht. Xbox spiele auf Mobile und PC kaum eine Rolle, bei Konsolen liege man sogar auf dem letzten Platz. Sony und seine PlayStation stellt Microsoft hingegen als riesig dar. Sony sei seit 20 Jahren der absolute Marktführer bei Konsolen, könne einfach den Preis der PS5 erhöhen und kaufe so viele neue Studios.

Insert

You are going to send email to