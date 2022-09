Chef von Microsoft redet die Xbox klein: „Wir sind so Nummer 4 oder 5 im Gaming – Sony die 1“

Aus strategischen Gründen macht der CEO von Microsoft, Satya Nadella, gerade die Gaming-Sparte von Microsoft, Xbox, klein. Und Sony und seine PlayStation werden plötzlich ganz groß. Letztlich geht es bei allem um Call of Duty und Milliarden von US-Dollar.

Das sagt der Chef von Microsoft: In einem Statement an die Seite Bloomberg spricht der Chef Executive Officer von Microsoft, Satya Nadella, über die Größe des Gaming-Zweigs von Microsoft, der Xbox. Er sagt:

„Microsoft sei entweder die Nummer 4 oder die Nummer 5 der Videospiel-Industrie. Es komme darauf an, wie man zählt. Sony hingegen sei der ‚Nummer 1 Player‘. “

Sony hätte sich ja zuletzt „mehrere Firmen“ dazu gekauft. Nadella meint damit offenbar Destiny-Entwickler Bungie.

Er sagt:

Also wenn es darum geht, Wettbewerb zu haben, dann lasst uns Wettbewerb haben.

Microsoft CEO will Eindruck vermeiden, den Markt zu beherrschen

Warum redet er die Xbox so klein? Das hat strategische Gründe.

Microsoft hat im Januar 2022 ein Übernahme-Angebot für die Firma „Activision Blizzard“ abgegeben. Es geht um 69 Milliarden US-Dollar.

Ein solcher Kauf muss von Aufsichtsbehörden weltweit genehmigt werden. Denn es besteht die Gefahr, dass ein so gigantischer Konzern entsteht, dass er eine Monopol-Stellung entsteht und den freien Wettbewerb gefährdet.

Aktuell hat nur Saudi-Arabien grünes Licht gegeben – in der EU und Großbritannien haben die Behörden angekündigt, den Kauf genauer zu untersuchen. Man will herausfinden, ob ein Zusammenschluss „den Wettbewerb substantiell verringern würde“.

Sony hat diese Untersuchung ausdrücklich begrüßt.

Microsoft-Boss ist „sehr, sehr sicher“; dass der Kauf von Activision durchgeht

Geht der Deal denn durch? Wenn es nach dem CEO von Microsoft geht, fühlt er sich sehr sicher:

„Natürlich wird jeder Kauf so einer Größe gründlich untersucht, aber ich fühl’ mich sehr, sehr, dass wir damit durchkommen.“

Was hat Sony denn für ein Problem? Sony fürchtet offenbar, dass Microsoft die Activision-Marke „Call of Duty“ ohne Mehrkosten in den Xbox Game Pass bringen könnte oder die Reihe auf Sonys PlayStation streicht. Das wäre ihrer Ansicht nach ein großer Nachteil für Spieler.

Daher betont Nadella so deutlich, dass Microsoft im Gaming nur so klein ist und Sony so groß, um zu unterstreichen: Hey, wir brauchen den Kauf, damit überhaupt ein Wettbewerb entsteht.

